(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت سيسبروف للاستشارات، شركة استشارات تقنية المعلومات الاستراتيجية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها والشريك الرسمي لشركة ديفيد لايناس للاستشارات التي يرأسها السيد ديفيد لايناس، أحد مؤلفي إطار عمل سابسا®، عن توفير الفرص للمؤسسات في مملكة البحرين لتحديد هندسة أمن المؤسسات الخاصة بها استنادًا إلى إطار عمل سابسا®، وذلك بالتعاون مع معهد سابسا.

هذا وتعد هندسة أمن المؤسسة جزءًا حيويًا من استراتيجيتها لأمن المعلومات، مما يمكِّن المؤسسات من تحليل تحديات الأعمال وتقييمها بشكل فعال، ويسمح لها بمعالجة أحدث مخاطر الأمن السيبراني وتصميم حلول أمنية مصممة بشكل مناسب تتماشى مع أهداف وغايات أعمالها.

وقد استفادت عدد من المؤسسات في مملكة البحرين والمنطقة من خدمات هندسة أمن المؤسسات التي تقدمها سيسبروف للاستشارات بالتعاون مع شركة ديفيد لايناس للاستشارات. ويشمل ذلك مشغل الاتصالات الرائد في مملكة البحرين، حيث تم تحديد استراتيجية أمنية كاملة، مما يمكّن المؤسسة من اتباع نهج أمني شامل. كما تشمل مشاريع هندسة أمن المؤسسات التي نفذتها الشركتان هيئة وطنية للمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية.

تطورت سابسا® منذ عام 1995 لتكون الخيار المفضل للمؤسسات في أكثر من 50 دولة وفي قطاعات متنوعة تشمل البنوك، والتمويل، والطاقة النووية، والمنشآت الحيوية الوطنية، وخدمات المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات، والرعاية الصحية، والتأمين، والتصنيع والجهات الحكومية.

ويتمحور هدف سابسا® الرئيسي حول رسم معالم مستقبل عالم الأعمال حول العالم، والاستفادة من قوة التقنيات الرقمية القادرة على إدارة مخاطر المعلومات والضمان والأمان من خلال اعتماد سابسا® كإطار وأسلوب مُفضَّل، بغض النظر عن القطاع أو الجنسية أو الحجم أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد رافي جاياسندرا، الرئيس التنفيذي لشركة سيسبروف للاستشارات، قائلًا: "لقد أصبحت التحديات الأمنية التي تواجهها المؤسسات أكثر تعقيدًا وتتطلب تنفيذ استراتيجية وهندسة أمنية قوية. نعمل على تشجيع المؤسسات من مختلف القطاعات في البحرين لتطبيق إطار عمل شامل مثل سابسا لإدارة استراتيجيات أمن المؤسسات الخاصة بهم. ستقوم سيسبروف، بالتعاون مع معهد سابسا، بدعم المؤسسات لنشر الوعي بإطار عمل سابسا® وهندسة أمن المؤسسات وتسهيل الوصول إلى تدريب سابسا® في مملكة البحرين."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة ديفيد لايناس للاستشارات: "تواجه المؤسسات اليوم تعقيدًا متزايدًا وتغييرًا متسارعًا ومستمرًا في بيئة تركز على الابتكار تجعل من سياسات ومعايير الأمس قديمة. ومن الأمور البالغة الأهمية لتحقيق النجاح في المستقبل هي وجود إطار هندسي حقيقي يمكن تطبيقه على نطاق المؤسسة وتقديم حلول للغد على أي مستوى، ليمكّن المؤسسة من التكيّف باستمرار مع المتطلبات المتغيرة. نحن فخورون بأن نكون المزود الرائد عالميًا لمنهجية سابسا® التي تقدم حلًا للمشكلات في البيئات المعقدة المتغيرة باستمرار. كما نسعد بأن شراكتنا مع سيسبروف ستوفر للمؤسسات والمهنيين في المنطقة سهولة الوصول إلى فريق من المهنيين والمدربين المعتمدين من سابسا."

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نبذة عن شركة سيسبروف للاستشارات:

تتخذ شركة سيسبروف للاستشارات من مملكة البحرين مقرًا لها، وتقدم مجموعة من خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. تساعد سيسبروف المؤسسات على تحسين الكفاءات واستخدام تقنية المعلومات بشكل فعال لتحقيق أهدافهم التجارية.

تتمتع سيسبروف بخبرة واسعة في تطوير السياسات والإجراءات وتحسينات العمليات التجارية وكتيبات الجودة للمؤسسات الكبيرة في القطاعين الحكومي والخاص. تتبع سيسبروف نهجًا استراتيجيًا يركز على مواءمة العمليات والتكنولوجيا مع أهداف العمل.

للمزيد من المعلومات حول إطار عمل سابسا، تفضل بزيارة www.sabsa.org أو . www.sysprove.com

نبذة عن شركة ديفيد لايناس للاستشارات:

شركة ديفيد لايناس للاستشارات هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تقديم القيمة من خلال هندسة أمن المؤسسات بهدف تمكين الأعمال. بصفتنا شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به، فإننا نمكّن عملائنا من تلبية أهدافهم الإستراتيجية الأكثر أهمية من خلال تطبيقنا للنُهج الهندسية لحل التحديات المعقدة في الأمن السيبراني، ومخاطر المعلومات، والمرونة، والحوكمة، والضمان، والهندسة الموثوقة.

تطبق منهجيات شركة ديفيد لايناس للاستشارات عبر عدة قطاعات، حيث تمكن عملائنا ليس فقط من صياغة مستوى جديد تمامًا من الطموح الاستراتيجي ولكن أيضًا لتحقيق هذه الرؤية، وتحقيق التوازن بين المخاطر والفرص لتحقيق فائدة إيجابية. تفضل بقراءة أحدث رؤى هندسة الأمان من مدونتنا أو قم بالاطلاع على فعالياتنا القادمة.

يتميز شغفنا والتزامنا بنجاح عملائنا بتجربة فريدة للعملاء، وتتضح قدرتنا على إحداث فرق حقيقي من خلال عاملين رئيسيين يميزاننا: موظفينا ومنهجيتنا.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع . www.davidlynas.com/

للمزيد من التفاصيل، الرجاء التواصل مع:

جويل ألمظ Joelle@andrapr.com www.andrapr.com