سفينة سيليستيال جورني ترسو في الدوحة للمرة الأولى وتستقر في العاصمة القطرية خلال المواسم الثلاثة المقبلة

قطر، الدوحة: أعلنت سيليستيال، الشركة الرائدة في مجال الرحلات البحرية والحائزة على جوائز مرموقة والتي توفر لركابها تجارب شاملة، عن إطلاق حملة "قضاء إجازة الأحلام"، المتاحة للحجوزات الجديدة حتى 28 فبراير 2025. وتأتي الحملة بعد قيام السفينة الفاخرة سيليستيال جورني بأولى رحلاتها إلى الدوحة هذا الشهر.

وتتضمن الحملة حسومات تصل إلى 50% على برامج رحلات الشركة في عاميّ 2025 و2026 وبداية عام 2027، بما في ذلك محطات التوقف في الدوحة؛ بينما تتضمن الرحلات المختارة رصيداً إضافياً يصل إلى 100 دولار أمريكي لكل شخص، يُضاف بشكل مسبق على حساب سيليستيال باي الخاص بكل ضيف.

وقدمت الشركة خدمة سيليستيال باي في وقت سابق من هذا العام، وهي عبارة عن خدمة إلكترونية مسبقة الدفع تتيح للضيوف شراء المأكولات والمشروبات غير المجانية على متن السفينة. ويمكن للضيوف إضافة الرسوم إلى حساباتهم أثناء الرحلة أو شحن رصيدهم مسبقاً عبر الخدمة في اليوم الأول من الإبحار أو قبل ذلك، وذلك لتلقّي رصيد إضافي من شركة سيليستيال.

وتصل التخفيضات إلى 50% وتتوفر على مدار البرنامج المستمر بين عاميّ 2025 و2027، مع مجموعة متنوعة من الرحلات التي تتراوح مدة كل منها بين ثلاث إلى سبع ليالٍ، وتتضمن الإبحار ضمن منطقة الخليج العربي، بما في ذلك:

• رحلة "الجزيرة العربية الأيقونية" التي تستمر ثلاث ليالٍ ذهاباً وإياباً من أبوظبي، وتتوقف في ميناء الدوحة وميناء خليفة بن سلمان (البحرين) ودبي. وتبدأ الأسعار من 359 دولار أمريكي للشخص الواحد.

• رحلة "الجزيرة العربية الأيقونية" التي تستمر أربع ليالٍ ذهاباً وإياباً من أبوظبي، وتتوقف في الفجيرة ومسقط وكسابا. وتبدأ الأسعار من 459 دولار أمريكي للشخص الواحد.

• رحلة "أيام الصحراء" التي تستمر سبع ليالٍ ذهاباً وإياباً من الدوحة على متن سفينة سيليستيال جورني، التي تتخذ من ميناء العاصمة القطرية موطناً لها للمواسم الثلاثة المقبلة؛ وتتوقف السفينة في دبي وجزيرة صير بني ياس وأبو ظبي وميناء خليفة بن سلمان (البحرين). وتبدأ الأسعار من 739 دولار أمريكي للشخص الواحد.

• رحلة "أيام الصحراء" التي تستمر سبع ليالٍ ذهاباً وإياباً من مرسى دبي، وتتوقف في جزيرة صير بني ياس وأبو ظبي وميناء خليفة بن سلمان (البحرين) والدوحة. وتبدأ الأسعار من 739 دولار أمريكي للشخص الواحد.

• رحلة "الجزيرة العربية الأيقونية" التي تستمر سبع ليالٍ ذهاباً وإياباً من أبوظبي، وتتوقف في الدوحة وجزيرة صير بني ياس وأبوظبي والفجيرة ومسقط وخصب. وتبدأ الأسعار من 739 دولار أمريكي للشخص الواحد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لي هاسليت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة سيليستيال: "يسرنا إطلاق حملتنا الجديدة الرامية إلى تقديم إجازات مميزة لضيوفنا، بما يسلط الضوء على برامج الرحلات الرائدة للشركة وعروضها المميزة. كما توفر الحملة تخفيضات غير مسبوقة على مدار البرنامج وحتى مطلع عام 2027؛ ويتضمن البرنامج تجارب تناسب جميع الأذواق وبأسعار مخفضة، بما في ذلك فرصة استكشاف الشواطئ الجميلة والتعرف على التاريخ العريق للجزر اليونانية، أو الاستمتاع بأشعة الشمس الشتوية الدافئة في الخليج العربي".

وأضاف: "نقدم لكل ضيف مكافأة إضافية تصل إلى 100 يورو لإنفاقها ضمن مجموعة من المطاعم والمقاهي والردهات المتخصصة والحائزة على جوائز، وذلك احتفاءً بإطلاق خدمة سيليستيال باي، علامة التبويب الجديدة للشراء المسبق للأطعمة والمشروبات".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني celestyal.com أو الاتصال على الرقم: 08082584170.

لمحة حول شركة سيليستيال

سيليستيال هي شركة رائدة في مجال الرحلات البحرية وحائزة على جوائز مرموقة، وتواصل إرساء معايير تجارب السفر الفريدة من نوعها في الجزر اليونانية والبحر الأدرياتيكي والخليج العربي. وترتكز الشركة على إرثها اليوناني العريق لتقديم أرقى مستويات الضيافة وضمان الاستمتاع بتجربة ثقافية أصيلة على متن السفينة أو على البر وتُشغّل سيليستيال سفينتين جديدتين تستوعب كل منهما ما يصل إلى 1,300 راكب، وتعطي الأولوية لتخصيص الخدمات بما يضمن تهيئة بيئة فاخرة تستقبل أكثر من 100,000 راكب سنوياً من أكثر من 130 جنسية مختلفة.

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