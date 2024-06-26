تعزيزاً لاستراتيجيتها في التوسع ودعم الرقمنة العالمية

سيريوس العالمية القابضة تستحوذ على "مجموعة ديربي"

ستثري الشركة محفظتها بأعمال مجموعة ديربي المتنوعة لفتح أبواب جديدة من الفرص والتوسع في السوق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 26 يونيو 2024: أعلنت "سيريوس العالمية القابضة"، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على "مجموعة ديربي"، وهي مجموعة متنوعة الأعمال تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وذلك لتعزيز أعمالها والتركيز على عمليات التكامل والتطبيقات الرقمية وتوسيع نطاق الحلول الرقمية عالمياً. ويشكل هذا الاستحواذ خطوة هامة تؤكد التزام "سيريوس" الراسخ بإعطاء الأولوية للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

تأسست مجموعة ديربي في عام 1995، وهي شركة متخصصة في تقديم حلول الأعمال المتكاملة، وتعد الشريك الأمثل للعديد من الشركات الكبرى والجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة. تقوم ديربي بدور فاعل في استقطاب القوى العاملة من الخارج، حيث عملت على توفير أكثر من 5,000 شخص من الإداريين والموظفين المهرة، خاصة في القطاعات المصرفية والمالية والحكومية، وتعمل على توفير الدعم الشامل وتحسين أداء الشركات التابعة لـ سيريوس والتي تركز بدورها على الأعمال الحكومية. كذلك رسخت مجموعة ديربي حضوراً قوياً في مجال الاستعانة بمصادر خارجية لتعزيز المبيعات في المنطقة من خلال فريق قوي يغطي مجموعة واسعة من المنتجات المالية والاتصالات.

وستتيح هذه الخطوة لشركة سيريوس تعزيز محفظتها عبر العديد من قطاعات الأعمال الجديدة، مما يمهد الطريق لمزيد من فرص التوسع في السوق ونمو الأعمال. وتسعى سيريوس من خلال دمج أعمال "ديربي" ومواردها في محفظتها، إلى الارتقاء بقدراتها عبر شركاتها التابعة وتعزيز التحول الرقمي والحكومي عالمياً، كما ستعمل الشركة على تعزيز جهودها في المجالات والحلول الإستراتيجية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي وتقنية الـ بلوك تشين وغيرها من الابتكارات الرقمية للمشاريع الحكومية. كذلك ستعمل الخدمات المتكاملة والبنية التحتية الخاصة بشركة ديربي على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة لشركة سيريوس.

وفي هذا السياق، قال آجيه بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة سيريوس العالمية القابضة: "نرحب بانضمام مجموعة ديربي إلى محفظتنا في إضافة مهمة أخرى ستساعدنا على المضي قدماً بوتيرة أسرع لتحقيق طموحاتنا في النمو. ونتطلع من خلال دمج الأعمال المتنوعة والناجحة لمجموعة ديربي لإثراء خبراتنا وتطوير قدرات محفظتنا، وبالتالي تنويع أعمال منصتنا، وإطلاق العنان للمزيد من الإمكانيات. وسنواصل استكشاف آفاق التعاون والتوسع في السوق لتعزيز الابتكار والتكامل في قطاعات أعمالنا والدفع نحو التغيير الإيجابي ودعم جهود التحول الرقمي على مستوى العالم."

يأتي استحواذ شركة سيريوس على مجموعة ديربي في أعقاب سلسلة من عمليات التعاون والتوسع الأخيرة التي قامت بها الشركة مما جعلها قطباً في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي مع تأثيرات عالمية متنامية.

نبذة عن سيريوس العالمية القابضة

شركة "سيريوس العالمية القابضة"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وتُعد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي. تمتلك "سيريوس العالمية القابضة" رؤية مميزة لدفع عجلة التغيير الشامل وإطلاق العنان لصنع مستقبل مستدام ومشرق، عبر شركاتها التابعة التي يتجاوز عددها الـ 20 على مستوى العالم، والتي تسهم كل منها في إعادة رسم ملامح قطاعات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية في عالم اليوم.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 بصفتها جزءًا من مبادرة لتنويع قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطويرها، وقد نمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية يبلغ قدرها 876 مليار درهم إماراتي اعتباراً من 31 مارس 2024. تسعى الشركة العالمية القابضة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وتعتبر الشركة العالمية القابضة مدرجة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 "فاداكس 15"، وتمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة بكل وضوح في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 900 شركة تابعة، إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات والإنشاءات، والملاحة البحرية والتجريف، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، إنتاج الأغذية وخدماتها والمرافق والخدمات.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تعمل الشركة العالمية القابضة على تحقيق التآزر التشغيلي وتعظم كفاءة التكلفة عبر جميع القطاعات - كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها ولعملائها وشركائها.

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