الاتفاقية بين سيمنس وبتروجت ستعمل على تحفيز التعاون في المجال التكنولوجي للقطاع الصناعي

سيمنس تدعم بتروجت بأحدث حلولها ومنتجاتها الرقمية المتخصصة للقطاع الصناعي، بالإضافة لحلول التشغيل الآلي والتدريب الفني

وقعت سيمنس اتفاقية تعاون مع بتروجت، والتي تُعد واحدة من كبرى مجموعات الإنشاءات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف دعم وتحفيز التعاون في مجال الحلول التكنولوجية المتخصصة للقطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، ستعمل هذه الاتفاقية على دفع وتطوير جهود الشركتين في استخدام إمكانياتهما المشتركة لتحديد الفرص الداعمة لإستراتيجية التحول الرقمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، بالإضافة لمساعدة كبار عملاء القطاع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، ستدعم سيمنس شركة بتروجت بأحدث حلولها ومنتجاتها التكنولوجية، بما في ذلك محفظة منتجات سيمنس Xcelerator وهي عبارة عن منصة رقمية مفتوحة تتيح للعملاء تسريع وتيرة التحول الرقمي بصورة أسهل وأسرع وعلى نطاق واسع. من ناحية أخرى تركز الشركتان بشكل خاص على مشرعات المياه والبترول والغاز الطبيعي والأنفاق والبنية التحتية في المنطقة. تتضمن الحلول التكنولوجية أيضًا حلول التشغيل الآلي والاتصالات الصناعية والمعدات ومنتجات تحليل الأعطال والتحكم في الحركة ومنصات أنترنت الأشياء للقطاع الصناعي والحوسبة السحابية والصيانة التنبؤية ونظم إدارة الأصول. توفر سيمنس لبتروجت أيضًا دورات للتدريب الفني على التشغيل الآلي والمعدات وحلول منتجات التحكم.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، يقول المهندس/محمد خليفة، الرئيس التنفيذي لقطاع الصناعات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط، سيمنس: "تفخر سيمنس بكونها شريك أساسي لوزارة البترول والثروة المعدنية، لدعم رؤيتها الهادفة لتحسين قدرات وإمكانيات القطاع الصناعي ومشروعات البنية التحتية الذكية. إن تعاوننا مع بتروجت سيعمل على تحفيز ورفع مستوى التنافسية لهذه القطاعات الحيوية من خلال أحدث حلولنا ومنتجاتنا الرقمية والتكنولوجية Industry 4.0 والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية في مصر. ومن خلال هذا التعاون، ستتمكن الشركتان من حشد إمكانياتهما لدعم جهود تنمية وتطوير الأسواق الصناعية المحلية وفي المنطقة، وكذلك على المستوى العالمي".

يضيف المهندس/وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت: "يسعدنا زيادة ودعم تعاوننا مع سيمنس، استنادًا لعلاقات العمل الطويلة والمثمرة والممتدة بيننا. ومن خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن سيمنس وبتروجت من المساهمة في تطوير قدرات القطاع الصناعي في مصر وكذلك في عدد من الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط، اعتمادًا على خبرة سيمنس الرقمية والتكنولوجية الواسعة وكفاءتها الفائقة في القطاع الصناعي، وقدرات بتروجت المتميزة في إقامة وتسليم المشروعات العملاقة والمعقدة لكبار العملاء في الشرق الأوسط".

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للاستفسارات الإعلامية:

ريهام خيري

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سيمنس أيه جي Siemens AG (برلين وميونخ) هي شركة تكنولوجية تركز بشكل رئيسي على القطاع الصناعي وحلول البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية. تبتكر الشركة تقنيات ذات قيمة مضافة للعملاء من خلال المصانع الأكثر كفاءة في استخدام الموارد، وسلاسل التوريد المرنة، والمباني والشبكات الأكثر ذكاءً، ووسائل النقل النظيفة والأكثر راحة بالإضافة لحلول الرعاية الصحية المتقدمة. تعمل سيمنس على الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي لصالح عملائها والمجتمعات التي تعمل بها لتغيير الحياة اليومية لمليارات البشر حول العالم. تمتلك سيمنس غالبية أسهم شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة والتي تعتبر من كبرى الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سيمنس نسبة غير حاكمة في أسهم سيمنس للطاقة، الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية.

وخلال السنة المالية 2022 والمنتهية في 30 سبتمبر 2022، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 72 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 4.4 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2022، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 311,000 موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.siemens.com