الرياض، : أعلنت سينومي سنترز، أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز للوجهات العصرية في المملكة العربية السعودية، عن توقيع شراكة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات مع نادي التعاون السعودي، لتصبح الراعي الرئيسي للنادي.

وبموجب اتفاقية الرعاية، سيظهر شعار سينومي على القمصان الرسمية للفريق الأول لنادي التعاون، كما ستقوم سينومي سنترز بافتتاح أول متجر رسمي مخصص للنادي في النخيل بلازا القصيم. وستتواجد متاجر نادي التعاون في عدة مدن حول المملكة عبر مجمعات سينومي سنترز التجارية.

كما ستتولى سينومي سنترز استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات الجماهيرية وأنشطة التفاعل المجتمعي الخاصة بنادي التعاون في عدد من وجهاتها المنتشرة في أنحاء المملكة، بما يعزز تجربة المشجعين ويقربهم من ناديهم المفضل.

وقد حظيت هذه الخطوة بدعم وزارة الرياضة، ما يعزز التكامل بين قطاعي التجزئة والرياضة في المملكة. وتُجسد هذه الشراكة النوعية دور سينومي سنترز في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دعم دور القطاع الخاص في تطوير القطاع الرياضي وتعزيز حضوره.

وفي هذا الصدد، قال تركي صالح الزهراني، الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لسينومي سنترز: "تعكس هذه الشراكة مع نادي التعاون التزامنا المستمر بتمكين عشاق الرياضة في المملكة من الوصول إلى التجارب التي تهمهم. وقد لمسنا في سينومي كيف تسهم وجهاتنا في تعزيز الترابط المجتمعي وتفاعل الجماهير، وذلك من خلال شراكتنا القائمة مع النادي الأهلي، ونتطلع إلى توسيع نطاق شراكاتنا لتشمل المزيد من الرياضات في المستقبل."

لمحة حول سينومي سنترز:

تُعد سينومي سنترز أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان، نجحت الشركة في توفير مجموعة كاملة من مراكز نمط الحياة عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبية في المملكة بما يلبي احتياجات التسوق ومتطلبات السوق المحلية.

وتضم محفظة أصول الشركة حالياً 20 مجمعاً تجارياً تضم أكثر من 4,200 متجر تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 9 مدن رئيسية بالمملكة. وتشمل مشاريع الشركة العديد من مراكز الحياة العصرية الشهيرة، مثل مول العرب في جدة والنخيل مول في الرياض، الوجهة المفضلة للمتسوقين في الرياض. وتُقدر المساحة الإجمالية لمراكز التسوق الخاصة بالشركة بحوالي 1.3 مليون متر مربع، وتوفر للمتسوقين السعوديين نقطة وصول مميزة إلى مجموعة متكاملة من علامات التجزئة الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً.

لمزيد من المعلومات حول سينومي سنترز، يرجى زيارة www.cenomicenters.com.

-انتهى-

