· سيمنس تورد نظام إدارة التوزيع المتطور ADMS وإقامة بنية تحتية ذكية لقياس الطاقة بمنطقة الدلتا

· المشروع لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الطاقة والتي تخدم مواطني محافظة دمياط في دلتا مصر

· توريد وإقامة منظومة ذكية من برمجيات التحكم والتشغيل ستساهم في رفع معدلات الكفاءة واستقرار واعتمادية شبكة توزيع الطاقة، مع تقليل الفاقد في توزيع الكهرباء

· حجم أمر التوريد يصل إلى 40 مليون يورو

أعلنت سيمنس عن فوزها بعقد توريد جديد لنظام إدارة توزيع الطاقة وإقامة البنية التحتية للقياس الذكي للطاقة لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. وباعتبارها احدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة، فإنّ شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تتولى مسئولية إدارة والتحكم في شبكة توزيع الكهرباء في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وبالتالي تخدم ما يصل لحوالي 4.5 مليون مشترك. ستتولى سيمنس تنفيذ نظام إدارة التوزيع المتطور ADMS في مركز تحكم دمياط لتوزيع الطاقة. يمول هذا المشروع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بقيمة 40 مليون يورو. تجدر الإشارة أّن سيمنس سبق لها الفوز بأمر توريد مماثل في الإسكندرية في سبتمبر الماضي.

تضيف زابينه إرلينجهاجن-الرئيس التنفيذي لبرمجيات شبكات الطاقة في سيمنس: "تلعب شبكة الطاقة دورًا رئيسيًا في المبادرات والبرامج المصرية الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد، نظرًا لأن تأمين امدادات الطاقة يمثل القوة المحركة لأي توسع أو تنمية اقتصادية. لذلك يسرنا اختيار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لشركة سيمنس من أجل توريد برمجياتنا المتطورة للتحكم وإدارة الشبكات، بهدف تحديث شبكة توزيع الكهرباء هناك. فمن خلال حزمة برمجيات سيمنس يمكننا تصميم نظم متكاملة للمعلومات والتشغيل لصالح عملائنا يتم من خلالها دمج برمجيات التحكم في الشبكة مع برمجيات المحاكيات بصورة تساعد صناع القرار ومسئولي تطوير الأداء والتشغيل على تقليل التكاليف التشغيلية للشبكة والمحافظة على استدامة واستمرارية امدادات الطاقة في الوقت نفسه".

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون المثمر والبناء مع شركة سيمنس والهيئة اليابانية للتعاون الدولي الجايكا فى كافة مشروعات القطاع مشيراً إلى أن عقد اليوم يأتى ضمن خطط ومشروعات إتمام تنفيذ مراكز التحكم في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

وأضاف شاكر أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

وأوضح شاكر أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية. ويتضمن المشروع إنشاء مركز تحكم بشبكات الجهد المتوسط شامل تركيب منظومة عدادات ذكية بقطاع دمياط بهدف تحسين كفاءة الشبكة وذلك عن طريق التحكم والمراقبة عن بعد لمهمات الشبكة لحظيا والتعامل مع الأعطال وقت حدوثها لاعادة توصيل التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن حرصا علي استدامة التغذية الكهربائية للعملاء.

وتعليقًا على تلك الصفقة الهامة، يقول السيد/مصطفى الباجوري-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر: "نحن سعداء بالفوز بهذا العقد الجديد مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من أجل تحديث شبكة توزيع الكهرباء في تلك المنطقة الهامة من شمال مصر. في الوقت نفسه يأتي هذا التعاقد لتأكيد التزام سيمنس بمواصلة تقديم أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية لمصر. يسعدنا أيضًا التعاون مرة أخرى مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مصر في إطار هذا المشروع الهام الذي يستهدف رفع كفاءة منظومة توزيع الطاقة في البلاد وتقليل الفاقد من الطاقة وانقطاعات التيار الكهربائي، مع تحسين جودة الخدمة وتحويل شبكة توزيع الطاقة في شمال الدلتا إلى شبكة ذكية".

وبالإضافة لنظام إدارة التوزيع المتطور ADMS، ستقوم سيمنس بتوريد 175000 عداد ذكي، بما في ذلك البرمجيات والمعدات اللازمة لتأسيس بنية تحتية ذكية لقياس الطاقة بمنطقة شمال الدلتا. من ناحية أخرى، وبعد اتفاقية الشراكة التي وقعتها سيمنس مع معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI) في يوليو 2022، ستقوم سيمنس أيضًا بتوريد نظام المعلومات الجغرافية الذي طورته ESRI ضمن نطاق أعمالها في هذا المشروع.

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