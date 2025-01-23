الشركة تتعهد بتطوير مهارات 30,000 مواطن سعودي في مجال الذكاء الاصطناعي مع التركيز على مشاركة المرأة العاملة وتعزيز الشمولية

سيلزفورس تخطط للشراكة مع "آي بي إم" لافتتاح مركز للتميز في الرياض

تتيح "إيجنت فورس" وهي منصة العمل الرقمية المخصصة للقوى العاملة، بناء فرق عمل تتمتع بقدرات فائقة في الشركات والقطاع العام بالمملكة

سان فرانسيسكو، دافوس: أعلنت سيلزفورس، الشركة الأولى عالمياً في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، عن خططها لتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية من خلال مقر إقليمي جديد في العاصمة الرياض. كما أعلنت الشركة عن خطط للتعاون مع "آي بي إم" لافتتاح مركز للتميز في الرياض. وفي سياق منفصل، تعهدت الشركة بتطوير مهارات 30,000 مواطن سعودي بحلول عام 2030. وتؤكد هذه الاستثمارات الحضور المتنامي لشركة سيلزفورس في المنطقة بالتزامن مع استثمار المزيد من الشركات في "إيجنت فورس" وهي منصة العمل الرقمية المخصصة للقوى العاملة للمؤسسات.

وجاء الإعلان ضمن مبادرة (Saudi House) في المنتدى الاقتصادي العالمي وذلك خلال فعالية رسمية استضافها معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير السياحة أحمد الخطيب.

وبفضل القدرات التي تتمتع بها منصة "إيجنت فورس"، ستقوم سيلزفورس بفتح الباب أمام حقبة جديدة من القوى العاملة الرقمية حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل إلى جانب العنصر البشري لإعادة رسم ملامح الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة. وسيتيح توسيع سيلزفورس لحضورها في المنطقة لعملاء مثل المسافر (وهي جزء من مجموعة سيرا)، والبحر الأحمر العالمية، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، الاستفادة من الخبرات المحلية ومساعدة الشركات والقطاع العام في المملكة على دفع عجلة الابتكار والكفاءة التشغيلية ودعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وبهذه المناسبة، قال مارك بينيوف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيلزفورس: "إننا متحمسون لتوسيع حضورنا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط والمساهمة في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز الإنتاجية، ودعم مبادرات التحول الرقمي الرئيسية من خلال منصة "إيجنت فورس" للقوى العاملة الرقمية. إننا نعيش في مرحلة لم تعد الإنتاجية فيها مرتبطة بنمو القوى العاملة، بل بالتكنولوجيا الذكية التي يمكن التوسع في استخدامها بلا حدود. تشكل المنصة حقبة جديدة يعمل فيها الكادر البشري مع مساعديه الرقميين لتحقيق نجاح العملاء، وإنني أتطلع لرؤية النتائج الرائعة لشراكتنا مع شركة "آي بي إم" وعملائنا في المنطقة".

بدوره، قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: "يمثل قرار شركة سيلزفورس بإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض، إلى جانب شراكتها مع شركة آي بي إم لإطلاق مركز التميز في الذكاء الاصطناعي، خطوة هامة في رحلة المملكة العربية السعودية لتصبح مركزاً عالمياً للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، والأهم من ذلك، في المواهب والكوادر السعودية".

وأضاف: "لا تقتصر أهمية الأخبار السارة اليوم على إبراز الميزة التنافسية للمملكة كوجهة للاستثمار فحسب، بل تؤكد أيضاً ثقة الشركات العالمية الرائدة في رؤية 2030 واستراتيجيتنا الوطنية للاستثمار. لقد جذب برنامج استقطاب المقرات الإقليمية لدينا أكثر من 500 شركة عالمية، وقد حققنا هدفنا لهذا البرنامج قبل انتهاء المهلة المحددة بست سنوات."

من جانبه، قال معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه: "نشكر سيلزفورس و "آي بي إم" على مواصلة التزامهما بدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة، من خلال تطوير مهارات 30,000 من الموهوبين والمبتكرين السعوديين ، المملكة اليوم تمثل أكبر اقتصاد رقمي في الشرق الأوسط، وأكبر نقطة لجذب المواهب التقنية في المنطقة. هذه الشراكة تركز على تمكين الشباب في التقنيات الحديثة، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير منصة للشركات للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال موقع المملكة الاستراتيجي".

المقر الإقليمي الجديد في الرياض

ستقوم سيلزفورس بافتتاح مقرها الإقليمي الجديد ومن ضمن ذلك مكتبها في العاصمة السعودية الرياض خلال عام 2025. وفي هذا السياق ترحب الشركة بالسيد محمد الخوتاني الذي سيتولى منصب نائب الرئيس الأول الجديد للشركة في منطقة الشرق الأوسط حيث سيشرف على الاستراتيجية الإقليمية للشركة والعمليات والشراكات وتفاعل العملاء. ويُعتبر الخوتاني من قادة الأعمال المخضرمين في مجال التكنولوجيا في المنطقة، وسيركز مع فريقه على تمكين العملاء من تسريع جهود التحول الرقمي والابتكار في العالم الديناميكي للبيانات والذكاء الاصطناعي ووكلائه.

