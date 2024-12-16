القاهرة: أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA) ("سي آي كابيتال")، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام بيع حصتها الاستثمارية في شركة "تعليم" لخدمات الإدارة (TALM.CA) ("تعليم") بنجاح، وذلك بعد فترة استثمار دامت خمس سنوات. وقد حقق هذا التخارج عوائد استثنائية بلغت أربعة أضعاف ونصف قيمة رأس المال المُستثمر، مع تحقيق معدل عائد داخلي (IRR) يبلغ حوالي 50%.

ولعبت سي آي كابيتال خلال فترة إدارتها دورًا محوريًا في تحقيق النمو النوعي لشركة تعليم، مما رسخ مكانتها كإحدى المؤسسات الرائدة في قطاع التعليم العالي. وحققت تعليم العديد من الإنجازات تحت التوجيه والإدارة الاستراتيجية لشركة سي آي كابيتال من بينها:

تحقيق هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بمقدار 4 أضعاف تقريبًا، وهو ما يشير إلى تطور كبير في الكفاءة التشغيلية ونمو نطاق الأعمال.

زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب من 5,398 طالب لتصل إلى 12,251 طالب، مما مَكن عدد أكبر من الطلاب من الحصول على تعليم بجودة عالية، بالإضافة إلى التوسع الكبير في القدرة الاستيعابية للطلاب لتصل إلى 23 ألف طالب، حيث تم تحقيق ذلك من خلال زيادة قبول الطلاب في الكليات المختلفة وكذلك من خلال تدشين العديد من الكليات الجديدة لتوسيع نطاق البرامج الأكاديمية وتلبية المتطلبات المتغيرة لسوق التعليم الحديث.

نجاح إطلاق جامعة "باديا" الفريدة من نوعها بالشراكة مع شركة بالم هيلز للتطوير العقاري في غرب القاهرة، والاستعداد لافتتاح جامعة "ممفيس" في شرق القاهرة، مما يوسع نطاق تأثير شركة تعليم وأهدافها المتمثلة في تقديم تجربة تعليم بمقاييس ومواصفات عالمية لعدد أكبر من المجتمعات.

ولعبت رؤية سي آي كابيتال ونهجها العملي دوراً أساسياً في دفع عجلة هذا النمو غير المسبوق وضمان استدامة تأثير شركة "تعليم".

ومن جانبه، صرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة قائلاً: " فخورون للغاية بما حققناه مع شركة "تعليم" على مدار السنوات الخمس الماضية. لم تقتصر شراكتنا على تحقيق عوائد مالية مجزية فحسب، بل ساهمت أيضًا في تحويل شركة "تعليم" إلى منصة رائدة متعددة الأصول في مجال التعليم العالي. ومن خلال زيادة السعة الطلابية وتدشين كليات جديدة وإنشاء جامعات جديدة، دعمنا تطلعات آلاف الطلاب، مما يعزز اساسيات النمو المستقبلي والمستدام، حيث تؤكد تلك النتيجة على التزام شركة سي آي كابيتال في خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لكل من مستثمرينا والمجتمعات التي نعمل من خلالها".

كما أعرب جوهر عن تقدير شركة سي آي كابيتال للإدارة التنفيذية بشركة تعليم وجميع شركاء النجاح لمساهماتهم في نجاح تلك الشراكة، حيث تمكنت سي آي كابيتال بالتعاون مع كل من تعليم وشركاء النجاح من ترسيخ مكانة "تعليم" كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التعليم العالي في مصر.

والجدير بالذكر أن هذا التخارج الناجح يُعد إنجازًا آخر يُضاف إلى سجل سي آي كابيتال الحافل في قيادة الاستثمارات الإستراتيجية المؤثرة في قطاع التعليم للنجاح، حيث قامت سي آي كابيتال (بالتعاون مع مستثمريها المشاركين) بالاستحواذ على حصة تبلغ 60% من أسهم شركة "تعليم" في عام 2019، بهدف تعزيز خطط النمو المستقبلية. واستناداً إلى خبراتها والتزامها نحو تحقيق النجاح، لعبت سي آي كابيتال دور المنسق العالمي الوحيد ومدير الطرح خلال عملية الطرح العام الأولي لـ 49٪ من أسهم شركة "تعليم" في البورصة المصرية في أبريل 2021، حيث شهد الطرح العام طلبًا دوليًا كبيرًا وكان بمثابة نقطة تحول رئيسية في مسيرة تطور شركة "تعليم".

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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