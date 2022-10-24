سيمنس الشريك التكنولوجي لنقابة المهندسين المصرية في المجالات الرئيسية للتكنولوجيا الصناعية

سيمنس تقدم الدعم الفني لأعضاء النقابة في مجال محاكاة الابتكارات الصناعية التي تمثل مستقبل الصناعة في مصر وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة

افتتحت سيمنس مصر ونقابة المهندسين المصرية اليوم أول معمل تدريبي في مجال التحكم الآلي بالمقر الرئيسي للنقابة، باعتبار سيمنس الشريك التكنولوجي للنقابة في المجالات الرئيسية للتكنولوجيا الصناعية. يهدف هذا التعاون لتأهيل وتدريب المهندسين الأعضاء على أحدث النظم العالمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا المختلفة.

تسعى سيمنس والنقابة من خلال افتتاح أول معمل تدريبي بالنقابة لصقل مهارات وقدرات المهندسين المصريين، بما يؤهلهم لدخول سوق العمل بعد حصولهم على أعلى مستوى من المهارات، بما يلبي الاحتياجات المتنوعة للأسواق الصناعية ونظم الشبكات الكهربائية وإدارة المباني في مصر.

وقعت سيمنس أيضًا مع نقابة المهندسين المصرية على اتفاقية تشغيل لتأسيس وتجهيز 4 معامل تدريبية في مجال التشغيل الآلي في 4 نقابات فرعية للمهندسين بالإضافة للنقابة العامة. هذا وستتولى سيمنس تدريب من ترشحهم النقابة ليصبحوا مدربين معتمدين، بالإضافة لدعم النقابة في وضع وتطوير البرامج التدريبية.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعته سيمنس مع نقابة المهندسين المصرية في يوليو 2021 ويتم بمقتضاه قيام سيمنس بتدريب المهندسين المصريين في مجالات التحول الرقمي والتشغيل الآلي ونظم الطاقة وشبكات الكهرباء الذكية ونظم توفير استهلاك الطاقة وإدارة المباني الذكية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لصناعات الروبوت، والذكاء الاصطناعي، مع تقديم الدعم اللازم للنقابة في مجال محاكاة الابتكارات الصناعية.

وتعليقًا على افتتاح سيمنس ونقابة المهندسين المصرية لأول معمل تدريب بالنقابة، يقول السيد/مصطفى الباجوري-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس: "تتشرف سيمنس بكونها الشريك التكنولوجي لنقابة المهندسين المصرية، حيث نشهد اليوم افتتاح أول معمل تدريبي بالنقابة، كما نتطلع لافتتاح المزيد من المعامل التدريبية وفقاً لمعايير الجيل الصناعي الرابع. ويتمثل هدفنا الرئيسي من هذا التعاون في تطوير وصقل مهارات المهندسين المصريين من خلال تدريبهم طبقًا لأعلى المستويات العالمية في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية وتكنولوجيا المدن الذكية، بهدف دعم الخطط التنموية في مصر خاصة في ظل ما تشهده الصناعة من تطورات سريعة و خطوات بناءة فى خطة التطوير نحو التحول الرقمي ونظم الكهرباء الذكية smart electrification والإتجاه نحو التقنيات الخضراءdecarbonization التي تساعد علي تقليل الانبعاثات و المحافظة علي البيئة."

ومن جانبه، يقول المهندس/طارق النبراوي-نقيب المهندسين: "يشرفنا التعاون مع سيمنس التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات التكنولوجية الرائدة في العالم، وتمتلك خبرة واسعة في تقديم ودمج أحدث الحلول التكنولوجية الثورية ضمن كافة المجالات والتطبيقات الهندسية. إنّ نقابة المهندسين المصرية وسيمنس تلتزمان بتأهيل وتدريب أعضاء النقابة بمساعدة تطبيقات سيمنس التكنولوجية المتطورة، بما يساعد على دمج الأعضاء في سوق العمل، وتزويدهم بكافة الأدوات والخبرات التي تتيح لهم تحقيق النجاح المهني وتلبية متطلبات السوق الصناعي".

كما أشار دكتور وليد خضراوي منسق البروتوكول وعضو لجنتي الشباب والمعامل الهندسية بأن مثل هذة المعامل الحديثة إضافة إلي نقابة المهندسين للتحول الرقمي وثقل مهارات خريجي كليات الهندسة وأضاف بأن التعاون مع شركة سيمنس بما لها من مشاريع عملاقة في مصر ونقل تكنولوجيا العالمية إلي خريجي كليات الهندسة في مصر لربطهم بسوق العمل وإيجاد فرص عمل سواء في مصر أو خارجها. هذا بالإضافة إلي الاهتمام بالصعيد من خلال استكمال باقي معامل سيمنس وأيضا تعمل النقابة علي تسهيل التدريبات لخريجي كليات الهندسة بأسعار رمزية تماشيا مع سياسة النقابة لدعم جميع مهندسين مصر وتجهيزهم لسوق العمل من خلال مثل هذة الدورات وحصولهم علي شهادات عالمية.

وقع على إتفاقية التشغيل كل من السيد/مصطفى الباجوري-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، والمهندس/طارق النبراوي -نقيب المهندسين، بحضور السيد/وائل عمر-نائب الرئيس الأول للصناعات الرقمية في سيمنس، المهندس/شريف النّجار-مدير إدارة خدمة العملاء والتدريب في سيمنس،وأعضاء هيئة المكتب بالنقابة العامة والدكتور/وليد خضراوى-عضو لجنتى الشباب والمعامل الهندسية ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء المجلس الأعلي للنقابة.

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