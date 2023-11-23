أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة/ ساو خوسيه دوس كامبوس، البرازيل: أعلنت شركة "سييات" البرازيلية المتخصصة في أنظمة التكنولوجيا الفائقة، والتي تمتلك مجموعة ايدج 50% من أسهمها، عن فوزها بمشروع تجريبي ذو أهمية استراتيجية. لتوفير تكنولوجيا الاتصالات الآمنة لمراقبة وحماية البنية التحتية الساحلية بأكملها في البرازيل. وسيؤدي المشروع، المعروف باسم (SisGAAz)، دورًا هامًا في دعم برنامج الحماية البحرية Blue Amazon في البرازيل، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع في البلاد.

وسيكون (SisGAAz) جزءًا أساسيًا من (نظام إدارة الأمازون الأزرق)، الذي يهدف إلى المراقبة والحماية المستمرة لجميع المناطق البحرية الهامة والمياه الداخلية، بما في ذلك موارد الحياة البحرية والموانئ والسفن والبنية التحتية البحرية. وهذا من شأنه توفير الحماية من المخاطر والكوارث البيئية، وتقديم الدعم أثناء حالات الطوارئ والأعمال العدائية المحتملة والقرصنة أو التهريب غير القانوني، وبالتالي تعزيز التطور والأمن القومي.

وكان دعم ايدج لـ "سييات" فيما يتعلق بـمشروع ((SisGAAz حاسماً في فوزها على كبرى شركات القطاع في العالم، والتي قدّمت عروضًا للحصول على المشروع. وستعمل الشركتان معًا لمواصلة التطوير المشترك ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي ودمج البيانات وتكنولوجيا الرادار الساحلي والأنظمة الجوية والبرية والبحرية المستقلة. وسيعمل الشريكان أيضًا معًا على بناء مختبر للتكامل ومركز للتدريب على الاتصالات ومركز للمحاكاة. كما سيتم وضع أول برج اتصالات في أرايال دو كابو الواقعة شرق ريو دي جانيرو.

وقال روجيريو سلفادور، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي "سييات": "يعدّ هذا تطورًا كبيرًا لشركة "سييات" وشركائنا في ايدج والبحرية البرازيلية. ونحن فخورون للغاية بهذه الثقة في تجربتنا وخبرتنا في توفير أنظمة وحلول الاتصالات والرادار المتقدمة تقنيًا لحماية الموارد البحرية والبنية التحتية الهائلة في البرازيل".

ويغطي (نظام الأمازون الأزرق) مساحة ساحل البرازيل بكاملها والبالغة 5.7 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 67% من إجمالي أراضي البرازيل، ويشمل مياهها الإقليمية، وأراضي جزر المحيط الأطلسي، والمنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري من الساحل وستصل في نهاية المطاف. إلى الجرف القاري. وتشهد المنطقة 10% من حركة الملاحة البحرية العالمية، و95% من واردات وصادرات البرازيل، و95% من إنتاجها المحلي من النفط.

وقد تأسست شركة "سييات" في عام 2015 ومقرها في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس، وهي متخصصة في تكامل الأنظمة ذات المحتوى التكنولوجي العالي وتوفير الحلول لمتطلبات قطاعي الدفاع والفضاء.

وتتضمن منتجات "سييات" أسلحة ذكية مثل الصواريخ والذخائر الموجهة ودمجها في الطائرات والسفن البحرية والدبابات والمركبات البرية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتميز "سييات" بتطوير تقنيات الرادارات وأجهزة الاستشعار وأنظمة إلكترونيات الطيران.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.