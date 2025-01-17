دبي – الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة سيتي المصرفية وشركة ماستركارد عن إطلاق بطاقة "سيتي ألتيما ماستركارد" الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم إطلاق هذه البطاقة الجديدة في السوق خلال حفل عشاء حصري بحضور نخبة من عملاء الخدمات المصرفية المميزة "سيتي جولد" في دبي.

وتهدف البطاقة المعدنية الحصرية إلى الارتقاء بأنشطة السفر، وتوفير تجارب حياتية مُحسّنة للعملاء ذوي الملاءة العالية في الإمارات، بفضل المجموعة الكاملة من العروض التي تقدمها الخدمات المصرفية الرائدة والحلول الشاملة لإدارة الثروات في المجموعة.

وتتميز بطاقة "سيتي ألتيما ماستركارد" الائتمانية بعدد من الخصائص الفريدة، بما في ذلك تقديم خصم بنسبة 50% على تذاكر الطيران، ومنح الليلة الثالثة مجاناً عند الإقامة لمدة ليلتين أو اكثر في عدد من الفنادق حول العالم، وإتمام إجراءات السفر بالمجان في المنزل، وخدمة النقل من وإلى المطار، والدخول إلى صالات المطارات العالمية، والاستفادة من خدمة المسار السريع لإنهاء الإجراءات الأمنية وخدمة الاستقبال في المطارات. وتُقدّم البطاقة أيضاً برنامج للمكافآت يعتبر الأفضل في فئته، حيث يمنح ما يصل إلى خمسة أميال "سيتي" مقابل كل دولار يتم إنفاقه، في حين يُمكن للعملاء استبدال هذه الأميال بنقرة واحدة، للحصول على رحلات مع أي شركة طيران في أي فئة وإلى أي وجهة يختارونها.

وفي تعليقه على البطاقة الجديدة، قال سانجاي نامبيار، رئيس إدارة البطاقات الدولية في مجموعة سيتي: "بناءً على البيانات التي أظهرت إقبالاً متزايداً على السفر من قبل العملاء الأثرياء في الإمارات، وتركيزهم على الاستمتاع بمستويات أعلى من الرفاهية مقارنة بالماضي، أدركت سيتي وماستركارد تنامي الطلب على تجارب السفر الراقية التي تتوافق مع الرغبات الشخصية. وفي إطار حرصنا على الاستجابة لهذا الطلب، قمنا بتصميم بطاقة "سيتي ألتيما ماستركارد" الائتمانية لتقديم مزايا سفر مرموقة وأساليب حياة حصرية تعدّ الأفضل في فئتها، فضلاً عن توفيرها قدراً أعلى من المرونة، والارتقاء بتجارب عملائنا في سوق الإمارات الذي يتسم بالنشاط والحيوية".

وتندرج بطاقة "سيتي ألتيما ماستركارد" الائتمانية ضمن اتفاقية استراتيجية تجمع بين سيتي وماستركارد، وتتيح التعاون المستمر لتقديم عروض بطاقات رائدة في السوق، وتجارب رقمية متطورة، لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء الأثرياء في الإمارات، وبما يتوافق مع أذواقهم وتطلعاتهم.

من جهته، قال جيسون لين، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الحسابات العالمية في ماستركارد: "نحن سعداء بتوسيع شراكتنا الممتدة مع سيتي، من خلال طرح بطاقة ألتيما الائتمانية في دولة الإمارات، حيث يتطلع أصحاب الثروات للحصول على تجارب استثنائية تواكب احتياجاتهم ومتطلباتهم المتغيرة باستمرار. ونحن على ثقة بأن إطلاق هذه البطاقة المتطورة ستمكن المستهلكين من الحصول على الخدمات التي تلبي شغفهم في دولة الإمارات التي تضم مدينتين من أغنى مدن المنطقة".

