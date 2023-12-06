مذكرة تفاهم بين سيريوس العالمية القابضة ودولة فيتنام لتعزيز التعاون الثنائي في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سيريوس العالمية القابضة"، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، توقيعها وبشكل رسمي على مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للتحول الرقمي في جمهورية فيتنام الاشتراكية، لاستكشاف فرص التحول الرقمي والعمل على استثمارها. وتؤكد هذه المذكرة توجه الطرفين والتزامهما بالعمل نحو دفع عجلة التقدم التكنولوجي والرقمنة، بالاستفادة من نقاط القوة والخبرات المشتركة لتحقيق المصلحة المتبادلة وتطوير التعاون المشترك.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها خلال حفل أقيم في 2 ديسمبر 2023 في دولة الإمارات، إلى بناء منصة للحوار المشترك وتقييم مجالات التعاون الثنائي المحتملة للتحول الرقمي، وذلك بهدف تطوير نماذجاً تجارية وتقنية عالية الكفاءة والجودة لتقديم خدمات حكومية مميزة في العديد من المجالات، بما فيها البلوك تشين الوطنية والتوأمة الرقمية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات مشاركة المواطنين وتفاعلهم والارتقاء بنظام الرعاية الصحية.

وقال آجيه بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة سيريوس العالمية القابضة: "يأتي هذا التعاون المشترك ليؤكد التزامنا الثابت بتعزيز الابتكار وتسخير التكنولوجيا لدفع عجلة التغيير الإيجابي، واستكشاف آفاق جديدة لدفع عجلة النمو والتطوير في المشهد الرقمي في دولة فيتنام."

"سيريوس العالمية القابضة" هي شركة متخصصة في مجالات التحول الرقمي، تُسخّر إمكانات التقنيات الحديثة والمتطورة لتحقيق التقدم الذي يضع الإنسان في محور الاهتمام. وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن تأسيسها لشركة "حلول الاستدامة الذكية (S3)"، وهي شركة مناخية رائدة تركز على تقديم حلول صناعية شاملة لمكافحة التغير المناخي والانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

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نبذة عن سيريوس العالمية القابضة

شركة "سيريوس العالمية القابضة"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وتُعد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي. تمتلك "سيريوس العالمية القابضة" رؤية مميزة لدفع عجلة التغيير الشامل وإطلاق العنان لصنع مستقبل مستدام ومشرق، عبر شركاتها التابعة التي يتجاوز عددها الـ 20 على مستوى العالم، والتي تسهم كل منها في إعادة رسم ملامح قطاعات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية في عالم اليوم.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 879 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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