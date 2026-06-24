الرياض، المملكة العربية السعودية، يتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالمملكة العربية السعودية مع انتقال المشاريع الكبرى من مراحل التخطيط إلى التنفيذ؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات العقار والبنية التحتية، والضيافة، والوجهات متعددة الاستخدامات.

وفي هذا السياق، يطلق سيتي سكيب العالمي 2026 برنامج كابتلز، وهي منصة مطوّرة تربط المستثمرين بالمطورين، والمخططات التطويرية الكبرى، والفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والأسواق العالمية.

ويعكس سيتي سكيب العالمي 2025 حجم الاهتمام المتزايد من المستثمرين، حيث مثّل المستثمرون المشاركون أصولاً عقارية، وأصول بنية تحتية تُدار بقيمة 6.1 تريليون دولار. واستقطب البرنامج 173 من كبار القيادات من مؤسسات استثمارية عالمية، من بينها BlackRock وBrookfield وUBS وPGIM وKing Street وHines، إلى جانب صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية، وأسهم في تنظيم 474 اجتماعًا ثنائيًا مخصصًا، وأربع زيارات ميدانية خاصة إلى مشاريع كبرى، من بينها NHC والدرعية والمربع الجديد.

كما استقطب سيتي سكيب العالمي 2025 أكثر من 164 ألف زيارة من أكثر من 120 دولة، وشهد مشاركة 206 جهات عارضة من المطورين العقاريين، من بينهم 82 مطورًا دوليًا من 42 دولة، وأسهم في إبرام صفقات إستراتيجية ومعاملات عقارية بقيمة 63 مليار دولار داخل المعرض.

المملكة العربية السعودية تدخل مرحلة جديدة من الفرص الاستثمارية

ومع تقدم المشاريع التطويرية في المملكة العربية السعودية، يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو المشاريع التي دخلت مراحل التنفيذ والتشغيل والنمو طويل الأمد.

وتتسع الفرص عبر قطاعات الإسكان والضيافة والوجهات متعددة الاستخدامات والبنية التحتية والتطوير الحضري؛ ما يعزز الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة وشراكات إستراتيجية وخبرات دولية.

ويستجيب سيتي سكيب العالمي 2026 لهذا الطلب من خلال جمع المستثمرين، والمطورين، وصُنّاع السياسات، في الرياض تحت شعار “عاصمة العقار".

برنامج كابتلز يربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية

استنادًا إلى نجاح برنامج المستثمرين المؤسسيين، الذي استقطب 173 من كبار القيادات في عام 2025 بزيادة بلغت 85% مقارنة بالعام السابق، يوسّع برنامج كابتلز نطاق المشاركة ليشمل البنوك الاستثمارية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الثروات العالية جدًا، ومُلّاك الأصول، والمطورين، والمطورين الرئيسيين، والجهات الحكومية.

وتهدف المنصة إلى ربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية بشكل مباشر من خلال برامج التعارف المخصصة، والاجتماعات الثنائية، والزيارات الميدانية الخاصة، وبرامج المواءمة المستهدفة.

واستجابةً لتزايد اهتمام المستثمرين، يوسّع برنامج كابتلز نطاق تركيزه ليتجاوز العقار والبنية التحتية، ويشمل الضيافة، والمشاريع متعددة الاستخدامات، والمشاريع الحضرية الكبرى.

وشارك مستثمرون من 24 دولة في نسخة 2025، ما أتاح فرصًا للشراكات العابرة للحدود ودخول أسواق جديدة، والاستثمار في عدد من أكثر أسواق التطوير نشاطاً حول العالم.

وقال براين هيغينز، المؤسس والشريك الإداري في King Street Capital Management: "يمثل سيتي سكيب العالمي منتدى دافوس لقطاع العقار."

الاستثمار يتصدر المشهد

يتصدر الاستثمار أجندة اليوم الأول على المسرح الرئيسي لسيتي سكيب العالمي 2026.

