· سيمنس تدعم المجموعة في مجال بناء قدرات وصقل مهارات الكوادر الفنية العاملة في مركز تدريب تكنو ميتر جروب

· ستقوم سيمنس في إطار الاتفاقية بتدريب كوادر مركز التدريب على أجهزة وحلول القياس الذكية، وأحدث طرق ومفاهيم ومناهج وأساليب التدريب

· تتوافق الاتفاقية مع خطة مصر الاستراتيجية لتحقيق أقصى استغلال لمواردها المائية بهدف تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل

وقعت سيمنس مصر أول اتفاقية لها مع تكنو ميتر جروب، في مجال التدريب على أجهزة وحلول القياس الذكية لقطاعات المياه والصرف الصحي، في مركز التدريب التابع للمجموعة. وبمقتضى الاتفاقية، ستوفر سيمنس لمجموعة تكنو ميتر جروب خبراتها المتميزة في مجال بناء وصقل القدرات والمهارات الفنية للكوادر المتخصصة في أجهزة القياس الذكية، من خلال برامج ودورات تدريبية مبتكرة، لتحسين المهارات الاحترافية لأطقم العمل الفنية في المجموعة، عن طريق تدريبهم وتأهيلهم لتحقيق أعلى معدلات الأداء التشغيلي.

بالإضافة لذلك، ستقوم سيمنس بتصميم وتقديم البرامج والمواد التعليمية المتخصصة والأنشطة التدريبية العملية، والمعايير العامة للبرامج التدريبية ومواد الاختبارات والخبرات التدريبية، وتبادل المدربين والإداريين مع مركز التدريب عند الحاجة لذلك.

تجدر الإشارة أن تكنو ميتر جروب من الشركات المصرية الرائدة في مجالها، ولديها محفظة كبيرة من حلول تصميم وإنتاج وتوزيع معدات وأدوات القياس والتحكم الذكية في عدد من القطاعات في السوق المصري، خاصة الري ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول والغاز الطبيعي.

وتعليقًا على توقيع هذه الاتفاقية، يقول السيد/مصطفى الباجوري-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر: "يسعدنا التعاون مع تكنو ميتر جروب في أول مركز تدريبي في مصر لأجهزة القياس الذكية والمتطورة. وفي إطار هذه الاتفاقية، نتطلع لتطوير مهارات وقدرات الكوادر الفنية العاملة في مجال حلول القياس في مصر، وصقل المهارات الفنية والهندسية المتخصصة من أجل تحسين استدامة قطاع المياه في السوق المحلي".

ومن جانبه يقول السيد /محمد عويضة، رئيس مجلس إدارة تكنوميتر جروب: "تمتد علاقة شركة سيمنس مع مجموعه تكنوميتر مصر TMG لأكثر من 20 عاما، شهدت خلالها العديد من النجاحات في مختلف المجالات خصوصا قطاعات المياه والصرف الصحي والانظمة المرتبطة بإدارة المحطات ومراقبة الشبكات وتقليل الفاقد علاوة على الإيرادات بالعدادات الذكية. وتتوج هذه العلاقة بتوقيع عقد مركز التدريب لخدمة مختلف القطاعات وأيضا المنطقة العربية والافريقية مما يؤكد اهتمام الطرفين بتنمية العنصر البشري لمواكبة التكنولوجيا المتطورة وتحويل ذلك إلى مردود فني ومالي لصالح جميع الأطراف".

يضيف السيد/وائل عمر-نائب الرئيس لقطاع الصناعات الرقمية في سيمنس مصر: "شرُفت اليوم بالتوقيع على هذه الاتفاقية الجديدة في مجال أجهزة القياس الذكية والتشغيل الآلي مع تكنو ميتر جروب. تستهدف هذه الاتفاقية التدريبية حشد خبرات الشركتين الرائدتين من أجل إقامة مركز تدريب إقليمي في مصر لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

إنّ الإدارة المستدامة للمياه تتطلب منهجًا متكاملًا يتم من خلاله تناول كافة العوامل الفنية والبيئية والاقتصادية لهذا الموضوع الحيوي. ولتحقيق هذا الهدف، سيعتمد مهندسو تكنو ميتر جروب على حلول سيمنس التدريبية المتخصصة في مجال أجهزة القياس الذكية للمياه، لبناء وصقل الخبرات والمعلومات المطلوبة لضمان سلامة وكفاءة العمليات التشغيلية لأعلى مستوى ممكن. تتضمن الدورات التدريبية المخطط تنظيمها في المركز كل من تعليمات الجودة وتدريب المعلمين واستعراض أحدث طرق ومفاهيم التدريس، وطرق الدمج بين المناهج التدريبية النظرية والعملية، والتوحيد القياسي للتدريب المهني، ومعايير منح الشهادات للمدربين والطلبة وغيرها.

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