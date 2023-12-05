الشراكة الجديدة تتيح افتتاح فروع جديدة لمقاهي العلامة النمساوية في المملكة

وزارة الاستثمار والشركة السعودية للقهوة تدعمان الاتفاقية وتجربة الاستثمار الناجحة لعلامة بيدر آند ماير في المملكة

بيدر آند ماير أول شركة غير سعودية تنتج خلطة القهوة السعودية الفاخرة باستخدام حبوب البن العربي من منطقة جازان

المملكة العربية السعودية: أعلنت سينومي ريتيل، الشركة الرائدة المالكة والمشغلة لمراكز التسوق التجارية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن توقيع اتفاقية مع بيدر آند ماير، الشركة العالمية في مجال القهوة والتي تتخذ من فيينا مقراً لها، لافتتاح فروع جديدة لمقاهي العلامة النمساوية في المملكة. وتأتي هذه الخطوة بعد الدعم الذي تلقته بيدر آند ماير من وزارة الاستثمار والشركة السعودية للقهوة لتعزيز نمو الشركة ومسيرتها الاستثمارية في المملكة.

وتدير سينومي ريتيل محفظة متنوعة من العلامات التجارية المرموقة، بما في ذلك زارا وألو يوغا وصب واي وسينابون. ووقعت الشركة اتفاقية حصرية لافتتاح وتشغيل مقاهي بيدر آند ماير في السنوات المقبلة.

وتتوج الاتفاقية الجديدة جهود وزارة الاستثمار في المملكة والشركة السعودية للقهوة في دعم نمو علامة بيدر آند ماير في المنطقة، بهدف الجمع بين السعودية، موطن القهوة العربية، وفيينا، عاصمة المقاهي في العالم، لإثراء شراكات التراث العالمي. وأدرجت اليونسكو ثقافة المقاهي في فيينا ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي في عام 2011، وانضمت إليها القهوة العربية في عام 2015، ومن ثم البن الخولاني السعودي في عام 2022.

وتندرج الشراكة الاستراتيجية والاستثمارية بين المملكة وشركة بيدر آند ماير، برعاية وزارة الاستثمار ومعالي خالد الفالح، في إطار خطة شاملة لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين إلى تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية في السنوات المقبلة لتحقيق هذه الخطة.

وتنتج بيدر آند ماير "خلطة القهوة السعودية الفاخرة من بيدر آند ماير" باستخدام حبوب البن العربي من منطقة جازان، والتي ستتوفر بتحميص خفيف ومتوسط في السوقين السعودية والنمساوية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة سينومي ريتيل: "يسرنا توقيع الشراكة مع بيدر آند ماير لنقل تجربة المقاهي في فيينا إلى المملكة العربية السعودية، وتوفير منتجات العلامة للمستهلك السعودي. ونتوجه بالشكر إلى وزارة الاستثمار في المملكة والشركة السعودية للقهوة لدعمهما هذا المشروع المشترك، والذي يشكل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية النمو المتواصل التي نعتمدها، مع تركيزنا على توسيع أعمالنا في قطاع المأكولات والمشروبات".

وبدوره، قال السيد خالد أبو ذيب، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة: تجسد القهوة ثقافتنا وهويتنا الغنية، ويسعدنا العمل مع شركة بيدر آند ماير بهدف تعزيز صناعة القهوة المحلية. ومن خلال هذا التعاون الذي تدعمه وزارة الاستثمار في المملكة، ستتمكن شركة القهوة السعودية من إنتاج خلطات قهوة فريدة من نوعها باستخدام حبوب البن السعودية المخلوطة مع الحبوب العالمية وتوفيرها في الأسواق السعودية والنمساوية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز كامل سلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة المحلي وزيادة حصة صناعة القهوة ضمن الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد حيوي ومتنوع.

ومن جانبه، قال رودي كوبتزا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيدر آند ماير: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع المملكة العربية السعودية، ونتطلع لتحقيق إنجازات كبيرة مع شركائنا المتميزين، حيث يوفر لنا هذا التعاون إمكانية تقديم أجود أنواع القهوة وأفضل التجارب الثقافية في المملكة خلال السنوات المقبلة".

ويتم التخطيط لإطلاق مزيد من الاستثمارات في المملكة العربية السعودية مستقبلاً، لتشمل مجالات تحميص البن محلياً وتوزيع القهوة إلى مختلف أنحاء المملكة، بدعم من خبراء متخصصين في وزارة الاستثمار السعودية.

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