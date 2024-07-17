·الاستحواذ سيدعم الابتكارات السحابية السيادية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويسرّع جهود البحث والتطوير لضمان احتفاظ الدول ببياناتها داخل حدودها الوطنية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : وقعت سيريوس ديجيتك “Sirius Digitech” ، وهي مشروع مشترك بين مجموعة أداني وسيريوس العالمية القابضة، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، اتفاقيات ملزمة للاستحواذ على شركة كوريدج “Coredge.io” الخاصة المحدودة، وهي شركة سيادية متطورة للذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية.

وفي تعليقه على الامر قال جيت أداني، مدير مجموعة أداني: "فيما تولي الدول أولوية أكبر لأمن لبيانات، تزداد أهمية توفر خيارات عملية تتيح للمؤسسات الاحتفاظ ببياناتها داخل حدود بلادها بدلًا من الاعتماد الكامل على البنية السحابية الامة. وهنا تصبح مراكز البيانات السيادية ذات أهمية بالغة لحماية المعلومات الحساسة والحفاظ على الأمن القومي في ظل النمو الهائل للطلب على منصات الحوسبة والبيانات السيادية. ومن المزايا الأخرى لهذا الاستحواذ قدرتنا على إتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة للمؤسسات التي تحتاج إلى الخدمات السحابية السيادية المتخصصة للتدريب والاستدلال بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي."

وبدوره صرّح آجيه بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة سيريوس العالمية القابضة: "حققت كوريدج مكانة عالمية متميزة بفضل قدرتها على تقديم الحلول والتوسع في تطبيقها من خلال الخدمات السحابية السيادية المدعومة بالذكاء الاصطناعي – وهي خطوة ترسخ التزامنا نحو تقديم مجموعة من التقنيات السحابية الآمنة والموثوقة محليًا لعملائنا وشركائنا."

وقال عارف خان، الرئيس التنفيذي لدى Coredge.io: "تمثل الشراكة مع سيريوس بداية فصل جديد ومشوّق من أعمالنا في مجال المنصات السحابية السيادية ومنصات الذكاء الاصطناعي في الهند والعالم، إذ سيكون بوسعنا العمل معًا لتسريع تطوير وتقديم الخدمات المتطورة للذكاء الاصطناعي بينما نحافظ على مبادئ الأمن والخصوصية والسيادة الرقمية، ونساعد العملاء حول العالم في دفع عجلة التحول الرقمي والامتثال لمبادئ وأخلاقيات البيانات في الوقت ذاته."

من الجدير بالذكر أن كوريدج هي مشروع واعد يتبع مقاربة مبتكرة للتقنيات السحابية السيادية، لتقديم الحلول السحابية الآمنة والقابلة للتوسع، والمصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتلبي احتياجات العملاء من الحكومات والشركات. وبفضل خبرتها الواسعة في تعزيز قدرات مزودي الخدمات السحابية المحلية من خلال التدابير الصارمة لسيادة البيانات والامتثال، فقد حققت الشركة مكانة مرموقة في صدارة مجالها.

وتهدف كوريدج إلى بناء مجموعة الحلول المتكاملة لمراكز البيانات السيادية، والتي ستضم كافة العناصر اللازمة من الخوادم إلى الخدمات – كتوفير البنية التحتية كخدمة أو تزويد المنصات كخدمة تقوم على تقنيات المصدر المفتوح – وذلك لتمكين سيريوس ديجيتك من تقديم تعلّم الآلة كخدمة نظرًا لأن التطبيقات تقوم على بنيتها التحتية.

وتجدد سيريوس ديجيتك التزامها تجاه دعم أعمال كوريدج لمنصات الذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية والاستثمار فيها من أجل تلبية متطلبات العملاء حول العالم.

نبذة عن Sirius Digitech Limited

Sirius Digitech Limited هي مشروع مشترك بين مجموعة أداني وسيريوس العالمية القابضة، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة. تشارك سيريوس للتقنيات الرقمية في بناء المنتجات المخصصة لمنظومات متكاملة من المنصات الرقمية عبر الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومنتجات سلسلة الكتل الآمنة عبر قطاعات البنية التحتية، والتي تمتد لتشمل مجالات مثل التقنيات المالية والتقنيات الصحية والتقنيات الخضراء.

نبذة عن Coredge.io

Coredge.io هي شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية التي توفر الحلول الآمنة والقابلة للتوسع للعملاء من الحكومات والشركات. تحظى الشركة بدعم من سيريوس للتقنيات الرقمية، وهي مشروع مشترك بين مجموعة أداني وسيريوس العالمية القابضة، لتضمن سيادة البيانات وتدعم الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي. ومن بين تقنيات الشركة مجموعة متكاملة من الحلول التي تستهدف مراكز البيانات السيادية لتتيح الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة وأمان. وينسجم هذا الاستحواذ مع مهمة سيريوس للتقنيات الرقمية والتي تتطلع إلى توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي السحابية عالميًا، وتحسين أمن البيانات ودعم التحول الرقمي.

www.coredge.io

نبذة عن سيريوس العالمية القابضة

شركة "سيريوس العالمية القابضة"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وتُعد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي. تمتلك "سيريوس العالمية القابضة" رؤية مميزة لدفع عجلة التغيير الشامل وإطلاق العنان لصنع مستقبل مستدام ومشرق، عبر شركاتها التابعة التي يتجاوز عددها الـ 20 على مستوى العالم، والتي تسهم كل منها في إعادة رسم ملامح قطاعات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية في عالم اليوم.

www.siriusholding.com

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