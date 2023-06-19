مركز البيانات الجديد للأمن السحابي سيساعد العملاء على حماية المستخدمين والبنية التحتية والاستثمارات.

مركز البيانات سيدعم خدمات الأمن السحابية من سيسكو وتشمل حل (Secure Service Edge) Cisco Secure Access.

سيختبر العملاء مزايا مركز البيانات المتطور من سيسكو والقابل للتوسع إلى السحابة العامة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة سيسكو عن خططها لإنشاء مركز بيانات للأمن السحابي في المملكة العربية السعودية بهدف مساعدة العملاء على حماية مستخدميهم وبنيتهم التحتية واستثماراتهم من التهديدات. ويأتي هذا الإعلان كجزءٍ من جهود سيسكو المستمرة لتمكين العملاء والشركاء محلياً وإقليمياً من خلال تزويدها بخدمات الأمن السحابي المرنة وحماية بيانات الأجهزة والمستخدمين والمواقع الموزعة.

سيلعب مركز البيانات الجديد دوراً مهماً في توفير الوصول الآمن والمرن ذو السعة العالية ليكون أقرب إلى المستخدمين في المملكة العربية السعودية. وستدعم الخدمات السحابية من سيسكو حل Secure Service Edge (SSE) الجديد و Cisco Secure Access. وتعتمد معظم الشركات على شبكة معقدة من المنتجات التي لم يتم تصميمها لتواكب بيئة العمل الموزعة بشكل كبير اليوم، حيث يحتاج المستخدمون إلى التنقل بين تجارب الوصول غير المتسقة وإعادة المصادقة على مدار اليوم، مما يؤدي إلى تعطيل الإنتاجية. ويتم باستخدام حل Cisco Secure Access لأتمتة القرارات المتعلقة بكيفية اتصال المستخدمين بالإنترنت والبرامج كخدمة (SaaS) والتطبيقات الخاصة، مما يؤدي إلى التخلص من التعقيدات والمساعدة في تعزيز الإنتاجية.

ويؤكد هذا الإعلان عن التزام سيسكو بتوفير بنية هجينة لتوسيع نطاق وصولها العالمي للعملاء بسرعة. وسيختبر العملاء في المملكة العربية السعودية مزايا مركز البيانات المتطور من سيسكو والقابل للتوسع إلى السحابة العامة. وسيكون المركز متوافق مع كافة خدمات الاتصالات ونظم البيانات في المملكة وسيكون متاحاً للعمل مع أي مزود خدمة إنترنت في المملكة. وتعتزم شركة سيسكو أن يكون مركز البيانات قيد الخدمة بحلول منتصف عام 2024.

قال سلمان فقيه، العضو المنتدب لدى شركة سيسكو في السعودية: "يعتبر إعلان الشركة اليوم تأكيداً على حرص سيسكو لتوفير الحماية وخدمات الأمن السحابية المتطورة للمجتمع السعودي بما يتناسب مع الأنظمة في المملكة العربية السعودية. وتعتبر هذه الخطوة استمراراً لالتزام سيسكو طويل الأمد تجاه عملائنا وتعكس دعمنا المستمر للتحول الرقمي، من خلال استخدام التقنيات المتطورة لبناء اقتصاد رقمي آمن ومزدهر في المملكة".

تؤكد نتائج أحدث تقرير للنتائج الأمنية من سيسكو على أهمية المرونة الأمنية، حيث كشف التقرير أن 54% من الشركات التي شملها الاستطلاع في المملكة العربية السعودية شهدت مشكلة أمنية أثرت على سير أعمالها. وكانت الحوادث الأكثر شيوعاً هي هجمات نتيجة الخدمة الموزعة (60%) وانقطاع الشبكة أو النظام (54%) وهجمات ضارة من الداخل (40%). ويشير التقرير العالمي أيضاً إلى أن تعزيز أمن الشبكات وتوفير خدمات الوصول الآمن القائمة على السحابة عزز درجات المرونة الأمنية بنسبة 27%.

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نبذة عن سيسكو

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