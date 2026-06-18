أعلنت اليوم شركة سيكو المالية، المرخصة من قبل هيئة السوق المالية والمملوكة بالكامل لسيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية والذي يحظى بتواجد مباشر في البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق صندوق سيكو الخليجي للتوزيعات، ثالث صندوق استثماري للأسهم تطلقه سيكو المالية والسادس ضمن مجموعة صناديق سيكو. ويُعد الصندوق صندوقًا استثماريًا مفتوحًا من فئة الأسهم، تأسس في المملكة العربية السعودية وتديره شركة سيكو المالية، وهو متاح للاكتتاب العام، ويهدف إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من فرص توزيعات الأرباح في أسواق دول الخليج

يهدف الصندوق إلى تزويد المستثمرين بتوزيعات ربع سنوية وتحقيق نمو رأس مالي على المدى الطويل، من خلال استثمار أصوله بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة التي تتبنى سياسات مستدامة للتوزيعات، وتتمتع بأسس مالية قوية. وتجمع استراتيجية الاستثمار في الصندوق بين آليات الفرز الكمي مع التحليلات الأساسية المتعمقة لتحديد الشركات التي تُظهر نماذج أعمال مرنة، وميزانيات قوية، وممارسات منضبطة من حيث مخصصات رأس المال.

وتنقسم وحدات الصندوق إلى فئتين، بما يلبي الاحتياجات المختلفة للمستثمرين. وحدات الفئة (أ) تصدر للمستثمرين من الشركات بحد أدنى للاشتراك الأولي 10 مليون ريال سعودي، بينما تصدر وحدات الفئة (ب) للمستثمرين بحد أدنى للاشتراك 10,000 ريال سعودي. يصدر الصندوق بالريال السعودي، ويتيح الاشتراك والاسترداد مرتين أسبوعيًا وفق شروطه وأحكامه. وقد تم تعيين شركة البلاد المالية لتكون أمين الحفظ، حيث توفر أعمال الإشراف والرقابة المستقلة، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وفي تعليقه على إطلاق الصندوق، صرّح الأستاذ وسام حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية، قائلاً: "يجمع إطار عمل الاستثمار في الصندوق بين التحليل الكمي والأبحاث الأساسية المتعمقة لدعم بناء محافظ استثمارية منضبطة وضمان إدارة فعّالة للمخاطر. ومن خلال التركيز على أسهم الشركات التي تتبع ممارسات مستدامة للتوزيعات، تم هيكلة الصندوق لخدمة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأسهم المدرة للدخل ضمن إطار صندوق يدار باحترافية واقتدار."

من جانبه، أضاف الأستاذ علي مرشد، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لأعمال إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة: “يعكس إطلاق سيكو المالية لصندوق سيكو الخليجي للتوزيعات التزامنا المستمر كمجموعة بتعزيز حلولنا الاستثمارية بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية. ومن خلال هذا الصندوق الجديد، الذي يأتي ضمن إطار بناء محافظ استثمارية أكثر توازناً، صُممت استراتيجية الصندوق لتؤدي دوراً مزدوجاً يتمثل في تعزيز العائد من خلال التوزيعات المنتظمة للشركات المستقرة العوائد، مع التركيز على الحد من أثر تقلبات الأسواق نسبياً مقارنة باستراتيجية النمو والتي تركز على الاستثمار في أسهم الشركات التي تكون في مرحلة النمو العالي. ويسعى فريق إدارة الأصول للأسهم في سيكو المالية إلى إتاحة الوصول إلى فرص استثمارية تركز على الأسهم الموزعة للأرباح عبر الأسواق الإقليمية، بما يتيح للمستثمرين إضافة فئة استثمارية مكملة لاستثمارات الدخل الثابت، والمساهمة في بناء محافظ أكثر تنوعاً وتوازناً قادرة على تحقيق أداء مستدام في مختلف ظروف السوق.”

