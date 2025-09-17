الإمارات في الصدارة: أصبحت قدرات سيتي المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي متاحة الآن لموظفيها في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ضمن إطلاق عالمي يشمل 80 دولة، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

الأهداف: أصبح بمقدور نحو 175,000 موظف على مستوى العالم الاستفادة من مجموعة الأدوات الجديدة، المصممة خصيصا لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، وذلك من خلال تبسيط المهام، وأتمتة العمليات، واستخلاص التحليلات الأعمق من البيانات.

الفوائد: تساعد هذه الأدوات على توفير وقت ثمين للموظفين للتركيز على المبادرات الاستراتيجية، وتحسين خدمة العملاء عبر تفاعلات أسرع وأكثر مواءمة مع متطلبات كل عميل، بما يعزز تجربة العملاء بشكل عام

دبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت سيتي اليوم عن اطلاق أدواتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر عملياتها في دولة الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً ضمن التزام البنك بالابتكار والتحول الرقمي.

وقالت ماريا إيفانوفا، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لمجموعة سيتي في الإمارات وشمال إفريقيا والمشرق: "يُمثّل إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة دليلاً واضحاً على التزام سيتي الراسخ إزاء تبنّي أحدث التقنيات لخدمة عملائنا وتمكين موظفينا.و هذه التطورات لن تعزز إنتاجيتنا فحسب بل ستساهم في تدشين عصر جديد من الابتكار والحلول التي تتمحور حول العميل في مختلف أنحاء المنطقة".

وخلال حفل الإطلاق في دبي، صرحت شمسه الفلاسي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى «سيتي بنك» في الإمارات: "يمثل اطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لحظة محورية في عملياتنا داخل الدولة. وستعزز هذه التكنولوجيا قدراتنا الداخلية وكفاءتنا بشكل كبير، كما ستدعم قدرات فرقنا لتمكينهم من تقديم خدمة عملاء بمستويات استثنائية غير مسبوقة، كما ستكون معززة بالابتكارات المصممة خصيصاً لمواكبة الاحتياجات الديناميكية لسوق الإمارات. وبهذه الطريقة، فإننا نؤكد التزامنا بتوظيف الحلول الرائدة لدفع عجلة النمو والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمي ".

توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي عالمياً وفي الشرق الأوسط وإفريقيا

وقد باتت قدرات سيتي المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي متاحة الآن لنحو 175,000 موظف على مستوى العالم، عبر 80 سوقاً. ويشمل هذا الانتشار الواسع تركيزاً قوياً على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تتوافر الأدوات في أكثر من 20 سوقاً. ويؤكد هذا التوسع التزام سيتي بتمكين موظفيه من استخدام أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات على نطاق عالمي.

تعزيز الإنتاجية والكفاءة وخدمة العملاء

تم تصميم مجموعة الأدوات الجديدة لرفع مستوى إنتاجية الموظفين وكفاءة العمليات في مختلف عمليات البنك. ومن خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، يمكن للموظفين تبسيط المهام المعقدة، وأتمتة العمليات الروتينية، واستخلاص رؤى تحليلية أعمق من البيانات، بما يتيح لهم وقتاً أكبر للتركيز على المبادرات الاستراتيجية والأنشطة ذات القيمة المضافة. وستحدث هذه الأدوات أيضاً نقلة نوعية في خدمة العملاء، وذلك عبر تمكين تفاعلات أسرع وأكثر تخصيصاً وفاعلية، بما يساعد على تحسين تجربة العميل بشكل شامل.

نبذة عن سيتي

تُعدُّ مجموعة سيتي المصرفية شريكاً مصرفياً بارزاً لدعم المؤسسات في توفير احتياجاتها العابرة للحدود، وتتنشط المجموعة الرائدة عالمياً في مجال إدارة الثروات، كما أنها مزود موثوق لخدمات التجزئة المصرفية في سوقها المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية. وتمارس سيتي أعمالها في أكثر من 180 دولة ومنطقة رسمية، وتركز على تزويد الشركات والحكومات والمستثمرين والمؤسسات والأفراد بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية.

#بياناتشركات

- انتهى -