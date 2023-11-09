• نفّذت مشاريع عقارية شملت إنشاء أكثر من 350،000 منزل في مختلف أنحاء العالم على مساحة إجمالية تجاوزت 450 مليون قدم مربع.

• إعادة تشكيل مشهد الحياة المجتمعية من خلال إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى ومساحات خضراء بوسائل راحة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الحياة العائلية.

دبي: أعلنت شركة سيتي ديفيلوبرز، أحد أشهر رواد التطوير العقاري على مستوى العالم والتي تشتهر بموثوقيتها وجودة خدماتها العقارية عالية المستوى على مدار أكثر من عشر سنوات، عن دخولها سوق التطوير العقاري في دولة الإمارات تماشياً مع نهجها ورؤيتها المستقبلية بتعزيز تواجدها في الدولة، مما يمكنها من إعادة تشكيل المشهد العقاري وتقديم خدماتها العقارية المتميزة في كافة أنحاء دولة الإمارات مع التزامها بأعلى المعايير العالمية.

وقد أثبتت سيتي ديفيلوبرز مكانتها الرائدة في تطوير المشاريع العقارية وتلبية متطلبات الحياة المجتمعية عبر مسيرتها الحافلة والتي نفذت خلالها مشاريع عقارية متميزة على مساحة إجمالية فاقت 450 مليون قدم مربع شيّدت عليها أكثر من 350,000 وحدة سكنية وذلك في إطار خدمة شبكة عملائها التي ضمّت500,000 عميل من مختلف أنحاء العالم. وتواصل الشركة عملها على تقديم مفهوم جديد لنمط الحياة المبتكر والعصري للعائلات، وذلك من خلال مشاريعها التي تخطط لها وتنفذها بمنتهى الدقة والإتقان.

وفي هذا الصدد، أكد المدير الإداري لشركة سيتي ديفيلوبرز، السيد مالك طه، حرص سيتي ديفيلوبرز على ترك بصمة واضحة في مختلف أنحاء العالم، من خلال مشاريع عقارية تدمج بين الفخامة والابتكار والرقي لتحسين نمط الحياة المجتمعية في أجمل وأفضل مدن العالم.

وأشاد طه بفريق شركة سيتي ديفيلوبرز والذي يحظى بخبرة واسعة في مجال المشاريع العقارية وتطوير أفكار إبداعية حول سبل تحسين الحياة المجتمعية، والتي يسرنا الآن تقديمها في دولة الإمارات. وأضاف: "رؤيتنا طموحة تتمثل في إثراء القطاع العقاري في الإمارات بتجارب سكنية لا تُنسى، تتناغم مع تطلعات المقيمين والمستثمرين على حدٍ سواء. نسعى إلى تقديم مشروعات راقية تتميز بالجودة العالية وتفي بالمتطلبات الحياتية، بالإضافة إلى أنها تجسد الثقة والابتكار، لتكون بذلك في متناول الجميع."

ويمثل دخول سيتي ديفيلوبرز إلى سوق الإمارات بداية رحلة ريادية جديدة، حيث يمثل أول مشروع للشركة يكشف النقاب عنه في قرية جميرا الدائرية في دبي نقطة انطلاق لمشاريعها التحويلية في الدولة. واستناداً إلى هذا الزخم، من المقرر أن تعلن الشركة عن مشاريع جديدة في المجتمعات والأحياء الشعبية في دبي، خصوصاً مناطق ماريتايم ومجان.

وأشار السيد طه: " نؤمن في سيتي ديفيلوبرز بضرورة استمرار رحلة التطوير والابتكار العقاري الأمر الذي سهل لنا فرصة دخول سوق الإمارات وفتح صفحة جديدة ضمن مسيرتنا العالمية، مشدداً على التزام الشركة خلال مسيرة عملها بالدولة في دعم تنمية المجتمعات، بما يتناسب مع الاحتياجات المتنوعة لعملائها. وأشار أن كل مشروع تنفذه سيتي ديفيلوبرز يعكس التزامها الراسخ بالتميز وتلبية التوقعات وتقديم سبل راحة لا مثيل لها وفقاً لمعايير المعيشة العالمية.

ويشهد سوق العقارات في دبي حالياً ازدهاراً كبيراً، ويتزامن مع ذلك نمو القطاع السكني نمواً هائلاً، فقد أُنجزت خلال الربع الثاني من عام 2023 أكثر من 30,000 صفقة عقارية بقيمة 91 مليار درهم إماراتي، مسجلةً بذلك مستوىً ربعياً قياسياً. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو الناتج عن الطلب الكبير على الشقق والفلل قيد الإنشاء في بناء القطاعات الرئيسية والفائقة، مما يجذب المستثمرين ويضع دبي بين أفضل الأسواق السكنية الفاخرة في العالم.

وتعد دبي وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن عائد استثماري مجزٍ في سوق مفعم بالحيوية، حيث توفر تكاليف تنافسية وخيارات متنوعة، بالإضافة إلى بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. ومع شروع سيتي ديفيلوبرز في رحلتها الجديدة، تستمر الشركة في حمل لواء الجودة والثقة التي طالما عُرفت بها عالميًا، متبنيةً الابتكار كركيزة أساسية وملتزمةً بتوفير تجارب سكنية عصرية تلائم تطلعات عملائها الراقية.

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