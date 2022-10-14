خلال استضافتها لأكثر من 100 ممثل من قطاع التأمين والخدمات الصحية في متحف المستقبل في دبي

دبي: تحت عنوان "تشكيل اليوم، تحويل المستقبل"، استضافت سيغنا الشرق الأوسط، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الصحية، أكثر من 100 ممثل عن شركات التأمين ومتخصصي استحقاقات الموظفين والخدمات الصحية من كل أنحاء الإمارات والمنطقة، في اجتماع شركاء سيغنا 2022، الذي أُقيم في متحف المستقبل في دبي.

وقدّم جيروم دروش، الرئيس التنفيذي للخدمات المحلية وخدمات الصحية، في شركة سيغنا العالمية، لمحة عامة عن آخر إنجازات الشركة ضمن قطاعات الأعمال المختلفة مسلطاً الضوء على استراتيجيات النمو في المنطقة. كما شاركت ليا كوترل، الرئيس التنفيذي للتوزيع لدى سيغنا الشرق الأوسط وأفريقيا، مع الحضور رؤية سيغنا المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط.

وانضم المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، لاث كارلسون إلى الفعالية كضيف متحدث، حيث استعرض دور المتحف كحاضنة ومنصة للعلماء والمفكرين والباحثين تتيح لهم استكشاف مفاهيم وأفكار جديدة.

وتعليقاً على الحدث، قالت ليا كوترل: "مع استمرار تطور قطاع التأمين الصحي، يتولى وسطاء وشركاء التأمين مسؤولية تقديم المشورة للأفراد والمؤسسات لتبني حلول رعاية صحية فعالة توفر وصولاً نوعياً للرعاية الصحية إلى قطاع أكبر من السكان، وتحقق مستقبلاً زاهراً لحلول الرعاية الصحية المبتكرة. نلتزم في سيغنا بشراكاتنا مع الوسطاء ونتطلع إلى مواصلة الابتكار معاً لصالح عملائنا وقطاع التأمين الصحي. وشكّل اجتماع شركاء سيغنا فرصة رائعة لمناقشة الاتجاهات المتطورة وخارطة الطريق المستقبلية مع شركائنا".

ويعد لقاء شركاء سيغنا فعالية تواصل تقام سنوياً وتستضيف كبار المتخصصين في التأمين الصحي للتفاعل مع قيادة الشركة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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