الرياض، المملكة العربية السعودية – احتفت شركة سير الوطنية للسيارات، أول شركة وعلامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، اليوم بتخرج مجموعة من مهندسيها السعوديين المبتعثين من القطاع الصناعي ضمن مسار "واعد" التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، حيث أُقيم الحفل في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - وزير الصناعة والثروة المعدنية، وبحضور معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان - وزير التعليم، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات المشاركة.

حيث شهد الحفل تكريم (69) خريجًا وخريجة ممن أكملوا برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف، ومن بينهم (40) مهندسًا ومهندسة من شركة "سير"، كما تم تسليط الضوء خلال الحفل على الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تهيئة بيئة داعمة للابتكار والنمو في قطاع صناعة السيارات بالمملكة. كما تم تكريم شركة "سير" عن دورها كشريك وطني في تنفيذ البرامج النوعية التي تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات الصناعية والتقنية الواعدة، وتمكينها من صناعة الأثر في المستقبل.

كما شهد الحفل توقيع شركة "سير" مع شركة "JVIS" على اتفاقية تعاون؛ لتعزيز مجالات استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية، استكمالًا للتعاون القائم بين الجهتين بما يسهم في دعم نمو قطاع صناعة السيارات وتعزيز المحتوى المحلي.

من جانبه صرح السيد جيمس ديلوكا - الرئيس التنفيذي لشركة "سير":

"نفخر في "سير" بالاحتفاء بإنجازات خريجي مسار "واعد"، فهذه المجموعة المتميزة تمثل الجيل القادم من الكفاءات الوطنية التي ستقود مشهد صناعة السيارات في المملكة، واليوم أصبحوا في موقع يمكّنهم من المساهمة في بناء أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية من خلال انتقالهم المباشر إلى وظائف دائمة ضمن فريق عملنا. كما نتقدم بخالص الشكر لشركائنا في الجهات الحكومية على دعمهم المستمر الذي أسهم في تحويل هذا البرنامج إلى منصة حقيقية لإطلاق المسارات المهنية الواعدة."

ويعد "واعد" من المسارات النوعية التي تعزّز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويأتي امتدادًا للشراكة الإستراتيجية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التعليم والقطاع الخاص، لإعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات الصناعية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويشمل المسار، قيام "سير" خلال العام الماضي بتوظيف (40) مهندسًا ومهندسة من الكوادر الوطنية المتميزة، وإتاحة الفرصة لهم لخوض برنامج تعليم أكاديمي لمدة سنة، تضمنت ستة أشهر في جامعة كيترينغبولاية ميشيغان الأمريكية، تم إتباعها بستة أشهر من التدريب العملي لدى عدد من أبرز المصنعين العالميين للسيارات ومكوناتها الأساسية.

ويمثل تخرج أول دفعات طلاب مسار "واعد" بشركة "سير" محطة مهمة في مسيرتهم المهنية، حيث سيباشرون أعمالهم في "سير"، وتُعد هذه المبادرة إحدى الخطوات الأساسية التي تدعم التزام "سير" ببناء قطاع سيارات وطني متكامل في المملكة، من خلال تمكين كوادر وكفاءات وطنية قادرة على قيادة قطاع صناعة السيارات بالمملكة مستقبلًا.

نبذة عن شركة "سير" | www.ceermotors.com

أطلقت "سير" في نوفمبر 2022، كأول علامة تجارية سعودية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، وهي نتاج مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة (Hon Hai Precision Industry Co) - "فوكسكون".

تركز "سير" على تصميم وتصنيع السيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات داخل المملكة، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، وبيعها للمستهلكين محليًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتمد الشركة على ترخيص تقنيات مكونات السيارات من "بي إم دبليو" في عمليات التطوير، بينما تتولى "فوكسكون" تطوير البنية الكهربائية للسيارات، مما يمكّن "سير" من تقديم أحدث تقنيات الاتصال، وأنظمة المعلومات والترفيه، والقيادة الذاتية.

ومن المتوقع أن تستقطب الشركة أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهم في توفير عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب مساهمة مباشرة تُقدر بـ 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.

-انتهى-

#بياناتشركات