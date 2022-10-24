أعلنت سيركو الشرق الأوسط عن إطلاق برنامج الخريجين لعام 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والذي يوفر نقطة انطلاق استثنائية للعمل في مجال الإدارة ويمثّل فرصة فريدة للخريجين للمشاركة بشكل مباشر في تقديم الخدمات العامة الأساسية. وسيقوم البرنامج الذي يستمر لمدة عامين على تدريب المرشحين ضمن مجموعة من الأدوار والبيئات الصعبة، مما يوفر لهم الأسس اللازمة ليصبحوا مدراء فعالين للغاية.

ويستهدف المسار حاليًا المرشحين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الذين تخرجوا مؤخرًا من الجامعة ولديهم شغف في دعم تجربة العملاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار وتطوير الأعمال. وستقوم سيركو بدعمهم لتطوير المهارات المطلوبة ليصبحوا قادة المستقبل في عالم الأعمال.

وتعليقًا على الإعلان عن برنامج الخريجين لهذا العام، قالت هناء أبو خرمة، رئيس الموارد البشرية في سيركو الشرق الأوسط: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق السنة الثالثة من برنامج الخريجين في الشرق الأوسط، والذي أثبت نجاحه الكبير، حيث تفتخر شركتنا بثقافة "الإنسان أولاً". نحن ملتزمون كشركة تجارية بإحداث فرق في حياة المواطنين والمقيمين في المنطقة ودعم الرؤى الوطنية. ومن خلال هذا البرنامج الطموح، نسعى لاستقطاب أفضل المواهب الناشئة في المنطقة للانضمام إلينا لتحقيق غاياتنا."

وقد تم إطلاق برنامج سيركو الشرق الأوسط للخريجين في عام 2020 وحصل على جائزة برنامج العام لتطوير المهارات من بيج بروجيكت تقديراً لاستثمار الشركة في المواهب المحلية. ومنذ ذلك الحين، واصل البرنامج ضم العديد من الخريجين الجدد بنجاح وينتظر البرنامج بفارغ الصبر انضمام أحدث مجموعة من المرشحين الموهوبين.

وقد انضم رامي حكيم للمجموعة الأولى في البرنامج وأصبح الآن أول خريج تتم ترقيته إلى منصب دائم بدوام كامل في قسم الشرق الأوسط بالشركة بمنصب مدير الابتكار في إكسبيريانس لاب ExperienceLab))، وهي وكالة التصميم التابعة لسيركو والتي تركز على المستخدمين. وعلّق رامي قائلاً: "خلال العامين اللذين أمضيتهما في برنامج الخريجين، اكتسبت خبرة عملية لا تقدر بثمن ومعرفة عميقة لمجالات مختلفة من الأعمال بما في ذلك تقديم العطاءات وإيجاد الحلول الإدارية، أثناء العمل على عقد مطار رئيسي وضمن إكسبيريانس لاب، مما مكّنني من تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسي عند التخرج.

كما تمت ترقية زياد البلوي الآن إلى مستشار إداري والذي علّق قائلاً: "لقد استمتعت بجميع التعيينات الخاصة بي في مختلف مجالات العمل ولكن أفضلها كان عملي على عقد سيركو مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع. نحن نقدم هناك خدمات إدارة الأصول وخدمة التطوير التشغيلي في مسقط رأسي، مدينة الجبيل بأكملها، وأشعر بالفخر الكبير لمشاركتي في شيء سيكون له أثر إيجابي كبير على مواطني المملكة العربية السعودية".

وتم تصميم مسار التطوير الذي يستغرق عامين لتمكين الخريجين من تطوير قدراتهم لإدارة الفرق وبناء العلاقات مع العملاء وإدارة العملاء وحل المشكلات المعقدة والتواصل بشكل فعال في بيئة متعددة الجنسيات. وسيتعرف الخريجون أيضًا على كبار المدراء الذين سيقومون بتدريبهم وإرشادهم طوال رحلتهم المهنية، وسيقدمون لهم خبرة لا تقدر بثمن في إطار سعيهم ليصبحوا مدراء ذو كفاءة عالية.

بدوره، علّق فيل ماليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط قائلاً: "يعدّ هذا البرنامج جزءاً من رؤية سيركو لدعم المواهب الإقليمية الطموحة حيث تسعى الشركة إلى خلق قوة عاملة قادرة على المنافسة عالميًا وجاهزة للمستقبل. وسيتم دعم الخريجين من قبل مدراء التوظيف المسؤولين عن توجيه أدائهم، ومساعدتهم على بناء العلاقات المهمة، وتسهيل الفرص لتطبيق التعلم والأفكار والرؤى ورعاية نموهم وتطورهم على مدار العامين."

إذا كنت مهتمًا بالمشاركة في البرنامج، فيرجى تقديم طلبك هنا https://www.serco.com/me/careers/graduate/our-application-process

نبذة عن سيركو الشرق الأوسط سيركو هي مزود دولي رائد للخدمات العامة، مع فهم معمّق للمنطقة. نحن ندير الأصول والبيانات والأشخاص نيابة عن عملائنا وشركائنا، مع تركيز كبير على التميز في الخدمة والذي يتم تمكينه بواسطة إكسبيريانس لاب، وهي وكالتنا الخاصة بتصميم الخدمة وتجربة العملاء. نحن نعتمد على أحدث التقنيات ونسخّر الخبرات الدولية لتقديم خدمات عامة عالمية المستوى للهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة.

تلتزم سيركو أيضًا بدعم الاقتصادات الإقليمية من خلال العمل مع المواهب المحلية وتدريبها من خلال برامج التوطين. ونسعى بنشاط لإحداث تغيير إيجابي في المنطقة وللمساعدة في تعظيم عوائد الاستثمار للشركات، والحكومات، وإطالة عمر أصولهم عبر خمسة قطاعات رئيسية وأربع مناطق جغرافية تشمل: خدمات الدفاع، والعدالة، والهجرة، والنقل، والصحة، والمواطنين في المملكة المتحدة وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط.

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