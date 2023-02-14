· تعمل سيمنس على تمكين إنترنت الأشياء IoT) ) والتحول الرقمي ونظام الابتكار المتكامل من خلال إطلاق حلول سيمنس لإنترنت الأشياء الصناعية على سحابة خاصة داخل المملكة.

· تعاون سيمنس وديتاساد سيسهم في تقليل الوقت اللازم للوصول إلى الأسواق، وضمان حماية خصوصية البيانات، وتبسيط الاجراءات الخاصة بحلول إنترنت الأشياء للحكومات والشركات.

أعلنت شركة سيمنس اليوم عن تعاونها مع شركة ديتيكون السعودية المحدودة "ديتاساد"، الرائدة في تزويد خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لنقل تقنية إنترنت الأشياء الصناعية من سيمنس وتوفيرها كخدمات وحلول رائدة عالمياً في المملكة العربية السعودية.

وسيساعد هذا التعاون سيساعد الحكومات والمؤسسات على تبسيط عملية تبني حلول إنترنت الأشياء في المملكة من خلال تطبيق خدمات سيمنس لإنترنت الأشياء الصناعية المعتمدة على الحوسبة السحابية وحوسبة الحافة الذكية في مركز البيانات الخاص بشركة ديتاساد في مدينة الرياض.

تتوافق سحابة سيمنس وديتاساد لإنترنت الأشياء الصناعية داخل المملكة مع أنظمة حماية وسيادة البيانات ولوائح الأمن السيبراني الصادرة عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وتعتبر هذه السحابة الخاصة أول نظام متكامل لحلول إنترنت الأشياء الصناعية في المنطقة. وتجمع حلول سيمنس لإنترنت الأشياء الصناعية بين العالم الحقيقي للأتمتة وتكنولوجيا التشغيل والعالم الرقمي لتكنولوجيا المعلومات، مما سيُمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات، والوصول إلى السوق خلال أسرع وقت مع ضمان الالتزام الكامل بالأنظمة السعودية ولوائح الامتثال ذات العلاقة بحماية وأمن البيانات.

وفي هذه المناسبة صرح أحمد هوساوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في المملكة العربية السعودية: «سيسهم إنترنت الأشياء الصناعية من سيمنس في إطلاق إمكانات إنترنت الأشياء والرقمنة للصناعة 4.0 والمدن الذكية والتطبيقات المبتكرة للذكاء الاصطناعي بشكل فاعل، مما يجعلها متاحة لعملائنا في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. ومن خلال العمل مع ديتاساد كشركة محلية متخصصة في تقنية المعلومات والبيانات والاتصالات، يمكننا تقديم بنية تحتية شاملة لجميع العملاء، مع توافر الموارد المحلية اللازمة لتصميم وبناء وتطوير وتقديم حلول أعمال مبتكرة قائمة على التجارب التقنية الموثوقة لمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع التكنولوجيا».

من جهته، قال فيليكس واس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ديتاساد: «نحن فخورون بالإعلان عن تعاوننا مع شركة سيمنس حيث نعمل معًا لتقديم تجربة فريدة ونظاماً متكاملاً جديداً لإنترنت الأشياء الصناعية على السحابة الخاصة داخل المملكة، ومتوافق تمامًا مع المتطلبات التشريعية لسيادة البيانات السعودية، وحائز على ترخيص السحابة من الفئة "ج" مع الامتثال الكامل لمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا وعملائنا لطرح مجموعة متميزة من حلول إنترنت الأشياء والتي يتم تصميمها وتطويرها داخل المملكة العربية السعودية».

واختتم واس قائلاً: "يشكل هذا التعاون مع سيمنس الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا قيمة فريدة من حيث طرح التقنية، ودراسة الجدوى، وسرعة التطبيق، والاتصالات المتكاملة والمرنة، مما سيغير التصور السائد عن إنترنت الأشياء على أنه تحدي واستثمار صعب في رأس مال المشروع ".

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فراس بركات

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فريق العلاقات العامة لبرنامج سيمنس للصناعات الرقمية

البريد الإلكتروني: mens.compress.software.sisw@sie

شركة سيمنس أيه جي Siemens AG (برلين وميونخ) هي شركة تكنولوجية تركز بشكل رئيسي على القطاع الصناعي وحلول البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية. تبتكر الشركة تقنيات ذات قيمة مضافة للعملاء من خلال المصانع الأكثر كفاءة في استخدام الموارد، وسلاسل التوريد المرنة، والمباني والشبكات الأكثر ذكاءً، ووسائل النقل النظيفة والأكثر راحة بالإضافة لحلول الرعاية الصحية المتقدمة. تعمل سيمنس على الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي لصالح عملائها والمجتمعات التي تعمل بها لتغيير الحياة اليومية لمليارات البشر حول العالم. تمتلك سيمنس غالبية أسهم شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة والتي تعتبر من كبرى الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سيمنس نسبة غير حاكمة في أسهم سيمنس للطاقة، الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية.

وخلال السنة المالية 2022 والمنتهية في 30 سبتمبر 2022، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 72 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 4.4 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2022، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 311 ألف موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.siemens.com.

ملاحظة: يمكن العثور عبر هذا الرابط على قائمة بالعلامات التجارية ذات الصلة بشركة سيمنس، أما العلامات التجارية الأخرى فهي ملك لأصحابها.

شركة ديتاساد تأسست شركة ديتاساد في عام 1982 كشركة سعودية تقدم حلولا متخصصة في حلول الشبكات والاتصال والبنية التحتية الذكية وحلول تكنلوجيا المعلومات والإتصالات، الخدمات المدارة، مراكز البيانات والحلول السحابية وانترنت الإشياء والذكاء الإصطناعي للعملاء من الشركات والحكومات في شتى القطاعات. بفضل قدرات ديتاساد القوية والتغطية الواسعة في ارجاء المملكة العربية السعودية، تبرز شركة ديتاساد كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم الحلول المبتكرة وهي أول شركة سعودية تقوم بتصدير تكنلوجيا السحابة إلى باكستان.