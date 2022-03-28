صرحت زينب حجازي، رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات الحكومية والتنمية المستدامة بشركة سيمكس مصر، أن الشركة تسعى باستمرار للمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال توفير المنتجات والحلول المستدامة.

حيث تلتزم سيمكس بتحقيق الحياد الكربوني وزيادة إستخدام النفايات والمخلفات كمواد خام بديلة وأنواع وقود في عملياتها، وهو ما يتلاقى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تعكف على تنفيذها الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك في ظل استعداد مصر لرئاسة قمة المناخ القادمة (COP27).

وأضافت حجازي في تصريحات لها خلال ملتقى سيمكس الأول، بأن الشركة قد حددت هدفًا عالميًا لخفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة ٤٠٪ لكل طن من المنتجات الأسمنتية بحلول عام ٢۰٣۰، كما وضعت سيمكس أيضًا هدفًأ طموحًا لتقديم خرسانة خالية من ثاني أكسيد الكربون لجميع عملائها على مستوى العالم بحلول عام ٢۰٥۰.

هذا وتستمر شركة سيمكس في دعم كافة الجهود الرامية لدعم التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلقت الشركة مؤخرًا منتجات فيرتوا منخفضة الكربون والمحايدة لثاني أكسيد الكربون والتي تعتبر علامة فارقة نحو تحول البناء المحايد للكربون إلى حقيقة، ليس هذا فحسب بل تُعد سيمكس أول شركة في مصر تطرح الأسمنت البوزولاني الصديق للبيئة منذ عام ٢٠١٨ وهو ما يمنح الأسمنت صلابة أكثر وتحسن من الخصائص الأسمنتية بالإضافة إلى أنه يولد إنبعاثات أقل من الأسمنت البورتلاندي العادي، حيث أكدت حجازي على أن ما تنتجه سيمكس من الأسمنت البورتلاندي العادي في مصرلا يتعدى ٤% من حافظة منتجاتها، وهو ما يؤكد على سعى الشركة الجاد في تحقيق أهدافها وإلتزاماتها البيئية والتي وضعتها للعامين ٢٠٣٠ و٢٠٥٠.

وأكدت حجازي أن الشركة تمتلك نظام إدارة بيئية قوي للغاية يستخدم فلاتر حديثة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والأوروبية ومتصلة في الوقت الحقيقي بوزارة البيئة، إلى جانب استخدام أنواع مختلفة من الوقود البديل في عملياتها والاستفادة من الرعي المتنقل من أجل الزراعة المستدامة بالإضافة إلى توفير منظومة داخلية متكاملة لفرز وإدارة المخلفات.

واختتمت حجازي حديثها بأن شركة سيمكس تأتي في طليعة شركات مواد البناء التي تبنت تطبيق خطة متكاملة للتحول الرقمي، حيث أطلقت الشركة أول منصة رقمية تفاعلية من نوعها في مصر “سيمكس جو” في عام ٢٠١٨، والتي تقدم الشركة من خلالها خدمات متكاملة لعملائها باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق تطبيق يمكن تحميله على مختلف الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وهو ما أتاح الفرصة أمام عملائها لطلب منتجاتها ومتابعتها والاستعلام عنها ودفع ثمنها عن طريق الإنترنت وهو ما ساعد الشركة في تلبية كافة احتياجات عملائها خلال جائحة كورونا.

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