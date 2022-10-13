سيضم مركز المعالجة الدقيقة (MMC) آلتي قطع ليزر من نوع دافنشي ذات الخمس محاور، يمكنهما قطع الماس وتشكيله آلياً

ستساهم المنشأة الجديدة والمتطورة في استقطاب شركات جديدة عاملة في مجال الأحجار الكريمة والماس إلى دبي ومركز دبي للسلع المتعددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وشركة "سينوفا إس أيه" السويسرية المتخصصة في توفير الأنظمة المتقدمة لقطع الماس والأحجار الكريمة بالليزر الموجه بضغط الماء، عن انضمام سينوفا إلى مجتمع الشركات الأعضاء في المركز عبر افتتاحها منشأة آلية جديدة لتصنيع الماس في برج الماس.

سيضم مركز التصنيع الجديد لشركة سينوفا نظامي DaVinci Diamond Factory® من 5 محاور. ويعتبر نظام دافنشي أول حل تصنيع آلي قادر على تحويل الماس الخام إلى قطع ماس فريدة في غضون ساعات. يزيد نظام دافنشي من القيمة المستخرجة من كل ماسة، حيث يمكن إعادة استخدام رقائق الماس المقطوعة بدلاً من صقلها وفقدانها كما هو شائع في طرق تصنيع الماس التقليدية.

افتُتحت المنشأة بحضور مجموعة من كبار ممثلي مركز دبي للسلع المتعددة وشركة سينوفا إس أيه، بمن فيهم أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وبيرنولد ريتشرزهاغن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سينوفا، وسعادة فرانك إيغمان، القنصل العام السويسري في دبي، ويورغ باوش، رئيس وحدة أعمال الماس في شركة سينوفا إس أيه. وتضمن الحدث كلمات أعقبها حفل التدشين الرسمي وعروضاً حية لآلة دافنشي ولقاءات تعارف جانبية بين المشاركين.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "أصبحت دولة الإمارات في عام 2021 أكبر مركز للماس الخام في العالم، ومع تسجيل تداولات بقيمة 19.8 مليار دولار أمريكي للماس الخام والمصقول في النصف الأول من عام 2022، تمضي دبي على الطريق الصحيح لتصبح المركز التجاري الرائد للماس المصقول أيضاً. ومن شأن افتتاح المنشأة الجديدة المتطورة توفير خدمات تصنيع جديدة ستكون مكملاً قوياً لصناعة الماس في دولة الإمارات، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد لتجارة الماس. ولا يسعنا إلا أن نهنئ فريق ’سينوفا إس أيه‘ بأكمله بمناسبة الافتتاح، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا وأعضاء مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة لنرسم معاً ملامح الفصل التالي من مسيرة نمو صناعة الماس".

وستوفر المنشأة الجديدة خدمات قطع الماس الخام، بما في ذلك تشكيل أسطح الماس، وقطع الماس بأشكال مخصصة وفاخرة، بالإضافة إلى قطع الماس إلى أنصاف متماثلة وصقل حوافها. ويمثل المرفق الجديد في برج الماس إضافة قيمة إلى المنظومة الشاملة للماس في دبي، مما يعزز الكفاءة ويقدم قيمة أكبر لصناعة الماس العالمية بأكملها.

وأضاف الدكتور بيرنولد ريتشرزهاغن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سينوفا إس أيه: "سيلعب مركزنا الجديد للمعالجة الدقيقة (MMC) دوراً رئيسياً في نمو شركة سينوفا في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في مجال صناعة الماس. هدفنا من منشأتنا الجديدة إظهار القدرات المتميزة لنظام دافنشي المبتكر لا سيما وأن الابتكارات الجديدة غالباً ما تأخذ وقتاً لتنتشر بسبب التردد في استخدامها في البداية. سيتمكن العملاء المحتملون من التحقق من فعالية تقنيتنا وتقييم الفوائد التي يمكن أن تجلبها لعملياتهم التصنيعية".

وتتمتع دبي برحلات مباشرة تربطها بمراكز الماس الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول التعدين في أفريقيا، والتجار في إسرائيل، ومراكز التصنيع في الهند، مما يمنحها موقعاً مركزياً ضمن سلسلة توريد متصلة مع بعضها. كما تحتضن دبي مكتبي عملية كيمبرلي (KP) في دولة الإمارات، مما يجعل الإمارة نقطة الدخول الوحيدة للماس الخام في الدولة.

ولطالما لعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة الماس، وبما يتماشى مع رؤيته المتمثلة في استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتسهيلها وتوجيهها نحو الإمارة. وتحتضن بورصة دبي للماس، أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم، اليوم أكثر من 1150 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الماس والأحجار الكريمة، حيث توفر للشركات المُسجلة والخبراء بنية تحتية متطوّرة من الطراز العالمي مدعومة بمحفظة واسعة من المنتجات والخدمات بهدف تحفيز التدفقات التجارية انطلاقاً من أسس متينة وموثوقة.

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول كيفية تأسيس شركة في مركز دبي للسلع المتعددة عبر زيارة الرابط التالي: www.dmcc.ae/free-zone/set-up-a-new-company.

كما يمكن معرفة المزيد من المعلومات حول تقنية سينوفا والخدمات التي يوفرها مختبرها في دبي عبر التواصل مع:

يورغ باوش

رئيس وحدة أعمال الماس، شركة سينوفا إس أيه

هاتف: +41 79 777 4837

بريد إلكتروني: pausch@synova.ch

#بياناتحكومية

- انتهى -

مركز دبي للسلع المتعددة

العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية

pr@dmcc.ae

كما يمكن معرفة المزيد من المعلومات حول تقنية سينوفا والخدمات التي يوفرها مختبرها في دبي عبر التواصل مع:

يورغ باوش

رئيس وحدة أعمال الماس، شركة سينوفا إس أيه

هاتف: +41 79 777 4837

بريد إلكتروني: pausch@synova.ch

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

حول سينوفا

تتخصص شركة سينوفا إس أيه، ومقرها في مدينة دويلير في سويسرا، بتصنيع أنظمة قطع الماس المتقدمة بالليزر والتي تتضمن تقنية الليزر الموجهة بضغط الماء (Laser MicroJet®) ضمن منصة متطورة تعمل بآلية التحكم العددي بالكمبيوتر (CNC). وتعود هذه التقنية بفوائد كبيرة على العملاء وتوفر لهم تحسينات ملموسة في الإنتاجية وجودة عملية القطع، بالإضافة إلى القدرات المحسنة للتشكيل ومناظرة الزوايا والقطع الدائري للحواف والحفر. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.synova.ch