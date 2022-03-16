أعلنت الشركة الرائدة في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات عن إعفاء المستأجرين في منطقتي ديسكفري جاردنز وذا ريزيدنسز في بوابة ابن بطوطة دبي من دفع إيجار بعض الشهور والعديد من المزايا الأخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيفن تايدز، الرائدة في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات عن إطلاق عروض ترويجية جديدة جذابة على الإيجارات تتضمن إعفاء المستأجرين الجدد في منطقتي: ديسكفري جاردنز وذا ريزيدنسز في مشروع بوابة ابن بطوطة في دبي من دفع إيجار بعض الشهور.

وبهذه المناسبة، صرّح عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز قائلاً: "يمثل هذا العرض الترويجي قيمة استثنائية للمستأجرين الجدد المحتملين، ووفقًا للمحللين في شركة فاليو ستارت فقد ارتفعت أسعار إيجار الشقق في دبي بأكثر من 14٪ في عام 2021 بالتزامن مع تعافي وانتعاش سوق العقارات في دبي وخروجه من الآثار السلبية الناجمة عن تفشي الجائحة".

وأضاف بن سليم قائلاً: "يعتقد العديد من المتخصصين في مجال العقارات أن التوقعات لعام 2022 إيجابية أيضًا، حيث من المرجح أن ترتفع معدلات إيجار الشقق بنسبة 5 إلى 7٪، متجاوزة بذلك مستويات ما قبل الجائحة".

ويمكن للمستأجرين الجدد الراغبين بالسكن في ذا ريزيدنسز بوابة ابن بطوطة على سبيل المثال استئجار شقة سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة بمساحة 700 قدم مربع مع شرفة مقابل 61,000 درهم إماراتي فقط أو بدلاً من ذلك شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم بمساحة 1027-1173 قدم مربع مع شرفة بأسعار تتراوح ما بين 82,000 و 92,000 درهم إماراتي فقط، حيث يمتد عقد إيجار كل منهما على مدى 13 شهرًا عوضاً عن 12 شهر شاملاً رسوم المرافق ورسوم التبريد وخدمتي الانترنت (الواي فاي) والتلفاز، كما يتوفر لدينا هناك خيار تأجير الشقق السكنية المفروشة. كما يمكن للمستأجرين أيضًا الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 20 ٪ على المأكولات والمشروبات في فندق أوكس بوابة ابن بطوطة دبي ذي الخمس نجوم المجاور لـمشروع ذا ريزيدنسز، بالإضافة إلى ذلك يقع ابن بطوطة مول الشهير، وهو أكبر مركز تجاري في العالم والذي يحتوي على ما يقرب من 400 متجر والمجهز بالكامل بسينما متعددة الشاشات وقاعة طعام شاملة، على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.

تستقطب الوحدات السكنية في مشروع بوابة ابن بطوطة مجموعة واسعة من الجنسيات، حيث يشكل العرب 20٪، والبريطانيون 16٪، والهنود 15٪ والفلبينيين 13٪، بينما يمثل 36٪ من المستأجرين جنسيات أخرى.

وفي الإطار ذاته، يمكن للمستأجرين الجدد ضمن المجمع السكني العصري التابع لشركة سيفن تايدز في منطقة ديسكفري جاردنز والذي يوفر أسلوبًا عالميًا للمعيشة، الحصول على شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة مع شرفة مقابل 48,000 درهم إماراتي على مدى 13 شهرًا بدلاً من 12 شهر شاملة رسوم التبريد.

تمتلك سفن تايدز عشرة مبانٍ داخل المجمع السكني بإجمالي 1528 شقة في بيئة سكنية معاصرة، تتميز كل منها بموقع استراتيجي مثالي بالقرب من محطتي مترو وسهولة الوصول إلى منطقتي أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا.

هذا وتتميز منطقة ديسكفري جاردنز بوجود مجموعة من حمامات السباحة وملاعب التنس ومناطق لعب الأطفال وملاعب كرة السلة والكرة الطائرة بالإضافة إلى وجود مسجد ومسارات مخصصة لركوب الدراجات وممارسة رياضة المشي، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين الهنود والفلبينيين والباكستانيين الذين يشكلون نسبة 82 ٪ من إجمالي المستأجرين فيها.

واختتم بن سليم حديثه قائلاً: "يبلغ مستوى الإشغال الحالي في منطقة ديسكفري جاردنز 98٪، لذا فإنه لا يزال هناك عدد قليل جدًا من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار".

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نبذة عن شركة سيفن تايدز:

سيفن تايدز هي شركة قابضة خاصة يقع مقرها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تأسيسها في عام 2004. تركز الشركة حالياً على قطاعات الضيافة والعقارات، وتهدف إلى التوسع عبر العمل بروح الابتكار وخلق الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزيز محفظتها التي تشمل العديد من الفنادق العريقة، والمباني التجارية، والأبراج السكنية، والمجمعات متعددة الاستخدامات في مدينتي لندن ودبي.

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أٌسيد كالو

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