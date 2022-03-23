سيكو تعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية عبر التواصل المرئي

الجمعية العامة تقر بتوزيع أرباح بنسبة 8%

أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية (المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، اليوم عن عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم 23 مارس حيث وافق 94.48 % من المساهمين على البنود الواردة في محضري الأجتماعين، بما في ذلك التوصية بتوزيع أرباح بنسبة 8% من رأس المال المساهم (5% أرباح نقدية و3% أسهم منحة)، بقيمة إجمالية تبلغ 3.4 مليون دينار بحريني ( 9.1 مليون دولار أمريكي)، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة من قبل الجمعية العامة غير العادية و الجهات التنظيمية.

وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية وافق المساهمون على تحويل مبلغ 652 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، ومبلغ 65 الف دينار بحريني للتبرعات) المسؤولية الاجتماعية) وترحيل المبلغ المتبقي والبالغ 2,247 ألف دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقاة. ووافق المساهمون أيضاً على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وقد راجع المساهمون تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. هذا وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة بأداء البنك خلال العام 2021، وخاصة مرونة الأعمال وقدرة سيكو على تحقيق النمو ومواكبة التغيرات في العام الماضي.

ووفقًا للنتائج المالية لسيكو للعام 2021، حققت سيكو صافي أرباح موحدة للعام عائدة على المساهمين بلغت 6.4 مليون دينار بحريني(17.0 مليون دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 116% من 3.0 مليون دينار بحريني(7.8 مليون دولار أمريكي) في نهاية العام 2020. كما ارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 100% تقريبًا لتصل إلى 15.96 فلس بحريني خلال العام من 8.00 فلس في 2020. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الدخل الشامل العائد على المساهمين بنسبة 142% ليصل إلى 7.1 مليون دينار بحريني (18.8 مليون دولار أمريكي) في عام2021 مقارنة مع 2.9 مليون دينار بحريني (7.7 مليون دولار أمريكي) لعام 2020.

وقد أعرب رئيس مجلس إدارة سيكو الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة عن جزيل شكره وامتنانه وإلى المستثمرين والعملاء على ولائهم ودعمهم المتواصل و لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين على تعاونهم ومساندتهم للبنك منذ تأسيسه. كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات التنظيمية في الدول التي تعمل فيها سيكو، وإلى كافة العاملين في البنك الذين يمثل عطاؤهم وتفانيهم وإخلاصهم عماد ما تحقق من انجازات.

من ناحية أخرى، تم خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في 29 يناير 2022. ووافق المساهمون خلال الاجتماع على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 42,848,774.100 دينار بحريني مقسمة إلى 428,487,741 سهم إلى 44,134,237.300 دينار بحريني مقسمة إلى 441,342,373 سهم عن طريق إصدار 12,854,632 سهماً عادياً بقيمة أسمية 100 فلس للسهم، وذلك تماشياً مع قرار الجمعية العامة العادية السنوية للبنك بتوزيع أسهم المنحة.

#بياناتشركات

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نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 4.5 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين و مملوكتين لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى امتلاك سيكو على حصة الأغلبية في سيكو كابيتال المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100 موظف متميز.