وتتناول النقاشات التوجهات الاقتصادية الكلية المؤثرة في الاستثمار العقاري، بما في ذلك تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق عالية النمو، والمشاريع المدفوعة بالبنية التحتية، والدور المتنامي لصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين.

كما تستعرض الجلسات فئات الأصول البديلة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، بما في ذلك مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، والعقارات المدعومة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب مناقشات حول التمويل العقاري، وإستراتيجيات الاستثمار المدفوعة بالطلب، وفرص الاستثمار في الأصول المضمونة.

وتمنح هذه النقاشات المستثمرين رؤية أوضح حول الفرص الناشئة، وآليات توظيف رؤوس الأموال عبر الأسواق العقارية العالمية.

وقالت راشيل ستورجيس، نائب الرئيس الأول في شركة تحالف، الجهة المنظمة لسيتي سكيب العالمي: "لم يعد المستثمرون يتساءلون عمّا إذا كانت المملكة العربية السعودية تمثل فرصة استثمارية. بل أصبحوا يبحثون بشكل فعلي عن المشاريع والشركاء والأسواق في مختلف أنحاء المملكة. وقد أُطلق برنامج كابتلز للمساعدة في ربط المستثمرين العالميين بالجهات والمشاريع والفرص التي تقود النمو اليوم. ويعكس مستوى التفاعل الذي نشهده تنامي الاهتمام بالاستثمار في قطاعات التطوير، والبنية التحتية، والضيافة في المملكة العربية السعودية."

حول سيتي سكيب العالمي

يُعد سيتي سكيب العالمي أكبر معرض عقاري في العالم، ومنصة رائدة تُسهم في رسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية والاستثمار العقاري. يُنظّم المعرض من قبل شركة تحالف، المشروع المشترك بين إنفورما، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، ويُعد أحد المرتكزات الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030. كما تستعد شركة صلة، إحدى أبرز الشركات السعودية المتخصصة في إنتاج الفعاليات، للانضمام إلى الشراكة قريباً.

ويُقام المعرض سنوياً في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)، جامعًا المطورين والمستثمرين، والمعماريين والاستشاريين، والجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون، واستعراض المشاريع النوعية، ودفع عجلة الابتكار في القطاع العقاري العالمي.

وحققت نسخة 2025 من سيتي سكيب العالمي نجاحًا استثنائيًا، مع تسجيل صفقات ومعاملات عقارية تجاوزت قيمتها 63 مليار دولار، إلى جانب أصول عقارية وأصول بنية تحتية مُدارة بقيمة 6.1 تريليون دولار. كما حصد المعرض جائزة EN Awards ضمن فئة Show Rising Star عن نسخة 2024.

انضم إلينا خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2026 في الرياض، المملكة العربية السعودية؛ لاكتشاف الجيل القادم من الابتكار العقاري، والمساهمة في رسم ملامح مدن المستقبل. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.cityscapeglobal.com

حول شركة تحالف

تتخذ شركة تحالف من الرياض مقراً لها، وتعمل على جمع المجتمعات التجارية المؤثرة من المملكة العربية السعودية والمنطقة والعالم، عبر مجموعة من المعارض العالمية والمنصات الرقمية المتخصصة.

وتُعد شركة تحالف مشروعًا مشتركًا بين إنفورما، أكبر منظّم للمعارض التجارية في العالم، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري. كما تستعد شركة صلة السعودية، المعروفة بتقديم تجارب عالمية المستوى، للانضمام إلى الشراكة.

وتقف شركة تحالف خلف عدد من أبرز الفعاليات، من بينها: LEAP وDeepFest وLEAP East (يوليو 2026) وMoney20/20 الشرق الأوسط، وبلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا وKingdom of Gaming (ديسمبر 2026) وسيتي سكيب العالمي، وملتقى الصحة العالمي، وCPHI الشرق الأوسط.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: tahaluf.com

للاستفسارات الإعلامية:

Jessica Homan, Tahaluf

jessica.homan@informa.com

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