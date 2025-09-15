• تمثل الصفقة إضافة مهمة إلى سجل المملكة الحافل في جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال استثمار الفطيم في شركة تجزئة مدرجة في السوق المالية السعودية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأولويات نمو القطاع الخاص.

• ستسهم الشراكة الاستراتيجية في دفع عجلة التحول الرقمي لـ "سينومي ريتيل" وتعزيز عملياتها التشغيلية، فضلاً عن توسيع نطاق شبكة التوزيع.

• أبرمت "سينومي ريتيل" والفطيم اتفاقية تسهيل قرض مساهم، والتي بموجبها سيتم منح تسهيل قرض مساهم للشركة من قبل الفطيم بمبلغ 1.35 مليار ريال سعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "سينومي ريتيل"، الشريك الرائد لعلامات التجزئة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن إتمام عدد من كبار مساهمي الشركة لصفقة شراء أسهم مع الفطيم. وبموجب هذه الصفقة، استحوذت الفطيم على نسبة 49.95% من أسهم "سينومي ريتيل" مقابل مبلغ إجمالي وقدره 2.52 مليار ريال سعودي، أي بسعر ٤٤ ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

وتمثل هذه الصفقة إحدى أكبر الاستثمارات الاستراتيجية الأجنبية في شركة تجزئة مدرجة في السوق المالية السعودية، بما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية رائدة عالمياً ومركزاً مزدهراً للنمو المدفوع بقطاع المستهلكين. وتماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030، تدعم هذه الشراكة الأولويات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص، والارتقاء بقطاع التجزئة.

يمثل انضمام الفطيم كمساهم استراتيجي نقطة تحول رئيسية بالنسبة لشركة "سينومي ريتيل"، وذلك في ضوء الخبرة العالمية للمجموعة، وقدراتها الرقمية المتطورة وتميزها التشغيلي. وستمنح هذه الشراكة الأولوية للابتكار، وتعزيز التميز التشغيلي، بالإضافة إلى الارتقاء بتجارب العملاء وتوسيع نطاق شبكات التوزيع في جميع أنحاء المملكة.

من المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في تعزيز هيكل رأس مال "سينومي ريتيل" وترسيخ مكانتها التنافسية، مما يُرسي أساساً متيناً لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. وقد أعرب مجلس إدارة "سينومي ريتيل" عن ثقته التامة برؤية الفطيم وتوافقها الاستراتيجي مع أهداف الشركة. ومن المتوقع أيضاً أن توفر هذه الشراكة فرص جديدة للتطور المهني لموظفي "سينومي ريتيل" وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في الأداء.

وكجزء من هذه الصفقة، اتفقت الفطيم مع الشركة على منح تسهيل قرض مساهم بمبلغ 1.35 مليار ريال سعودي لتحقيق من بين أهداف أخرى تعزيز المركز المالي وتحسين المرونة المالية لـ "سينومي ريتيل" لدعم آفاق نموها المستقبلية. وتتيح اتفاقية تسهيل قرض المساهم للفطيم خيار تحويل القرض إلى أسهم في "سينومي ريتيل" على أن يخضع ممارسة هذا الخيار إلى اتفاق الأطراف على معامل التحويل (أخذاً في الاعتبار ظروف التداول والسوق السائدة في حينه) والحصول على موافقة المساهمين واستيفاء المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. ويجسد هذا البند التزام مجموعة الفطيم بدعم مسار نمو "سينومي ريتيل"، وخلق القيمة الاستثمارية المستدامة لمساهميها، ودعم نمو أعمالها على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي لـ "سينومي ريتيل": "يشكل انضمام الفطيم إنجازاً بارزاً في مسيرة "سينومي ريتيل"، إذ تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على مركزنا التنافسي وقوة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تقديم قيمة أفضل، وتحقيق النمو المستدام لجميع المساهمين. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع الفطيم بدايةً لحقبة جديدة لـ "سينومي ريتيل" حيث سنتعاون من خلالها لتسريع وتيرة الابتكار، ورفع كفاءتنا التشغيلية، وتعزيز قدراتنا الرقمية، فضلاً عن المحافظة على التزامنا بإعادة تعريف تجارب قطاع التجزئة والارتقاء بها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية".

وقال وسيم عرابي ، رئيس قسم التجزئة في الفطيم: "تعد المملكة العربية السعودية من أكثر الأسواق الاستهلاكية نشاطاً في المنطقة، وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية تؤكد التزام الفطيم تجاه المملكة على المدى الطويل. ومن خلال الجمع بين الحضور المحلي القوي لـ "سينومي ريتيل" وخبرة الفطيم في إدارة العلامات التجارية العالمية، سنعمل معاً على اغتنام فرص النمو الواعدة، والارتقاء بمستوى تجارب التسوق في المملكة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعظيم إمكانات المبيعات عبر القنوات البيع المتعددة. كما سنعمل على ترسيخ أسس متينة لخلق قيمة مستدامة تعود بالنفع على العملاء والموظفين وجميع الجهات أصحاب المصلحة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030".

تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية بداية حقبة جديدة لكل من "سينومي ريتيل" والفطيم، حيث تتظافر من خلالها جهود وقدرات اثنتين من أبرز الشركات الإقليمية لإتاحة آفاقاً جديدة للنمو، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل مزدهر لقطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية. وتؤكد الشركتان على التزامهما الراسخ بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال دفع عجلة الابتكار، وتمكين المواهب، وتقديم تجارب عملاء على المستوى العالمي.

لمحة عن "سينومي ريتيل":

تأسست شركة "سينومي ريتيل" عام 1990 تحت اسم شركة فواز عبد العزيز الحُكير وشركاه، وذلك على يد فواز وسلمان وعبد المجيد الحُكير. وأصبحت منذ ذلك الحين شركة التجزئة الرائدة للامتيازات في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة من نوعها المدرجة في الشرق الأوسط. وشهدت شركة "سينومي ريتيل" نمواً كبيراً منذ افتتاح متجرها الأول عام 1991، وتمتلك حالياً 789 متاجر في 142 مجمع تجاري في 8 دول، مع منصة للبيع بالتجزئة تعمل على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ نحو 315 ألف متر مربع. ويتولى إدارة كل هذه الأنشطة فريق عمل يزيد عن 6 آلاف موظف. تضمّ شركة "سينومي ريتيل" حالياً حوالي 47 علامة تجارية تتخصص في مجالات ملابس النساء والأطفال والرضّع والمتاجر الكبرى والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، وتشغّل سلسلة متنوّعة من المطاعم والمقاهي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.cenomiretail.com

نبذة عن الفطيم:

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم إحدى الشركات الخاصّة الأكثر تنوّعاً ونمواً في المنطقة، ويقع مقرّها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تملك الفطيم عمليات قائمة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة والصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية، عبر ابتكار حلول عملية برؤية مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم ما يقارب 33 ألف موظف، حيث تضمّ محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية من أبرز العلامات التجارية الموثوقة، بما في ذلك "تويوتا" و"لكزس" و"إيكيا" و"إيس" و"ماركس آند سبنسر" والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء، في ظلّ التركيز بشكل ملحوظ على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alfuttaim.com

-انتهى-

#بياناتحكومية