تؤسس الشراكة أول مركز دولي معتمد للصيانة والإصلاح والعمرَة لطائرات الهليكوبتر بلاك هوك

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي - أعلنت شركة "سيكورسكي"، التابعة لشركة "لوكهيد مارتن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: LMT)، اليوم عن شراكة مع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرَة "أمرُك"، ليكون المركز المعتمد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرَة، لطائرات الهليكوبتر "لوكهيد مارتن بلاك هوك®" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال "جيف وايت"، نائب رئيس سيكورسكي للاستراتيجية وتطوير الأعمال: "تتمتع "أمرُك" بمجموعة فريدة من القدرات، ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستضمن الحفاظ على كفاءة أسطول بلاك هوك. وسيساهم توفير الخدمات التشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحسين عمليات استدامة طائرات بلاك هوك وذلك عبر تقليل أوقات التسليم وخفض التكاليف، وتعزيز قدرات الصيانة".

وتحدث "محمود الحاي الهاملي"، الرئيس التنفيذي لدى "أمرُك": "يسعدنا أن نقدم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرَة ذات المستوى العالمي لشركة "لوكهيد مارتن" كمركز معتمد من "سيكورسكي"، مما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزاً رائداً ومتميزاً في مجال الطيران. من خلال العمل وفقًا للمعايير الدولية واعتماد أفضل الممارسات، ستوفر منشآتنا المتقدمة داخل الدولة تكاليف إصلاح أقل مع زيادة توافر هياكل الطائرات إلى الحد الأقصى.

وقال جون نيكلسون (الفريق أول متقاعد)، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: "تفخر شركة "لوكهيد مارتن" بتعزيز شراكتها ونمو تعاونها مع "أمرُك" بهدف تطوير القدرات الدفاعية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ستساهم سرعة عمليات الصيانة والإصلاح في تحسين استعداد وجاهزية شركائنا للمهمات وتوطيد قدراتهم على أداء واجباتهم والتعامل بطريقة استباقية مع التهديدات المحتملة في القرن الحادي والعشرين".

تم توقيع الاتفاقية خلال معرض دبي للطيران 2023 والتي بموجبها ستقدم "أمرُك" باعتبارها مركزاً معتمداً من "سيكورسكي" خدمات لإصلاح وتجديد 49 وحدة قابلة للاستبدال في مروحية بلاك هوك. وباعتباره أول مركز عالمي معتمد للصيانة والإصلاح والعمرة لبلاك هوك، سيستخدم "أمرُك" بيانات الشركة المصنعة لمعدات سيكورسكي الأصلية والمواد والأدوات لإجراء الصيانة على المكونات الأساسية والمهمة مثل ناقل الحركة وشفرات الدوار.

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حول "أمرُك" (المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة)

تأسست "أمرُك" في عام 2010 ويقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتدير مركزًا دوليًا للتميز في مجال صيانة وإصلاح الطائرات العسكرية الذي يلبي بنجاح الاحتياجات الديناميكية للعمليات العسكرية.

"أمرك" هي حاليًا واحدة من مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العسكرية (MRO) الوحيدين في العالم القادرين على إدارة برنامج لوجستي قائم على الأداء على مستوى الأسطول. وهم أيضًا مركز خدمة لطائرات لوكهيد مارتن سي-130 الوحيد المعتمد في المنطقة، ومنشأة اختبار الشفرة الديناميكية ومركز مستودع الصيانة والإصلاح والعَمرة العسكرية (MRO) لمكونات بلاك هوك الشاملة؛ تقدم "أمرك" واحدة من أكبر قدرات حظائر الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية والمدنية في المنطقة، بما في ذلك متجر مخصص للشريط/الطلاء على أحدث طراز.

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.ammroc.ae .

نبذة عن شركة "لوكهيد مارتن"

يقع المقر الرئيسي لشركة لوكهيد مارتن في بيثيسدا في ولاية ماريلاند الأمريكية، وتعد شركة عالمية للأمن والفضاء توظف ما يقارب 116 ألف شخص في كل أنحاء العالم وتنشط بشكل أساسي في تصميم أنظمة ومنتجات وخدمات التكنولوجيا المتقدمة وبحثها وتطويرها وتصنيعها وتكاملها واستدامتها.