يمتاز التطبيق بخيارات مرنة مثل التأجير اليومي للسيارات أو الاشتراك الشهري أو الإيجار السنوي لتلبية جميع متطلبات التنقل للعملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: توسّع شركة "سيلف درايف"، أكبر منصة تقنية لتأجير السيارات في المنطقة، حضورها الجغرافي من خلال إطلاق تطبيقها في السوق القطرية والبحرينية غداة إطلاقه في عُمان. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تزايد شعبية التطبيق ونجاحه، في إطار السعي لتلبية احتياجات العملاء الأفراد والمسؤولين التنفيذيين والزوار والشركات في السوق القطرية والبحرينية، ليغدو بذلك أول تطبيق متكامل في المنطقة.

وبفضل تجربة مستخدم سلسة ومجموعة متنوعة من عروض المنتجات المُتاحة على التطبيق، تسعى الشركة إلى الاستحواذ على 50-65 في المائة من حصة سوق الإيجار الرقمي للسيارات في هذه الأسواق. وفي إطار عرض الإطلاق الترويجي للتطبيق، تمنح "سيلف درايف" عملائها خصماً ثابتاً على حجزهم الأول بقيمة 10 دينار بحريني أو 100 ريال قطري.

وتشهد المنطقة إقبالاً متزايداً على خدمات التنقّل عند الطلب، ويفضّل المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عاماً استئجار المركبات من خلال تطبيقات الجوّال. ويُتوقّع أن تنمو عمليات التأجير والتأجير للتملك من خلال الوكلاء و/ أو شركات التأجير في هذه الأسواق. وعليه، يمكن للمستهلكين الاستفادة من تطبيقنا الذي يوفر وصولاً سريعاً وسهلاً إلى هذه المنتجات.

وبفضل التكنولوجيا المملوكة من قِبلها والمطوّرة داخلياً، تُوفّر "سيلف درايف" لعملائها مجموعة متنوعة من السيارات المنتقاة مباشرة من الوكلاء استناداً إلى متطلبات العملاء من خلال تجربة مستخدم سلسة.

باستخدام خطوات التطبيق السهلة والمريحة المتمثلة في "البحث والاختيار والدفع"، بات بإمكان عملاء "سيلف درايف" في المنطقة، ومن ضمنها قطر والبحرين، الوصول إلى أكثر من خمسة آلاف مركبة متاحة للتأجير لفترات تتراوح بين يوم واحد و36 شهراً نُوصلها إلى عتبة منازلهم. وعلى الرغم من أنّ أطول فترة متاحة للإيجار هي 36 شهراً، فإننا نوفر أيضاً ميزات الاشتراك (التأجير المُصغّر) والتأجير الاحترافي "ليس برو" (التأجير للتملك). ويعرض التطبيق كامل الأقساط للعملاء خلال مرحلة الاشتراك أو الإيجار، ما يساعد في إيجاد سيارة تناسب متطلباتهم المالية؛ كما يُتاح خيار قيادة سيارة جديدة بالكامل.

وفي هذا السياق، قال سوهام شاه، الرئيس التنفيذي لشركة "سيلف درايف": "يُعدّ توسعنا في السوق البحرينية والقطرية خير دليل على شعبيتنا المتزايدة ونجاحنا، ومؤشراً على التغيرات التي يشهدها قطاع تأجير السيارات في المنطقة وخارجها. وبالتزامن مع نمو شركتنا، نعتزم التوسع إلى مناطق جديدة في الشرق الأوسط ونبحث بصورة نشطة عن مواقع أخرى لنتوسّع إليها حول العالم. ونوفّر لعملائنا وصولاً إلى أساطيل مركبات الوكلاء في جميع أنحاء المنطقة، وهي خدمة تعجز الشركات العادية لتأجير السيارات عن تقديمها. وسيقدم التطبيق خدمات تحدّ من المنغّصات المتعددة التي يواجهها العملاء عند استئجار المركبات. وفي ظلّ استمرارنا بالنمو، فإننا نلتزم بمواصلة تركيزنا الحادّ على توفير تجربة سلسة لعملائنا".

وعلى صعيد تجربة المستخدم، تُسَخِّر "سيلف درايف" تقنية ذكاء اصطناعي فعّالة لتخصيص تجربة كل مستخدم وفقاً للمركبات التي يُفضّلها. وبذلك، يُوجَّه العملاء على الفور إلى السيارات التي تلبي احتياجاتهم عوضاً عن البحث في قوائم سيارات لا تتماشى مع اهتماماتهم أو متطلباتهم. وتشمل قائمة العلامات التجارية المعروضة حالياً كلاً من "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" و"شيفروليه" و"هيونداي" و"جيلي" و"تويوتا" و"ميتسوبيشي" و"كيا" وغيرها. وتواصل أعداد العلامات التجارية المتاحة عبر التطبيق نموّها بالتعاون مع أكثر من 20 علامة تجارية للسيارات ووكلائها المدرجين.

وتعتزم "سيلف درايف" رفد التطبيق بمزايا ووظائف إضافية خلال عام 2022. وسيتمكن العملاء قريباً من تتبع سيارتهم اعتباراً من وقت حجزها حتى تسليمها. ومن حيث المبدأ، سيحصل المستخدمون على تحديث لحالة مركبتهم في الوقت الفعلي من خلال التطبيق في أي وقت.

وشهدت "سيلف درايف" نمواً هائلاً على مرّ الأعوام. وبعد توسعها إلى السوق البحرينية والقطرية، تضع الشركة الأسواق السعودية والكويتية نصب عينها. وتعمل الشركة على تنفيذ عدد من الخطط للتوسع غرباً إلى المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة بحلول الربعين الثالث والأخير من عام 2022.

لتجربة الرحلة، يُمكن للعملاء تنزيل تطبيق الجوّال "Selfdrive – Car Rental" على الأجهزة العاملة بنظامي "أندرويد" و"آي أو إس" أو زيارة موقعنا الإلكتروني في البحرين: https://selfdrive.bh أو قطر: https://selfdrive.qa.

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