تم تجديد 1306 عقد إيجار في النصف الأول من عام 2024

تم استقطاب 235 علامة تجارية، منها 65 علامة جديدة تضاف إلى محفظة سينومي سنترز وتشمل العلامات التجارية الجديدة البارزة: لولوليمن، شارلوت تلبوري، وفايف جايز

معدل الإشغال في محفظة سينومي سنترز يحافظ على أدائه القوي بنسبة 92.5%

تؤكد أرقام عقود الإيجار على الأداء القوي المستمر لسينومي سنترز بعد تسجيل زيادة قياسية في عدد الزوار في النصف الأول وزيادة سنوية في صافي الأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء

الرياض، المملكة العربية السعودية: تواصل سينومي سنترز، أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية، أداءها القوي في مجال الأعمال التجارية، وتحقيق ارتفاع في الطلب على المساحات عبر مراكزها الـ 22، مع تجديد 1,306 عقد إيجار في النصف الأول من عام 2024 وانضمام 235 علامة جديدة في الأشهر الستة الماضية.

وتشمل العلامة التجارية 65 علامة جديدة تضاف إلى محفظة سينومي سنترز من ضمنها أسيكس، فوكس سينما، أوكلي، فايف جايز وشارلوت تلبوري. يؤكد نشاط التأجير لنصف العام أن الطلب على المساحات التجارية الرئيسية لا يزال مرتفعًا في المملكة.

كما حافظت معدلات الإشغال على مستويات مرتفعة على امتداد محفظة سينومي سنترز، مع تحقيق زيادة بنسبة 1.1% لتصل إلى 92.5% في النصف الأول من عام 2024. وتشهد معدلات الإشغال ارتفاعاً ملحوظاً بالتوازي مع تنفيذ عمليات التدوير الفعال لمتاجر التجزئة بهدف توفير مزيج من المتاجر المميزة، وهو ما يعكس الجاذبية المستمرة لوحدات سينومي سنترز بصفتها وجهات رئيسية لتجار التجزئة والعملاء على حد سواء، مع تحديد الهدف لتحقيق نسبة إشغال تبلغ 94% بحلول نهاية شهر ديسمبر 2024.

يؤكد الطلب الكبير على المساحات في مشاريع سينومي سنترز على جاذبيتها للمستأجرين، وتحديداً مشروعي جوهرة الرياض وجوهرة جدة. يتميز هذان المشروعان، اللذان لا يزالان قيد الإنشاء، بارتفاع الطلب بصورة استثنائية على المساحات. تم الانتهاء من الهيكل بنسبة 90.1% في الرياض و91.0% في جدة. وقد تم إكمال 70% من التأجير المسبق لجوهرة جدة (بناءً على الاتفاقيات المبدئية الموقعة وخطابات النوايا الموقعة والعقود الموقعة)، مما يوفر أكثر من 300 متجر، بما في ذلك أكثر من 10 علامات جديدة لجدة وأكثر من 20 متجراً حصرياً. ستضم جوهرة الرياض أكثر من 300 من العلامات الأكثر طلباً في العالم عبر أكثر من 150 متجراً رئيسياً، بما في ذلك أكثر من 10 تجار تجزئة جدد للرياض. تم تأمين 70% من العلامات التجارية الفريدة لجوهرة الرياض.

وسجل الطلب على التأجير ارتفاعاً مماثلاً في مشروع يو ووك جدة، أحد مراكز نمط الحياة الجديدة لسينومي سنترز، الذي أقيم حفل افتتاحه الكبير في فبراير 2024. وتم افتتاح 80% من التأجير المسبق مع أبرز العلامات التجارية مثل زارا، فيكتوريا سيكريت، لولوليمون ونايكي. سيتم الإعلان قريباً عن علامات تجزئة إضافية تتوفر لأول مرة في جدة.

وتعزز المستويات القياسية المرتفعة لأعداد الزوار الأداء المميز للأعمال في سينومي سنترز، حيث شهد النصف الأول من عام 2024 تسجيل 66 مليون زائر بزيادة بلغت 4.6% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في عدد الزوار.

وقالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي سنترز": تواصل سينومي سنترز الحفاظ على معدلات الإقبال المرتفعة، التي تجلّت بوضوح في العدد الكبير من عقود الإيجار المسجلة، ومعدلات الإشغال، والعلامات التجارية المرموقة التي تختار إطلاق أعمالها في سينومي سنترز. وتوفر سينومي منصة هامة لتجار التجزئة تتيح لهم الوصول إلى العملاء في المملكة العربية السعودية، مع تسجيل 66 مليون زائر في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وأضافت: نسعى إلى إعادة رسم ملامح تجارب التجزئة ونمط الحياة في المملكة، من خلال خبرتها الطويلة وتراثها العريق، والالتزام بمتطلبات تجارة التجزئة مستقبلاً في المملكة. ويوفر مشروع جوهرة الرياض وجوهرة جدة الجديدان لعلامة سينومي المساحة التي يحتاجها تجار التجزئة. ومن المتوقع أن تستقطب الوجهتان عدداً كبيراً من العلامات التجارية العالمية لأول مرة في المملكة."

تؤكد أرقام التأجير ونسب الإشغال وسجلات عدد الزوار لسينومي سنترز مكانتها الرائدة في المملكة وتظهر التزامها بتطوير مراكز رئيسية ومراكز نمط حياة تدعم رؤية 2030، مما يساهم في خلق فرص عمل في المناطق المحلية، وتعزيز الاقتصاد المحلي والسياحة، ودفع قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية إلى الأمام.

لمحة عن شركة "سينومي سنترز":

تُعد سينومي سنترز أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان، نجحت الشركة في توفير مجموعة كاملة من مراكز نمط الحياة عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبية في المملكة بما يلبي احتياجات التسوق ومتطلبات السوق المحلية.

وتضم محفظة أصول الشركة حالياً 22 مجمعاً تجارياً تضم أكثر من 4,500 متجر تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية بالمملكة. وتشمل مشاريع الشركة العديد من مراكز التسوق والترفيه العصرية الشهيرة، مثل مول العرب في جدة والظهران مول والنخيل مول بصفته الوجهة المفضلة للمتسوقين في الرياض. ويقدر صافي المساحة التأجيرية لمراكز التسوق الخاصة بالشركة بحوالي 1.4 مليون متر مربع، كما تعد نقطة وصل مميزة للمتسوقين السعوديين بمجموعة متكاملة من علامات التجزئة الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً.

لمزيد من المعلومات حول سينومي سنترز، يرجى زيارة www.cenomicenters.com.

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