القاهرة: وقعت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول على عقد إسناد إدارة أصول صندوق التأمين علي اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، حيث تم التوقيع بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور معالي السفير أشرف ابراهيم، مساعد السيد وزير الخارجية المصرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، ومعالي السفير حازم زكي، نائب مساعد وزير الخارجية وعضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمود العشيري، المسئول التنفيذي بالصندوق والسادة أعضاء الوزارة القائمين بالإشراف على الصندوق ، والدكتور عمرو أبو العنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول وبمشاركة فريق العمل التنفيذي بالشركة.

وقد تم اختيار شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول نظراً لريادة الشركة وكونها مدير الاستثمار الأكبر في مصر من حيث حجم الأصول المدارة وعدد الصناديق وأحد أهم شركات إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما تستمر الشركة في التتويج بالعديد من التصنيفات والجوائز العالمية من قبل كبري المؤسسات الدولية ومنها Forbes Middle East و Global Finance وغيرهم، حيث تتبع منهجية عمل مؤسسية فريدة في مجال إدارة صناديق ومحافظ الاستثمار للمؤسسات في كافة أنواع الأصول، ومنها الجهات السيادية والحكومية والبنوك المصرفية وشركات التأمين والصناديق الخاصة بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية.

وفى هذا السياق، صرح د. عمرو أبو العنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول:” فخورين بالشراكة والتعاون الاستراتيجي بين وزارة الخارجية والشركة، كما نتشرف باختيار شركة سي آي استس مانجمنت لإدارة أصول صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك لصالح أعضاءه، خاصة لما يقدموه من عمل وتمثيلهم الراقي والمشرف للدولة المصرية أثناء فترة مهامهم، حيث ستعمل الشركة بمنهجيتها الفريدة لتحقيق أهداف الصندوق وتعظيم عوائده طبقا للسياسة الاستثمارية المتفق عليها مع مجلس إدارة الصندوق مما يسهم في زيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بيننا وصولاً لآفاق جديدة".

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

نبذة عن سي آي كابيتال لإدارة الأصول:

تعد سي آي كابيتال لإدارة الأصول شركة إدارة أصول رائدة في مصر والشرق الأوسط (وضمن تصنيف Forbes Middle East لأفضل 30 شركة إدارة أصول في الشرق الأوسط، ومعترف بها بخبرتها في إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية ذات الطابع المؤسسي. وتكرس الشركة جهودها لتقديم عوائد ممتازة لعملائها مع الحفاظ على تركيز قوي على إدارة المخاطر والالتزام، وهي مرخصة ومنظمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) في مصر، كما تحرص أيضا علي الالتزام بالتميز في إدارة الأصول في جميع أنحاء المنطقة. وتجدر الإشارة إلي أن سي آي كابيتال هي جزء من شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA)، وهي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري، ومالكها الرئيسي هو بنك مصر، أحد أعرق البنوك في مصر وأفريقيا.