ومع إطلاق صندوقها الثالث للأسهم، تواصل شركة سيكو المالية التوسع في خدمات إدارة الأصول، مما يوفر للعملاء أدوات متخصصة للحفاظ على ثرواتهم وتنميتها ضمن أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وتتوفر معلومات تفصيلية حول الصندوق، بما في ذلك نشرة الإصدار الكاملة وملخص الشروط، على الموقع الإلكتروني لشركة سيكو المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن سيكو المالية

تعد سيكو المالية شركة متخصصة في الخدمات المالية الشاملة وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات، والمنتجات للأفراد والمؤسسات والشركات. يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 100 مليون ريال سعودي، وقد تأسست كشركة مساهمة مغلقة في الرياض، المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم 1010259328. سيكو المالية حاصلة على (ترخيص رقم 08096-37)، من هيئة السوق المالية، وقد بدأت عملياتها في 20 يونيو 2009م ، وهي مرخصة لممارسة مجموعة واسعة من أنشطة أسواق رأس المال، مثل الترتيب، و المشورة، وحفظ الأوراق المالية، والتعامل، وإدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق والحفظ. تصل قيمة الأصول تحت الإدارة لدى سيكو المالية إلى 6.1 مليار ريال سعودي (كما في 31 مارس 2026م) في مختلف الصناديق والمحافظ التقديرية. وتهدف الشركة إلى خدمة عملائها ومساعدتهم على

تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال المعاملات الاستثمارية الراسخة القائمة على الأبحاث، والخدمات المالية الاستشارية المميزة التي تركز على تحقيق صالح العملاء، وتعزيز الأداء العالي. سيكو المالية مملوكة بنسبة 100% من سيكو ش.م.ب (م) البحرين، وهي أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، مع أصول تحت الإدارة تزيد عن 8 مليار دولار أمريكي.

نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 8.3 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين لها بالكامل: سيكو إنفست وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو المالية المزودة للخدمات المصرفية الاستثمارية والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوق يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها عام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 150 موظفاً متميزاً عبر المجموعة.

اخلاء مسؤولية:

لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار، ولا يُعد الأداء السابق مؤشرًا موثوقًا على الأداء المستقبلي؛ إذ إن قيمة أو سعر أو العائد على الاستثمار قد يخضع للتقلبات صعودًا أو هبوطًا، وقد يسترد المستثمر مبلغًا أقل من المبلغ المستثمر. كذلك، قد يتقلب الدخل الناتج عن هذه الورقة المالية، وقد يُستخدم جزء من رأس المال المستثمر في سداد ذلك الدخل؛ يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقًا لشروطه وأحكامه، وبناءً عليه فهو معرض لعدد من المخاطر التي يتعين على المستثمر الاطلاع عليها وفهمها قبل اتخاذ أي قرار استثماري؛ ولا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بسعر الاشتراك، كما أن قيمة الوحدات والعوائد المتحققة منها عرضة للتذبذب؛ وقد لا يكون هذا الاستثمار ملائمًا لكافة فئات المستثمرين، لذا توصي سيكو المالية بالحصول على مشورة مهنية من مستشار استثماري مرخص قبل الشروع في الاستثمار؛ وتنطوي المشاركة في الصندوق على مخاطر خسارة محتملة، كما تخضع الاستثمارات لمخاطر السوق، ويرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام للاطلاع على تفاصيل المخاطر المرتبطة؛ وللحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبيانات المالية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sicocapital.com أو الاتصال على الرقم 8001010008 أو زيارة مكاتبنا وفق العنوان الموضح أدناه؛ ويجوز لسيكو المالية أو أي من الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو في أوراق مالية ذات صلة، كما تمارس سيكو المالية أنشطة أخرى في مجال الأوراق المالية، بما في ذلك تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وأعمال الوساطة، وقد تكون الشركة أو الشركات التابعة لها قد قدمت، أو قد تقدم، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية خدمات مالية أو استثمارية لمصدري أوراق مالية قد يستثمر فيها الصندوق من وقت لآخر.

شركة سيكو المالية – شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 100,000,000 ريال سعودي ، الرياض 13524– المملكة العربية السعودية. مركز الملقا للاعمال، حي الملقا طريق الملك فهد 7702 الدور الخامس

هاتف مجاني 8001010008 (داخل السعودية) , 966115213835+ (خارج السعودية) ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-08096 السجل التجاري رقم 1010259328, الموقع الإلكتروني: sicocapital.com، البريد الإلكتروني: info@sicocapital.com