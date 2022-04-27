شبكة تقنية رائدة وبنية تحتية قائمة على التعاون لتعزيز السرعة ونطاق التغطية والقوة في مختلف الوسائل التقنية المستخدمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركتا "ماكلارين ريسينغ" وسيسكو، الشركة الرائدة في مجال الاتصال الشبكي بين المؤسسات والتعاون عبر الفيديو وتقنيات الأمن، اليوم عن شراكة عالمية لمدة سنوات متعددة بهدف توسيع نطاق تعاون سيسكو مع فريق الفورمولا 1 لتصبح شريكاً تقنياً رسمياً. وستستفيد الشركتان عبر هذه الشراكة من حلول سيسكو الرائدة في هذا المجال وابتكاراتها وخبراتها لتعزيز البنية التحتية التقنية لشركة "ماكلارين" في يوم السباق وفي مقرّ فريق العمل، فضلاً عن تسهيل التواصل مع عشاق السباقات في مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال توسيع نطاق التعاون، ستحصل شركة "ماكلارين" على فرصة الاستفادة من كافة حلول سيسكو في مجالات الاتصال الشبكي بين المؤسسات وشبكة الواي فاي واللافتات الرقمية والتقنيات التعاونية وغيرها. وسيسهم الدور الريادي الذي تلعبه سيسكو في تطوير حلول مبتكرة مصمّمة وفقاً لاحتياجات العملاء في مجال الرياضة والترفيه في مساعدة "ماكلارين" على ضمان الميزة التنافسية اللازمة لتعزيز أدائها في رياضة فائقة السرعة مثل الفورمولا 1.

وفي إطار هذه الشراكة، ستتعاون سيسكو مع "ماكلارين" لتوفير التقنيات الجديدة والناشئة وتجربتها، مثل العمل على ترقية النشر اللاسلكي يوم السباق إلى شبكة الواي فاي Wi-Fi 6E (الموسّعة)، لضمان الاتصالات السريعة والموثوقة بين كافة أعضاء فريق العمل. وتوفر شبكة "Wi-Fi 6E" أكثر من ضعف النطاق الترددي الذي توفره شبكة "Wi-Fi 6" القياسية الحالية، وهي مصمّمة بالتحديد لتوفير اتصال موثوق وآمن وسريع ومرن في مواقع بعيدة. إضافةً إلى ذلك، ستواصل سيسكو وماكلارين" التعاون لتطوير البنية التحتية لتقنية الشبكات في المقرّ الرئيسي لفريق العمل في مقاطعة سَرِي البريطانية حيث يقع مركز "ماكلارين" للتكنولوجيا. وستسمح حلول الشبكات الهجينة من سيسكو وخدمة "DNA Spaces" القائمة على السحابة للشركة برفع مستوى الإنتاجية.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقة القائمة بين "ماكلارين ريسينغ" ومنصة Webex التابعة لسيسكو، شريك التعاون الرسمي لفريق الفورمولا 1. فخلال العام الماضي، ساهمت مجموعة أدوات التعاون القائمة على السحابة والحلول التقنية الناشئة من Webex الرائدة في هذا المجال، مثل حلّ "Webex Hologram"، في تمكين "ماكلارين" من تخطي الحدود الجغرافية لتوفير تجارب افتراضية تجعل عشاق السباقات والشركاء أقرب إلى الحدث وتتيح فرص الإبداع المشترك بين مهندسي التصاميم والسائقين وطواقم العمل من حلبات حول العالم. وسوف تسهم الشراكة الموسّعة في مواصلة استفادة "ماكلارين ريسينغ" من حلول Webex لإيجاد بيئات عمل هجينة مرنة وآمنة، في ظلّ توفير المزيد من الفرص لمتابعي السباقات في مختلف أنحاء العالم للتواصل مع الفريق طوال موسم الفورمولا 1 المقرّر هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حلول وخبرات سيسكو في عالميّ الرياضة والترفيه التي تمتد على ما يزيد عن عقد من الزمن هي حلول تستفيد منها مئات المواقع والفرق والفعاليات والمنظمات الرائدة في هذا المجال حول العالم، بما في ذلك ملعب صوفي والألعاب الأولمبية والبارالمبية ومجموعة سيتي لكرة القدم و"ريوت جيمز" والدوري الوطني لكرة القدم وغيرها الكثير.

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نبذة عن "ماكلارين ريسينغ"



بادر سائق السباقات النيوزيلندي بروس ماكلارين إلى تأسيس "ماكلارين ريسينغ" عام 1963. وشارك الفريق بأول سباق فورمولا 1 في العام 1966، ومنذ ذلك الحين فازت "ماكلارين" بـ20 بطولة عالمية للفورمولا 1 وأكثر من 180 جائزة كبرى للفورمولا 1 وسباق لو مان 24 ساعة في المحاولة الأولى وسباق إنديانابوليس 500 لثلاث مرات.

ويتنافس الفريق حالياً في بطولة العالم للفورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات مع لاندو نوريس ودانيال ريكاردو، وسلسلة "إنديكار" مع سائقي "آرو ماكلارين إس بي" باتو أووارد وفيليكس روزنكفيست، وبطولة "إكستريم إي" مع تانر فاوست وإيما غيلمور.

فريق "ماكلارين" هو الفريق الأول ضمن سباقات الفورمولا 1 الذي يحصل على شهادة الحياد الكربوني منذ عشر سنوات، ونجح في الاحتفاظ بجائزة "كربون ترست ستاندرد" في شهر فبراير 2021. وكان كذلك أول فريق يحصل على جائزة البيئة من معهد الاتحاد الدولي للسيارات في العام 2013، والذي حافظ باستمرار على مستوى ثلاث نجوم.

وفي العام 2021، أصبحت "ماكلارين" من الجهات الموقعة على كلّ من مبادرة الأمم المتحدة "الرياضة من أجل العمل المناخي" وحملة الأمم المتحدة للسباق نحو الصفر، مما يعكس التزام الفريق بأن يكون عبارة عن فريق عالمي من المواطنين المسؤولين تجاه مكافحة التغير المناخي.

نبذة عن سيسكو

سيسكو (رمزها في ناسداك:CSCO) شركة رائدة على مستوى العالم في مجال حلول تقنية المعلومات، وتعتمد شبكة الإنترنت على تجهيزاتها وحلولها منذ العام 1984 كي تستمر بالعمل. فريقنا ومنتجاتنا وشركائنا يبذلون جهودًا متواصلة لتوفير الاتصالات الآمنة للمجتمعات ومنحها القدرة على استغلال الفرص الرقمية المستقبلية. للمزيد عن سيسكو يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: newsroom.cisco.com ومتابعتنا على تويتر من خلال: @Cisco.