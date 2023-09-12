الشراكة الإستراتيجية ستمكّن عملاء "سينومي ريتيل" من الاستفادة من حلول الدفع المرنة التي يقدّمها تطبيق "تابي" من دون أيّ رسوم

الخدمة الجديدة تتيح إمكانية "الشراء الآن والدفع لاحقاً" عبر الإنترنت وفي متاجر عدد من علامات "سينومي ريتيل" التجارية

الشراكة طويلة الأمد ستشمل علامات أخرى ضمن محفظة "سينومي ريتيل"

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "سينومي ريتيل،" الشريك الرائد للعلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، عن عقد شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع تطبيق "تابي" الرائد في مجال التسوّق والخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعدّ هذه الشراكة أول تعاون من نوعه في السعودية بين شركة تقدّم خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً ومنظومة تجزئة متعددة القنوات، وتشكّل خطوة مهمة تضع بمتناول العملاء في المملكة حلول دفع مبتكرة.

ويمكن لمستخدمي "تابي" حالياً تقسيم مشترياتهم على أربع دفعات من دون أيّ رسوم إضافية عند تسوّقهم لدى 10 علامات تجارية ضمن محفظة "سينومي ريتيل" ومن بينها Decathlon و FNACوAlo Yoga. ويستطيع العملاء استخدام طريقة الدفع هذه أيضاً على مواقع Aleph الإلكترونية، العلامة الرائدة لإعادة بيع منتجات Apple، وفي كافة متاجرها في المملكة.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال الدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي ريتيل": يسرّنا التعاون مع تطبيق "تابي" لتوفير هذه الخدمة المتميّزة لعملائنا. فقد أثبتت خدمة "الشراء الآن والدفع لاحقاً" المبتكرة قدرتها على رفع متوسط ​​قيمة المنتجات بما يزيد عن 30%، ومساهمتها في تعزيز ولاء العملاء، وزيادة معدل عمليات الشراء المتكررة بنسبة تفوق الـ40%. ونتوقّع مواصلة توفير قيمة مضافة إلى الخدمات المقدّمة لعملائنا بالتزامن مع توسّع هذه الميزة الجديدة لتشمل كامل محفظتنا."

وأضاف غونثر قائلاً: "يُتوقّع أن تحقق خدمة "الشراء الآن والدفع لاحقاً" في المملكة نمواً مضاعفاً خلال السنوات المقبلة، ويمكننا من خلال شراكتنا في "سينومي" مع تطبيق "تابي" الرائد إتاحة وصول العملاء إلى منصة سهلة الاستخدام توفّر لهم مزيداً من الخيارات وإدارة مالية أكثر ذكاءً. وتعكس هذه الشراكة الجديدة التزامنا بالتحول الرقمي وتعزيز تجارب العملاء في كامل منظومتنا، وتدعم طموحاتنا بأن نكون المنصة متعددة القنوات الأولى على مستوى المنطقة."

من جهته، قال حسام عرب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تابي": " نفخر بشراكتنا مع "سينومي"، شركة التجزئة الرائدة للامتيازات في المملكة العربية السعودية، حيث تجمعنا رؤية مشتركة تقوم على توظيف التكنولوجيا لتعزيز تجارب التسوّق لدى عملائنا. فقد أصبح بإمكان الملايين من عملاء "تابي" و"سينومي" تقسيم دفعاتهم على فترة أطول من دون أيّ رسوم إضافية، سواء أكانوا يرغبون في شراء هاتف أحدث أو ملابس جديدة."

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لمحة عن شركة "سينومي ريتيل"

تأسست شركة "سينومي ريتيل" عام 1990 تحت اسم شركة فواز عبد العزيز الحُكير وشركاه، وذلك على يد فواز وسلمان وعبد المجيد الحُكير، وأصبحت منذ ذلك الحين شركة التجزئة الرائدة للامتيازات في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة من نوعها المدرجة في الشرق الأوسط. وشهدت شركة "سينومي ريتيل" نمواً كبيراً منذ افتتاح متجرها الأول عام 1991، وتمتلك حالياً أكثر من 1,300 متجر ضمن 100 مجمع تجاري في 11 دولة. كما تمتدّ متاجرها على مساحة إجمالية تفوق الـ400 ألف متر مربع وتحتضن فريق عمل يزيد عن 10 آلاف موظف.

تضمّ شركة "سينومي ريتيل" حالياً أكثر من 65 علامة تجارية تتخصص في مجالات ملابس النساء والرجال والأطفال والرضّع والمتاجر الكبرى والأحذية والأكسسوارات ومستحضرات التجميل، وتشغّل سلسلة متنوّعة من المطاعم والمقاهي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.cenomiretail.com.

نبذة عن "تابي"

يساهم تطبيق "تابي" في توفير الحرية المالية للأفراد عند التسوّق وكسب المال وادّخاره من خلال إعادة صياغة علاقتهم بالمال. ويختار الملايين من المستخدمين تطبيق "تابي" الذي يمكنهم من ضبط خطط إنفاقهم وتحقيق أقصى مستوى من الاستفادة من أموالهم.

تستخدم عشرات الآلاف من العلامات التجارية العالمية والشركات الصغيرة، بما في ذلك شي إن، وأمازون، وأديداس، وإيكيا، وإتش آند إم، وسامسونج، ونون تقنية "تابي" لتسريع النمو واكتساب عملاء مخلصين من خلال توفير حلول دفع مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر.

تطبيق "تابي" نشط في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وقد وصلت قيمته إلى 660 مليون دولار في آخر جولة تمويل له والتي تضمنت مشاركة كبار المستثمرين العالميين والإقليميين مثلSequoia Capital India ، وSTV، وPayPal Ventures، ومبادلة للاستثمارات المالية، وArbor Ventures، وEndeavor Catalyst.