القاهرة: أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتنوعة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خاصة بالبحوث، وهي منصة متطورة تهدف إلى تحسين تجربة المستثمرين من عملائها للوصول إلى البحوث التي تقدمها الشركة وتقوم بنشرها.

ويمثل إطلاق منصة سي آي كابيتال للبحوث خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المستثمرين وذوي الملاءة المالية، كما ستتيح المنصة الوصول إلى تقارير البحوث الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتصفح بكل سهولة عبر مجموعة واسعة من التقارير البحثية بما في ذلك قائمة التغطية، توقعات الأسهم المدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإضافة إلى إمكانية التفاعل المباشر مع محللي سي آي كابيتال ذوي الخبرة.



وفي هذا الإطار، عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادة الشركة بهذا الإطلاق الهام، حيث تُعد منصة البحوث الخاصة بشركة سي آي كابيتال أداة أساسية وقيمة مضافة للقطاع المالي، مما يمنح المستثمرين الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة في سوق التداول المتغير يومياً، لتصبح المنصة مصدرًا لا غنى عنه لعملاء الشركة.

ومن جانبه قال منصف مرسي، العضو المنتدب، رئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال ان المنصة الجديدة تُعد خطوة مهمة في استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بالشركة، وستعمل على تسهيل الوصول إلى البحوث الخاصة بالشركة، وتوفير أدوات متطورة ورؤى واضحة، كما ستسهل جدولة الاستشارات مع المحللين بشكل أكثر تفاعلية وأيضاً للوصول إلى النماذج المالية المختلفة، حيث سيسهم إطلاق تلك المنصة في تنمية قدرات الشركة في مجال البحوث.

وتحتوي المنصة البحثية الجديدة على العديد من المميزات على رأسهم سهولة الاستخدام للوصول إلى التقارير، كما ستوفر للمستخدمين تجربة سلسة للوصول إلى أفضل المنشورات والابحاث التي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات السوقية، كما ستمكن المنصة أيضاً المستخدمين من سهولة البحث ومراجعة أي معلومات ذات صلة بالإضافة إلى إمكانية طلب النماذج الخاصة بالشركات تحت التغطية، مما يساعد المستخدم على تحديد قيمة الشركات المُستعلم عنها من خلال لوحة تحكم مصممة خصيصاً لتناسب كافة احتياجات المستخدم.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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