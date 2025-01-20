التعاون يهدف إلى تمكين برنامج الولاء لدى سينومي سنترز وتزويد المتسوقين بباقة من حلول مدفوعات مبتكرة والمزايا الحصرية والعروض الترويجية المعززة

الشراكة تشمل إطلاق بطاقات حصرية تحمل العلامات التجارية للطرفين وترسيخ علاقة سينومي سنترز مع العملاء الأوفياء وتقديم مكافآت مخصصة تضمن لهم تجربة تسوق معززة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت سينومي سنترز، أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع فيزا، المزود العالمي الرائد لحلول المدفوعات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تطوير برنامج الولاء لدى سينومي بما يضمن تزويد عملائها بباقة من العروض والمزايا والتجارب المتفردة.

وتستفيد سينومي سنترز بموجب هذه الشراكة من حلول المدفوعات العالمية التي توفرها فيزا، بما فيها برنامج Visa Loyalty Merchant Solutions وبطاقات بيانات الاعتماد المرنة من فيزا، وغيرها من الخبرات التي تضمن تصميم برامج وعروض الولاء المرنة والحصرية ومكافآت كبار الشخصيات المخصصة لتعزيز التزام العلامة بتقديم أفضل تجارب العملاء.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق برنامج الولاء المحدّث لسينومي سنترز خلال هذا العام، على أن يحل مكان تطبيق وبرنامج المكافآت الحاليين لدى العلامة. وسيجري نقل حسابات العملاء بكل سلاسة إلى الحلّ الجديد، مع توفير الإرشادات الواضحة حول طريقة إدارة أرصدة النقاط الحالية لضمان عملية انتقال سهلة ومريحة لجميع الأعضاء.

وفي إطار المبادرة، سيطرح الطرفان النسخة الأولى من بطاقات فيزا التي تحمل علامتهما التجارية، والتي ستشكّل جزءاً رئيسياً من برنامج الولاء وما يقدمه من مكافآت ومزايا معززة لعملاء سينومي المحترمين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيسة التنفيذية لدى سينومي سنترز: "يسرّنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع فيزا، التي تُعد واحدة من أكثر العلامات ابتكاراً في العالم. ولن تقتصر مزايا هذا التعاون على تسهيل خيارات المدفوعات المريحة والمرنة لعملاء سينومي سنترز، وإنّما ستعزز برنامج الولاء الحصري الخاص بنا وستوفر باقة من المزايا والتجارب الراقية. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم خدمة عملاء فائقة بالتوازي مع الارتقاء بمستويات الولاء للعلامة على المدى الطويل".

ومن جانبه، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة فيزا في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان: "تُعد شراكة فيزا مع سينومي سنترز خير دليلٍ على نجاعة التعاون بين الجهات الرائدة في القطاع لتقديم القيمة المض افة للعملاء. وسترتقي هذه الشراكة بقطاع التجزئة وتعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة رائدة للتجارة الرقمية بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، لا سيما وأنّ المدفوعات الرقمية تستأثر بما يزيد على 70% من إجمالي التعاملات في قطاع التجزئة على مستوى المملكة. ونحن متحمسون لهذا التعاون مع سينومي سنترز ونتطلع قُدماً لمزيدٍ من الابتكارات القيّمة والمجزية التي سنطرحها في المملكة".

وتشكل الشراكة مع فيزا أحدث المبادرات التي تتخذها سينومي سنترز لتأكيد التزامها المستمر بتحسين التجارب للمستهلكين في قطاعي التجزئة والترفيه في المملكة، علماً أنّها تستكمل العام المقبل العمل على إطلاق مراكز جوهرة الرياض وجوهرة جدة في نقلة نوعية على مستوى تجارب التسوق في المملكة.

لمحة عن شركة سينومي سنترز:

تُعد سينومي سنترز أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان، نجحت الشركة في توفير مجموعة كاملة من مراكز نمط الحياة عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبية في المملكة بما يلبي احتياجات التسوق ومتطلبات السوق المحلية.

وتضم محفظة أصول الشركة حالياً 22 مجمعاً تجارياً تضم أكثر من 4,500 متجر تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية بالمملكة. وتشمل مشاريع الشركة العديد من مراكز التسوق والترفيه العصرية الشهيرة، مثل مول العرب في جدة والظهران مول والنخيل مول بصفته الوجهة المفضلة للمتسوقين في الرياض. ويقدر صافي المساحة التأجيرية لمراكز التسوق الخاصة بالشركة بحوالي 1.4 مليون متر مربع، كما تعد نقطة وصل مميزة للمتسوقين السعوديين بمجموعة متكاملة من علامات التجزئة الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: cenomi@hanovercomms.com

عن فيزا:

Visa شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: About Visa, Visa CEMEA Blog ، أو متابعة أخبارنا على تويتر:@VisaCEMEA

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