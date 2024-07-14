تعتبر سيكم والجمعية المصرية للزراعة الحيوية هما أول منظمتين مصريتين تفوزان بجائزة كولبنكيان للإنسانية.

ستتقاسم سيكم والجمعية المصرية للزراعة الحيوية الجائزة وقدرها مليون يورو بالتساوي مع الفائزين المشاركين، مجتمع أندرا براديش (الهند) وراتان لال (الولايات المتحدة الأمريكية/الهند)، لدعمهم في مواصلة وتوسيع نطاق عملهما من أجل أنظمة غذائية أكثر أمانًا واستدامة.

اختارت لجنة التحكيم المستقلة، برئاسة المستشارة الفيدرالية السابقة لألمانيا أنجيلا ميركل، سيكم والجمعية المصرية للزراعة الحيوية - مع الفائزين الآخرين - تقديرًا لجهودهم المكملة في البحث العلمي والتطبيقات العملية للزراعة الحيوية.

عقدت سيكم شراكة مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية بهدف تمكين 40 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة وتبني شهادة "اقتصاد المحبة" والانتقال إلى الممارسات الزراعية العضوية والحيوية.

[القاهرة، مصر] يوم الجمعة، 12 يوليو، تم الإعلان عن فوز سيكم والجمعية المصرية للزراعة الحيوية بجائزة كولبنكيان للإنسانية لعام 2024 وذلك تقدراً لجهودهم في دعم وتبني ممارسات الزراعة الحيوية وتمكين المزارعين المحليين في مصر للانتقال إلى تلك الممارسات. كما أعلنت مؤسسة كالوست كولبنكيان فائزان آخران وهما برنامج الزراعة الطبيعية التي يديرها المجتمع المحلي في ولاية أندرا براديش (الهند)، وهو برنامج على مستوى الولاية يدعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، وأغلبهم من النساء، في التحول إلى الزراعة العضوية؛ وراتان لال (الولايات المتحدة الأمريكية/الهند)، وهو عالم رائد في اتباع نهج يركز على خصوبة التربة في الزراعة.



وتعمل سيكم، وهي مؤسسة اجتماعية مصرية رائدة تركز على التنمية المستدامة، والجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وهي جمعية رائدة للزراعة العضوية والحيوية في مصر والشرق الأوسط، على تغيير حياة الأفراد في مصر لأكثر من 47 عامًا من خلال الزراعة الحيوية والمبادرات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وقامت لجنة تحكيم جائزة كولبنكيان، برئاسة الدكتورة أنجيلا ميركل، باختيار سيكم والجمعية المصرية للزراعة الحيوية كفائزين مشتركين مع برنامج الزراعة الطبيعية التي يديرها المجتمع المحلي في ولاية أندرا براديش (الهند)، وراتان لال (الولايات المتحدة الأمريكية/الهند)، من بين 181 ترشيحًا من 117 جنسية - وهو أكبر عدد من الترشيحات ويمثلون أكثر المواقع تنوعًا جغرافيًا. وتم اختيار الفائزين لأساليبهم المتنوعة في الزراعة المتجددة بما في ذلك ممارسات الزراعة الحيوية والعضوية التي أثبتت فعاليتها في مناطق جغرافية مختلفة ذات ظروف مناخية صعبة. وتأتي جهود الفائزين لهذا العام لتأكيد فعالية الزراعة المتجددة للمجتمعات والمزارعين والاقتصاد والبيئة.

وتقول أنجيلا ميركل، رئيسة لجنة التحكيم: "إن الوصول إلى أغذية ذات جودة عالية له أهمية وجودية للجميع. لقد أدى تغير المناخ وما يترتب عليه من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى زيادة ظواهر جوية متطرفة ويعرض الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم للخطر. وهذا يضع جميع الأطراف المعنية في مجال الزراعة أمام تحديات خاصة. وهذا العام، أظهر الفائزون بطريقة مثالية كيف يمكن تطوير نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ ووضعها موضع التنفيذ."

وتعليقًا على تكريم سيكم، علق حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم: "يشرفنا أن يتم اختيارنا كأحد الفائزين الحاصلين على جائزة كولبنكيان للإنسانية لعام 2024، مع شركائنا في الجمعية المصرية للزراعة الحيوية . فعلى مدار الـ 47 عامًا الماضية، أثبتنا أن الزراعة الحيوية يمكنها تطوير تربة حية في الصحراء، مما يتيح إنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل في مصر، وتحسين سبل العيش وتمكين العديد من الأفراد وتطوير إمكاناتهم. وتأتي هذه الجائزة المرموقة بمثابة تقدير لمعيار "اقتصاد المحبة" الذي قمنا بتطويره، وإلقاء الضوء عليه على منصة عالمية كحل فعال لتغير المناخ. ومن خلال تمكين المزارعين وتعزيز أنظمتنا الغذائية، فإن هذا المعيار لديه القدرة على تحسين حياة عدد لا يحصى من الناس. ونحن سعداء بهذا التكريم، حيث نرى أن العالم بدأ بتقدير الحلول الفعالة للتحول نحو مستقبل مستدام."

