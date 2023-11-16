أفيلاين ريزيدنسز سلسلة مؤلفة من 263 شقة راقية في قلب قرية جميرا الدائرية

تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2026

تتضمن آلية الدفع قسط حجز بقيمة 10% من القيمة الإجمالية، وقسطاً بقيمة10% عند توقيع اتفاقية البيع بعد 30 يوماً من الحجز وقسطاً شهرياً بقيمة 1٪ لمدة 30 شهراً والقسط النهائي بقيمة 50٪ عند التسليم

دبي: أعلنت سيتي ديفيلوبرز، شركة المشاريع العقارية العالمية الرائدة والتي لطالما عرفت بالموثوقية والجودة العالية لأكثر من عقد من الزمن، عن إطلاق مشروع إسكان "أفيلاين"، والمكون من مجموعة راقية من 263 شقة في قلب قرية جميرا الدائرية. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2026 حيث يقدم مجموعة متنوعة من الشقق ذات التصاميم المختلفة التي تلبي مختلف الأذواق، بما في ذلك الاستوديو والشقق ذات غرفة النوم الواحدة حتى ثلاثة غرف. وتتراوح مساحة كل وحدة سكنية في المشروع بين 453.70 قدم مربع و1391.99 قدم مربع، وتأتي بتصاميم راقية توفّر مزيجاً متناغماً من الراحة والرفاهية والبهجة.

وفي هذا الصدد، أعرب المدير الإداري لشركة سيتي ديفيلوبرز، السيد مالك طه، عن سعادته بإطلاق المشروع في دولة الإمارات وتسخير قدرات الشركة وخبراتها الممتدة لأكثر من عقد من الزمن في الأسواق العالمية لدعم دبي بالمشاريع الفاخرة؛ مشيراً إلى أن إطلاق مشروع أفيلاين ريزيدنسز ما هو إلا دليل آخر على التزام سيتي ديفيلوبرز بالتميز العقاري. وأضاف: "نظراً للموقع المتميز الذي يتسم به هذا المشروع الاستثنائي في رحاب قرية جميرا الدائرية المفعمة بالحياة، فإننا على ثقة تامة بأن أفيلاين ريزيدنسز سيعيد تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة، كما سيلعب دوراً محورياً في تعزيز الحياة المجتمعية في دبي ككل. إن التزامنا بأعلى معايير الابتكار والتصميم المدروس يأتي في إطار حرصنا على دعم رؤية دبي الهادفة إلى بناء مستقبل متطور ومستدام، ما يجعل مشروع أفيلاين ركيزةً أساسية في مسيرة نجاح المدينة ".

ونوه مالك طه قائلاً: "يتملكنا في شركة سيتي ديفيلوبرز شغف كبير في تطوير مشاريع عقارية مميزة تلبي احتياجات المستثمرين والمقيمين على حد سواء، حيث نخطط كل مشروع من مشاريعنا بعناية فائقة وننفذه بكفاءة وفق تصاميم آسرة تحمل روح الحياة المبتكرة. وكلنا أمل وتفاؤل بأن عوامل النجاح التي توفرها دبي من موقع استراتيجي وسياسات داعمة للمستثمرين وأعلى معايير الأمن والسلامة التي توفرها المدينة ستزيد من شعبية مشروعنا الجديد".

وخلال مسيرتها الممتدة لعشر سنوات، اكتسبت سيتي ديفيلوبرز سمعةً طيبةً كمنارة للإبداع في إنشاء عقارات تناسب الحياة العائلية والمجتمعية الراقية. كما يلتزم فريق الإدارة في الشركة بروح الابتكار والإبداع بكل خطوة يقوم به لرسم مسارات جديدة للتميز وللنجاح. وعند افتتاحه في الربع الثاني من عام 2026، سيصبح مشروع أفيلاين ريزيدنسز أكثر من مجرد واحة للمعيشة الفاخرة، حيث سيوفر لقاطنيه سلسلة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي المتميزة التي تقدّم أشهى المأكولات، إلى جانب الاستمتاع بالتنزه واللعب في الساحات والملاعب المخصصة، كما سيوفر لزواره وقاطنيه إمكانية التنقل بكل سهولة من وإلى المشروع بفضل شبكة المواصلات الاستراتيجية التي تربط قرية جميرا الدائرية بالمراكز الرئيسية.

ويتميز مشروع أفيلاين ريزيدنسز بتحقيق توازن متناغم بين التصاميم الداخلية للشقق وتصاميم المحيط الخارجي، مما يوفر للمقيمين رفاهية الاستمتاع بالطبيعة على أعتاب مساكنهم. وسيوفّر المشروع مجموعة متنوعة من سبل الراحة والمرافق المتميزة لتعزيز تجربة السكان المعيشية، بما في ذلك أماكن ممارسة اليوغا والألعاب والمسبح الشاطئي وملعب البادل ومسبح الأطفال والمنتجع الصحي وحجرات الساونا والسينما المصغّرة ونادي اللياقة البدنية المجهز بالكامل.

ولتلبية احتياجات كافة أطياف الملاك والمستثمرين، عملت سيتي ديفيلوبرزعلى تسهيل عملية الحجز في مشروع أفيلاين ريزيدنسز من خلال خطة دفع مرنة تشمل قسط الحجز بقيمة 10% من القيمة الإجمالية، وقسطاً بقيمة10% عند توقيع اتفاقية البيع بعد 30 يوماً من الحجز وقسطاً شهرياً بقيمة 1٪ لمدة 30 شهراً والقسط النهائي بقيمة 50٪ عند التسليم.

وقد أثبتت سيتي ديفيلوبرز مكانتها كشركة مشاريع عقارية رائدة ذات خبرة واسعة في تلبية متطلبات الحياة المجتمعية وذلك من خلال مسيرتها الحافلة والتي نفذت خلالها مشاريع عقارية متميزة على مساحة إجمالية فاقت 450 مليون قدم مربع شيّدت عليها أكثر من 350،000 وحدة عقارية، وذلك في إطار خدمة شبكة عملائها التي ضمّت 500،000 عميل من مختلف أنحاء العالم. وتواصل الشركة عملها على تقديم مفهوم جديد لنمط الحياة المبتكر والعصري للعائلات، وذلك من خلال مشاريعها التي تخطط لها وتنفذها بمنتهى الإتقان والدقة.

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