و قال فينكات ماهاديفان، رئيس إدارة الثروات للأفراد في سيتي بنك الإمارات: "نسعى دائماً إلى ضمان تقديم المنتجات والخدمات لعملائنا بما يتناسب مع احتياجاتهم وأساليب حياتهم. وبالتعاون مع ماستركارد، تم تصميم بطاقة "ألتيما" بعناية فائقة، مع التركيز على تلبية احتياجات المسافرين الأثرياء. وتقدم هذه البطاقة أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات التي تجمع بسلاسة بين مزايا بطاقات الائتمان الاستثنائية، والخصائص الرقمية الفريدة".

المزيد عن عرض بطاقة ألتيما:

بدءاً من التجارب المصممة خصيصاً لتقديم مزايا السفر والخدمات الحصرية، توفر بطاقة "سيتي ألتيما ماستركارد" الائتمانية عدداً من الميزات رائعة، بما في ذلك:

ميزة "السفر مع أميال سيتي" الجديدة - يمكن لحاملي هذه البطاقة الآن كسب ما يصل إلى خمسة أميال سيتي مقابل كل دولار ينفقونه، مع إمكانية استردادهم هذه الأميال باستخدام ميزة "السفر مع أميال سيتي" الجديدة. وتتيح للعملاء حجز الرحلات مع أي شركة طيران في أي درجة وإلى أي وجهة، واسترداد التكلفة بمعدل تحويل حصري بنقرة واحدة. ومن المعلوم أن أميال سيتي لا تنتهي صلاحيتها، ويمكن أيضاً تحويلها إلى 11 شركة طيران شريكة، أو حتى استردادها نقداً.

مزايا السفر المتميزة لحاملي بطاقات ماستركارد - تم تقديم عروض حصرية للارتقاء بتجارب السفر لحاملي البطاقة الجديدة، بما في ذلك الحصول على خصم بنسبة 50% على الرحلات الجوية (مرة واحدة في السنة)، ومنح ليلة ثالثة مجاناً عند الإقامة لمدة ليلتين في أي فندق (غير محدودة)، وإتمام إجراءات السفر مجاناً في المنزل (بواقع أربع مرات في السنة)، وخدمة النقل من وإلى المطار (بواقع أربع مرات في السنة)، والدخول غير المحدود إلى صالات المطار العالمية (مع الضيوف)، وخدمة المسار السريع لإنجاز الخدمات الأمنية في المطارات (بواقع ثلاث مرات في السنة)، وخدمة الاستقبال في المطار.

مزايا إضافية لبطاقة ألتيما – سيحصل حاملو البطاقة أيضاً على العديد من المزايا الحياتية الراقية، مثل الدخول إلى ملاعب الجولف (زيارات غير محدودة)، وخدمة صف السيارات، والحصول على تذكرة سينما إضافية مجاناً عند شراء تذكرة واحدة، فضلاً عن الخصومات على التسوق الإلكتروني والمزيد غيرها.

نبذة عن سيتي

تُعدُّ مجموعة سيتي المصرفية شريكاً مصرفياً بارزاً لدعم المؤسسات في توفير احتياجاتها العابرة للحدود، وتتنشط المجموعة الرائدة عالمياً في مجال إدارة الثروات، كما أنها مزود موثوق لخدمات التجزئة المصرفية في سوقها المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية. وتمارس سيتي أعمالها في أكثر من 180 دولة ومنطقة رسمية، وتركز على تزويد الشركات والحكومات والمستثمرين والمؤسسات والأفراد بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية.

نبذة عن ماستركارد

تعمل ماستركارد على تعزيز الاقتصادات وتمكين الأشخاص في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وبالتعاون مع عملائنا، نعمل على بناء اقتصاد مستدام يمكن للجميع من خلاله تحقيق الازدهار. ونقدم الدعم أيضاً لمجموعة واسعة من خيارات الدفع الرقمية، لضمان توفير معاملات آمنة وبسيطة وذكية ويمكن الحصول عليها بسهولة. وتجمع الشركة بين تقنياتها وابتكاراتها وشراكاتها وشبكاتها لتقديم مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات التي تساعد الأفراد والشركات والحكومات على تحقيق أقصى إمكاناتهم.

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