وصرح يوستوس هارم، المدير التنفيذي المشارك لـ الجمعية المصرية للزراعة الحيوية: نحن نشعر بالفخر لحصولنا على جائزة كولبنكيان للإنسانية لعام 2024 مع مجتمع ولاية أندرا براديش والدكتور راتان لال. ويسلط هذا التكريم الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الزراعة الحيوية في معالجة تحديات الأمن الغذائي العالمي والتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ بالإضافة إلى دعم مرونة المزارع وتجديد النظام البيئي. ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق هذه الممارسات الزراعية ودعم مزارعينا وتعزيز نهج معيار "اقتصاد المحبة" الشامل الذي يفيد المجتمعات الزراعية في مصر والدول الاخري."

ويقول أنطونيو فيجو، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كالوست كولبنكيان: "يشرفنا أن نكرم الفائزين لهذا العام لعملهم الرائد في مجال الزراعة المستدامة وتقديم حلول مبتكرة للأمن الغذائي العالمي، والقدرة على التكيف مع المناخ، وحماية النظام البيئي. وقد أظهر كل فائز التزاماً استثنائياً بتحويل الممارسات الزراعية، مما يثبت أن النماذج المستدامة يمكن أن تزدهر في بيئات متنوعة ومليئة بالتحديات. كما توضح جهودهم أيضًا الفوائد المشتركة للزراعة المستدامة للمجتمعات وللبيئة أيضًا. ونحن نؤمن أن قصصهم ستلهم الآخرين لتطبيق أساليب مماثلة في مناطق أخرى وستساعدنا على بناء مستقبل مستدام للجميع."

للسنة الخامسة على التوالي، تقوم جائزة كولبنكيان للإنسانية بتقدير جهود الأفراد والمؤسسات الذين يقودون جهود مجتمعية لمعالجة أكبر التحديات التي تواجه البشرية اليوم وهي: تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. وتضم قائمة الفائزين السابقين لهذه الجائزة غريتا ثونبرج؛ والميثاق العالمي لرؤساء البلديات بشأن المناخ والطاقة؛ والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)؛ وباندي "أباي جانغوت"، زعيمة مجتمع معرفي (إندونيسيا)، وسيسيل بيبيان نجيبت، ناشطة ومهندسة زراعية (الكاميرون)، وليليا وانيك سالغادو، ناشطة بيئية ومصممة ومنسقة سينوغرافية (البرازيل).

تأسست سيكم عام 1977، وتعتبر جهودها راسخة في دعم ممارسات الزراعة الحيوية – لتجديد الأراضي القاحلة والمجتمع المحلي. منذ 30 عامًا، شاركت سيكم في تأسيس الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وهي جمعية مستقلة قامت بتطوير معيار "اقتصاد المحبة"، والمستوحى بشكل كبير من رؤية سيكم. وتركز كل من سيكم والجمعية المصرية للزراعة الحيوية على توسيع نطاق الزراعة الحيوية، وتعزيز التحول الشامل للمجتمعات الزراعية. فمن خلال معيار "اقتصاد المحبة"، تعمل سيكم والجمعية المصرية على تمكين المزارعين من الانتقال من ممارسات الزراعة التقليدية إلى ممارسات الزراعة العضوية والحيوية المربحة إلى جانب دعم التنمية المجتمعية. وقد دعمت تلك الجهود حتى الآن أكثر من 10,000 مزارع وتحويل أكثر من 40,000 فدان من الأراضي لتبني ممارسات الزراعة العضوية والحيوية.

عن سيكم

أسس الدكتور إبراهيم أبو العيش مبادرة سيكم في الصحراء المصرية في عام 1977 بناءً على فكرة تعزيز التنمية المستدامة من خلال النهج الشمولي المتضمن للأبعاد الأربع: البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والثقافي. وتقوم مجموعة شركات سيكم بإنتاج ومعالجة وتسويق الأغذية العضوية والحيوية والمنسوجات والأدوية العشبية في مصر وفي الأسواق العالمية. وتعتبر سيكم "رائدة في مجال الزراعة العضوية" في مصر كما حصلت على "جائزة نوبل البديلة" في عام 2003. وتستخدم شركات سيكم أجزاء من أرباحها لتمويل أنشطة مؤسسة سيكم للتنمية، التي تدير من بين أمور أخرى مدارس ومركز طبي. وفي عام 2012، تم إنشاء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة كجزء من مبادرة سيكم. وتأسست الجامعة بهدف الريادة في تقديم مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة للطلاب والمجتمع المصري على نطاق أشمل.

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