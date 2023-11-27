وتعين هشام رضوان رئيسياً تنفيذياً للشركة في المملكة لإدارة عمليات الشركة بشكل مباشر في السوق السعودي.

التوسعات الاستراتيجية للشركة في السوق السعودي تأتي في تأكيداً على التزام الشركة بتقديم أعلى معايير خدمات التأمين والرعاية الصحية في السعودية.

وتبرم شراكة مع شركة العناية الشاملة السعودية كشريك لإدارة التأمين في إطار دعم مستقبل قطاع التأمين الصحي في المملكة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت سيغنا للرعاية الصحية، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الصحية، عن تعزيز تواجدها في المملكة وذلك من خلال افتتاح مكتبها الجديد في الرياض، مما سيساهم بتقديم حلول تأمين صحي محلية عالية الجودة وبأسعار معقولة للأفراد والشركات والهيئات الحكومية في البلاد، وذلك من منطلق التزامها بالمساهمة في نمو قطاع التأمين الصحي في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حصول الشركة على ترخيص فرع من هيئة التأمين، لتكون بذلك أول شركة تأمين دولية مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية.

وحضر افتتاح المكتب الجديد في الرياض كلاً من جيسون سادلر، رئيس سيجنا العالمية للصحة، وجيروم دروش، الرئيس التنفيذي لقسم الصحة المحلية والخدمات الصحية في أسواق سيغنا العالمية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين في سيغنا للرعاية الصحية.

وفي إطار تعزيز تواجدها في المملكة أكدت سيغنا للتأمين السعودية تعاونها مع شركة العناية الشاملة السعودية، رائدة الإدارة الخارجية والمرخصة والمعتمدة من هيئة التأمين، وذلك بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة للأفراد والمؤسسات وضمان وصول الأعضاء إلى شبكة متكاملة من مقدمي خدمات الصحية بشكل مباشر وسلس.

وبهذه المناسبة، علّق جيسون سادلر قائلاً: "يسعدنا افتتاح مكاتب سيغنا الجديدة في المملكة، حيث تجسد هذه الخطوة مرحلة جديدة في رحلتنا لتقديم خدمات أفضل لعملائنا في هذه السوق الواعدة ضمن قطاع الرعاية الصحية. إن تواجدنا هنا يؤكد التزامنا بتقديم الخبرات التي يمكنها مواكبة الاحتياجات الفريدة للمملكة، وذلك من خلال فهمنا العميق للسوق السعودي وخبرتنا الواسعة في المنطقة. ونحن ملتزمون أيضاً بالتميز العالمي في تقديم الخدمات، حيث نسعى إلى أن نكون الشركة الرائدة في تقديم حلول تأمين صحي عالية الجودة وبأسعار معقولة في المملكة العربية السعودية."

بينما أكّد جيروم دروش: "تُعد المملكة العربية السعودية سوقاً حيوياً بالنسبة لسيغنا للرعاية الصحية، ونحن ملتزمون بتقديم حلول تأمين صحي عالمية المستوى لعملائنا هنا. وباعتبارها أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تقدم المملكة فرصاً هائلة للشركة للنمو والازدهار. ونحن نستثمر بقوة في المملكة، ونسعى إلى أن نكون الشركة الرائدة في تقديم خدمات تأمين صحي عالية الجودة وبأسعار معقولة في المنطقة."

وفي إطار التزامها بتوفير أعلى معايير التأمين والخدمات الصحية بما يتناسب مع متطلبات السوق السعودي، أعلنت سيغنا عن تعيين هشام رضوان رئيساً تنفيذياً لشركة سيغنا للتأمين السعودية، حيث سيعمل على قيادة عمليات سيغنا للتأمين السعودية بشكل مباشر في المملكة.

وتعليقاً على تعيينه، قال هشام رضوان: "يسعدني أن أكون جزءاً من فريق سيغنا للتأمين السعودية، وأتطلع إلى المساهمة في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية، والمتمثلة في تعزيز الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية، أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. تعد المملكة العربية السعودية سوقاً واعدة للرعاية الصحية، وتتمتع بإمكانات نمو كبيرة. ونحن ملتزمون بتقديم حلول تأمين صحي عالمية المستوى وبأسعار معقولة للعملاء السعوديين. ولدينا خبرة واسعة في المنطقة، ونفهم جيداً احتياجات العملاء السعوديين. وبناءً على ذلك، سنعمل على تقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا، وسنسعى باستمرار إلى توسيع نطاق خدماتنا ومنتجاتنا لتلبية احتياجاتهم المتزايدة."

وجاء هذا التعيين نظراً لما يتمتع به هشام رضوان من خبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال إدارة التمويل والتأمين، حيث كان قد تولى سابقاً مناصب قيادية بارزة في عدد من المؤسسات المرموقة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة ترودوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أسس بنجاح عمليات الشركة في المملكة. وتشمل مناصبه القيادية الأخرى نائب الرئيس الأول للشؤون الصحية لدى شركة التعاونية لخدمات التأمين في المملكة، ونائب رئيس شركة إيتنا الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

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نبذه عن "سيغنا الشرق الأوسط وإفريقيا"

شركة "سيغنا العالمية"، هي شركة خدمات صحية عالمية تهدف إلى مساعدة الناس في تحسين مستويات صحتهم وتعزيز شعورهم بالأمان. وتمتلك "سيغنا" تاريخاً عريقاً من الخبرة يمتد لأكثر من 200 سنة، وتلتزم الشركة بالوعد الذي قطعته على نفسها بأن تكون المزود المفضل والأبرز للخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية، والإدارة السريرية، وبرامج تعزيز اللياقة والعافية، لعملائها من أرباب العمل والأفراد والحكومات في جميع أنحاء العالم.

تعمل "سيغنا" منذ أكثر من 17 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم خدماتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان من خلال شركائها المحليين. وتقدم الشركة خدمات الصحة واللياقة والعافية للأفراد وأرباب العمل والحكومات في المنطقة.

اما في القارة الأفريقية، توفر "سيغنا" خدماتها لأكثر من 250 ألف عضو منذ حوالي 60 عامًا. تقوم "سيغنا" بخدمة الشركات من خلال شراكة أبرمتها مع "هولارد" بحيث تقدم "سيغنا" من خلال هذه الشراكة التأمين الصحي للشركات المحلية التي تسعى لتوفير التأمين الصحي لموظفيها والشركات العالمية التي تتطلع إلى توفير تأمين صحي متجانس في جميع أنحاء إفريقيا.

تمتلك سيغنا محفظة مبيعات عالمية قوية في 30 دولة وسلطة قضائية، ويعمل لديها أكثر من 74 ألف موظف يقدمون خدمات الشركة لأكثر من 165 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، وتؤثر الشركة إيجابياً على حياة مليار إنسان.