وقال محمد الخوتاني، نائب الرئيس الأول في منطقة الشرق الأوسط لدى سيلزفورس: "يشرفني الانضمام إلى شركة سيلزفورس لمساعدة الشركات في منطقة الشرق الأوسط على إحداث تحوّل في أعمالها عبر منصة ’إيجنت فورس‘، حيث تتيح لنا هذا المنصة تمكين العملاء والشركاء من مواكبة العصر، وتزويدهم بالأدوات والمهارات والتعليم اللازم للنجاح في اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي. وإنني متحمّس للعمل مع فريقنا المتمرس ومع شركائنا من أجل الاستفادة من الفرص الجديدة لتحقيق النمو والابتكار".

سيلزفورس و"آي بي إم" تتعاونان لافتتاح مركز ابتكار خاص بالذكاء الاصطناعي في الرياض

أعلنت سيلزفورس اليوم عن خططها للتعاون مع شركة "آي بي إم" لإنشاء مركز تميز للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم دمج قدرات الذكاء الاصطناعي من سيلزفورس مع الخبرة العميقة لـ "آي بي إم" في الذكاء الاصطناعي والاستشارات، بدعم من منصة IBM Consulting Advantage وإمكانات الذكاء الاصطناعي watsonx، وذلك بهدف تعزيز حلول "إيجنت فورس" المبتكرة لقطاعات مختارة.

وتمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في كيفية عمل الشركات التي تقودها قوى عاملة رقمية فائقة القدرات ومساعدين رقميين متقدمين في مجال الذكاء الاصطناعي. ويعتبر هذا التحول جهداً تعاونياً قابل للتحقيق من خلال منظومة الشراكات الراسخة التي تتمتع بها سيلزفورس، حيث ستكون الشركة قادرة على تحقيق مستويات غير مسبوقة من الإنتاجية والقيمة من خلال جمع ابتكارات سيلزفورس مع خبرات "آي بي إم" التقنية والاستشارية.

وبهذه المناسبة، قال ديف مَكّان، الشريك الإداري لدى IBM Consulting لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يمثل تعاوننا مع سيلزفورس لإنشاء مركز تميز للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في الرياض نقطة تحول رئيسية في مسيرتنا لإعادة تعريف العمليات التجارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. من خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من سيلزفورس وخبرة "آي بي إم" الاستشارية وتقنية watsonx، فإننا لا نكتفي بتطوير حلول مبتكرة، بل نسعى إلى بناء نظام متكامل تمكّن فيه منصة "إيجنت فورس" من تحقيق مستويات استثنائية من الإنتاجية والقيمة. ويعكس هذا التعاون التزام "آي بي إم" بتمكين الشركات عبر تحولات رقمية سلسة تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

رفع مهارات الشباب السعودي في مجال في مجال الذكاء الاصطناعي

تلتزم سيلزفورس بدعم رؤية السعودية 2030 عبر تزويد المواهب المحلية بالمهارات الأساسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وتهدف سيلزفورس إلى إعداد القوى العاملة في المملكة لتكون قادرة على الاضطلاع بمهام المهن المستقبلية وذلك من خلال شراكاتها مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وقادة القطاع. وستقوم الشركة في عام 2026 بتحسين مهارات 2,500 مواطن سعودي، حيث سيتسع هذا الرقم ليصل إلى 15,000 فرداً بحلول عام 2030، مع تركيز خاص على المهام المرتبطة بالذكاء الاصطناعي و"إيجنت فورس". وبالتوافق مع أهداف رؤية 2030 بضمان المساواة بين الجنسين، فإن هذا الجهد سيركز على تمكين المواهب من الإناث في صفوف القوى العاملة، وضمان أن تكون الفرص شاملة للجميع.

وبهدف توسيع نطاق هذا الجهد، ستقوم سيلزفورس بإبرام شراكة مع الجامعات المحلية والاستفادة من منظومة الشراكات لشركة سيلزفورس التي تضم أبرز مزودي خدمات التكامل العالمي للأنظمة (GSIs) وذلك من أجل تطوير المهارات الإقليمية. وستقوم الشركة بالاستثمار في برامج التدريب والشهادات بالتعاون مع "آي بي إم" ومركز المواهب في جامعة الباحة. وتشمل قائمة شركاء سيلزفورس الرئيسيين كلاً من: وزارة التعليم؛ والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات؛ والأكاديمية السعودية الرقمية؛ والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ ومبادرة FutureX. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم سيلزفورس باستخدام منصتها "تريل هيد" (Trailhead) بهدف تدريب 15,000 فرداً إضافياً وضمان حصولهم على فرص تطوير المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أرجاء المملكة.

نبذة عن شركة "سيلزفورس"

تساعد "سيلزفورس" الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها على التواصل مع عملائها من خلال توظيف قوة البيانات + الذكاء الاصطناعي + إدارة علاقات العملاء + الثقة. لمزيد من المعلومات حول "سيلزفورس" (رمزها في بورصة نيويورك: CRM) يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة على العنوان: www.salesforce.com.

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