سيمنس موبيليتي وحسن علام للإنشاءات تفوزان بعقد إشارات خط سكة حديد الإمارات العربية المتحدة -عمان (حفيت للقطارات)

· أول مشروع عابر للحدود في الشرق الأوسط والعالم العربي يربط العاصمة الإماراتية أبو ظبي بولاية صحّار في سلطنة عمان بطول 303 كم.

· يمثل قسم عمان من شبكة السكك الحديدية أول نظام سكة حديد يتم انشاءه في تاريخ سلطنة عمان.

تتشرف شركة سيمنس موبيليتي بالتعاون مع شريكها حسن علام للإنشاءات في الائتلاف بالإعلان عن فوزهما بعقد تصميم وبناء ودمج أنظمة خط سكة حديد أبوظبي – صحّار المملوك لشركة عُمان والاتحاد للقطارات ، وهي شركة مشتركة مملوك من قبل البلدين. وستقوم شركتا سيمنس موبيليتي و حسن علام للإنشاءات بتصميم وبناء ودمج احدث نظم الإشارات طبقا لمواصفات التحكم الأوروبي من المستوى الثاني - Level 2) ETCS) المتوافقه مع البيئه التشغيليه بالمناطق الصحراويه في منطقة الخليج العربي والاتصالات وإمدادات الطاقة اللزمة عبر خط سكة حديد أبوظبي – صحّار على مسافة 303 كيلومتر. يمثل هذا المشروع أول شبكة سكك حديدية عابرة للبلاد في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقال أندريه رودنبيك، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية للسكك الحديدية في سيمنس موبيليتي: "تفخر سيمنس موبيليتي، بصفتها شركة رائدة الابتكار في السوق العالمي مع أكثر من 150 عامًا خبره في تكنولوجيا الإشارات وميكنة صناعة السكك الحديدية، بتقديم أحدث حلولها التكنولوجية الذكية، إلى جانب مواصلة دعمها لطموحات ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان".

وقال أيمن عاشور، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يشرفنا ونفخر بأن شركة عُمان والاتحاد للقطارات قد عهدت إلينا بهذا المشروع الاستراتيجي الذي لن يساهم فقط في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي لكلا البلدين، بل سيكون مشروعاً رائداً للمنطقة بأسرها".

وقال حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات: " فخورون بالتعاون مع سيمنس موبيليتي في تقديم حلول الإشارات المتقدمة التي من شأنها ضمان النقل الآمن والسلس للمسافرين والبضائع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وتتمتع شركة حسن علام للإنشاءات وسيمنس بسجل حافل من التعاون الناجح في مصر، ويشرفنا توسيع هذه الشراكة في دول إقليمية أخرى مهمة مثل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان".

يرتبط المشروع بشبكة السكك الحديدية الإقليمية الحالية والمقترحة في دول مجلس التعاون الخليجي وسيتم دمجه بها بالكامل، وذلك في إطار رؤية لربط دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة من خلال شبكة السكك الحديدية. ستربط شبكة السكك الحديدية الإماراتية - العمانية (حفيت للقطارات) ميناء صحّار في سلطنة عمان بشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، وهي شبكة تربط جميع الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى حدود المملكة العربية السعودية. ويهدف البلدان من خلال هذا المشروع التاريخي إلى تسهيل ممارسة التجارة عبر الحدود ورفع كفاءة منظومة سلسلة التوريد من خلال ربط الموانئ التجارية والمناطق الاقتصادية بشبكة السكك الحديدية وتعزيز الترابط التجاري والاجتماعي بين البلدين. كما يهدف المشروع إلى ربط المراكز الصناعية بين البلدين وتعزيز فعالية الخدمات اللوجستية، فضلًا عن التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة والنشاط الاقتصادي والسياحة.

وحدة البنية التحتية للسكك الحديدية في سيمنز موبيليتي

تعد وحدة أعمال البنية التحتية للسكك الحديدية في سيمنز موبيليتي صرحاً عالمياً رائداً في مجال حلول التنقل الذكية، حيث تعمل على تحويل النقل من خلال تقنية الإشارات المتقدمة لسكك حديد الخطوط الرئيسية والنقل الجماعي والشحن. مع التركيز على الموثوقية والمرونة والسلامة، توفر سيمنز موبيليتي حلولاً مبتكرة لكل من أنظمة السكك الحديدية الحضرية والرئيسية، مما يؤدي إلى التحول إلى السكك الحديدية الرقمية والمميكنة. تلتزم سيمنز موبيليتي بالرقمنة والميكنة والكهرباء، وتشكيل مستقبل التنقل، مما يخلق مدنًا أكثر أمانًا وصداقةً للبيئة واتصالًا في جميع أنحاء العالم.

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