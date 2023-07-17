"سيتي غروب إنك" (مسجلة في بورصة نيورك للأسهم تحت الرمز C)

[الرياض – المملكة العربية السعودية] - أعلنت مجموعة سيتي المصرفية اليوم عن تعيين فهد الدويش في منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيتي العربية السعودية.

وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة سيتي العربية السعودية، سيتولى فهد مهمة الإشراف على جميع الأعمال والعمليات في الكيان القانوني المحلي، كما سيكون مسؤولاً عن الحوكمة والعلاقات التنظيمية والتنفيذ الشامل لاستراتيجية سيتي مع شركاء الأعمال لتنمية نشاط المصرف داخل المملكة. وسيعمل فهد تحت قيادة كارمن حداد، نائبة رئيس المجلس لمجموعة سيتي المصرفية في الشرق الأوسط والمديرة المسؤولة عن المملكة العربية السعودية.

ويتمتع فهد بخبرة في مجال المصرفية الأستثمارية والملكية الخاصة تشمل أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ ما يقرب العقدين من الزمن. وكان فهد قد أمضى تسع سنوات في "جي بيه مورغان" بالمملكة العربية السعودية، حيث شغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية، كما تبوأ منصب عضو مجلس إدارة في بعض المؤسسات الرائدة في المملكة. وقبل ذلك، شغل فهد مناصب قيادية في شركات بارزة في القطاع المالي داخل المملكة، بما في ذلك "ستاندرد تشارترد" و"أموال الخليج" و"إتش إس بي سي".

وتعليقًا على تعيينه في هذا المنصب، قال فهد: "يحيطني التفاؤل بتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيتي العربية السعودية وأتطلع للعمل مع فريقي لترسيخ الأساس القوي لشركتنا. لقد وفّرت "رؤية المملكة 2030" فرص شيقة للمستثمرين المحليين والدوليين عبر أسواق المال والاقتصاد العام بشكل أوسع. في الوقت الذي تقوم فيه المملكة بتمكين قطاعات واعدة جديدة وتندمج مع الاقتصاد العالمي بشكل أكبر، يتم خلق فرص مصرفية متعددة للمساهمة في إنشاء الشراكات وزيادة الاستثمارات وتسهيل التبادل التجاري. بمساندة زملائي أتطلع إلى البناء على الأساس القوي لأعمالنا داخل المملكة والاستمرار في تقديم نتائج قوية لشركائنا".

من جهتها، قالت كارمن حداد: " نواصل الاستثمار في المواهب المحلية حيث تعد المملكة سوقاً استراتيجياً مهماً لمجموعة سيتي المصرفية. ويسعدنا الترحيب بفهد في مجموعتنا والاستفادة من خبرته الواسعة في القطاع المالي، كما نتطلع إلى العمل معه لدعم عملائنا في أكبر اقتصاد بالمنطقة".

يشار إلى أن شركة سيتي العربية السعودية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية لتقديم مجموعة من الخدمات، بما فيها الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس مال الدين وأسواق الأسهم وبحوث الأوراق المالية إلى عملائها من المؤسسات المحلية والدولية وكانت سيتي قد إنضمت عام 2019 إلى عضوية السوق المالية السعودية، تداول، كما وسعت من نطاق الخدمات المتاحة في المملكة مثل خدمات الحفظ الأمين والمقاصة المباشرة والتسويات. كما تمَ تعيين المجموعة المصرفية العالمية من قبل وزارة المالية السعودية كمتعامل أولي بأدوات الدين الحكومية المحلية في برنامج المتعاملين الأوليين الخمسة.

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نبذة عن مجموعة سيتي المصرفية

تعتبر سيتي شريكاً مصرفياً بارزاً للمؤسسات التي لديها احتياجات عابرة للحدود، وهي مجموعة رائدة عالمياً في إدارة الثروات ومزود مؤتمن للخدمات المصرفية الفردية في الولايات المتحدة. وتمارس سيتي الأعمال في أكثر من 160 دولة وجهة سيادية، وتزوّد الشركات والحكومات والمستثمرين والمؤسسات والأفراد بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية.

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