"ريماك للتكنولوجيا" متخصصة في تقنيات الكهرباء، بما في ذلك أنظمة القيادة الكهربائية فائقة الأداء، والإلكترونيات، وأنظمة البطاريات، وستقوم بتوريد أنظمة القيادة الكهربائية فائقة الأداء لمجموعة من طرازات "سير" الرئيسية.

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة "سير"، العلامة التجارية السعودية الأولى لصناعة السيـارات الكهربائية – ا لمشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، عن تعاونها مع شركة "ريماك للتكنولوجيا" لتزويد مجموعة من طرازات "سير" بأنظمة دفع كهربائية فائقة الأداء. وقد تم توقيع الشراكة رسميًا خلال حفل أقيم في كرواتيا في شهر أكتوبر بحضور كلًا من الرئيس التنفيذي لشركة ريماك للتكنولوجيا، مايت ريماك، والرئيس التنفيذي لشركة "سير"، جيمس دي لوكا.

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "سير" السيد جيمس دي لوكا: " أن الشراكة مع ريماك تتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في الشراكة مع قادة الصناعة العالميين من خلال خبراتها التقنية في تصميم وتصنيع أنظمة الأداء المتقدمة، لذلك نفخر بكوننا أول الشركات والمشاريع الضخمة في منطقة الخليج التي تتعاون مع "ريماك للتكنولوجيا" ويأتي هذا التعاون بهدف تزويد الطرازات الرئيسية من سيارات "سير" بأنظمة وحلول القيادة الكهربائية الأعلى أداءً والأكثر تقدمًا عالمياً، مؤكدين التزامنا في "سير" بتقديم سيارات كهربائية عالية الأداء تسهم في التقدم بصناعة السيارات في المملكة."

كما ستعكس هذه الشراكة مع "سير" تطورًا ملحوظًا في أعمال "ريماك للتكنولوجيا"، وستسهم في التحول من التطبيقات ذات الأداء العالي والإنتاج المحدود مثل "ريماك نيفيرا" و"بينينفارينا باتيستا" و"أستون مارتن فالكيري" و"كوينيجسيج ريجيرا" إلى مشاريع ذات نطاق إنتاج واسع. كما كشفت "ريماك للتكنولوجيا" في وقت سابق من هذا العام عن تعاون طويل الأمد مع مجموعة BMW لتوريد أنظمة بطاريات عالية الجهد لسيارات الركاب، إضافةً إلى توقيع عدة اتفاقيات لمشاريع تصنيع أوروبية متوسطة وكبيرة الحجم. وتأتي هذه الشراكة مع "سير" كأول تعاون لشركة "ريماك" في دول مجلس التعاون الخليجي، لتمثل توسعًا كبيرًا آخر في منتجات "ريماك للتكنولوجيا"، والتي تختص في برمجيات وأنظمة الدفع الكهربائية.

وأضاف مايت ريماك، مؤسس مجموعة ريماك، قائلًا: "التعاون مع "سير" يعزز طموحاتنا العالمية في مجال التحول الكهربائي. وفي هذا العام وحده، تم الإعلان عن عدة شراكات رئيسية كان أبرزها شراكة مع مجموعة BMW وشراكة أخرى مع "سير"، والتي ستسفر عن إنتاج عشرات الآلاف من أنظمة الدفع الكهربائية وأنظمة البطاريات لكبرى شركات تصنيع السيارات العالمية، مع وجود العديد من المشاريع الشيقة القادمة. الشيء الذي حفزنا للاستثمار استراتيجيًا في مراكز الإنتاج لدينا في كرواتيا، بما في ذلك منشآت "ريماك" والبنية التحتية المساندة، التي ستعمل قريبًا بكامل طاقتها."

وسيتم الإعلان من قبل الشركاء عن المزيد من التفاصيل حول هذه الشراكة ونطاقها لاحقاً.

نبذة عن شركة "سير"

يذكر أن شركة "سير" هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية في المملكة، وهي نتاج مشروعٍ مشتركٍ بين صندوق الاستثمارات العامة، وشركة "فوكسكون"، أُطلِق في شهر نوفمبر 2022 بهدف تمكين قطاع صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتتركز أعمال شركة "سير" حول تصميم سيارات السيدان والدفع الرباعي الكهربائية، وتصنيعها، وتزويدها بأنظمة تقنية متقدمة من شركات "فوكسكون" و"بي أم دبليو"، وذلك في مصنعها الكائن في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

نبذة عن شركة "ريماك للتكنولوجيا":

"ريماك" للتكنولوجيا هي مزود تقني من الفئة الأولى لصناعة السيارات، وتملكها بالكامل مجموعة "ريماك". تتخصص الشركة في تقنيات الكهرباء بما في ذلك أنظمة البطاريات وأنظمة الدفع الكهربائية، فضلاً عن وحدات التحكم الإلكترونية والبرمجيات المصاحبة لها. تغطي "ريماك" للتكنولوجيا كامل عملية الإنتاج من المفاهيم الأولية إلى النماذج الأولية وصولًا إلى الإنتاج المتسلسل. يقع مقر الشركة الرئيسي في كرواتيا، ولديها مكاتب في المملكة المتحدة، ويعمل بها أكثر من 1400 موظف، وتتعاون مع عدد من أبرز مصنعي السيارات العالمية.

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