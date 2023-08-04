دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: كشفت سيتلر، شركة تجديد وترميم المنازل والمكاتب والمتاجر التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن الإنجاز الذي حققته ضمن مشروعها الأخير الذي نفذته في منطقة سيتي ووك في دبي لتجديد مساحة سكنية رفيعة المستوى، حيث أصبح الآن بإمكان عشاق التصاميم الفاخرة تحويل مساحاتهم الشخصية إلى تحف معمارية بكل سهولة. وتعاونت سيتلر مع نخبة من المصممين العالميين لابتكار مساحة مميزة بجميع المقاييس، حيث استكملت مشروع التجديد لتقدم تصميم مخصص يراعي أدق التفاصيل ويضمن ترك انطباع مميز عند الضيوف.

وتتميز سيتلر بخبرتها الواسعة في تصميم وتجديد المساحات انطلاقاً من إدراكها للمعنى الحقيقي لمفهوم المنزل، وعمل المصممون في سيتلر على مراعاة إضفاء المزيد من الانسجام والراحة على الجو العام.

وحرص المصممون على إبراز تصميم الجدران من خلال تزيينها بلوحاتٍ مميزة، بحيث تضفي مزيداً من الأناقة على المنزل. وتم اختيار الأرضيات من مواد عالية الجودة تضمن المتانة وتعزز من جاذبية المكان. ويمكن تلخيص الرؤية العامة لمصممي سيتلر بتصميم مساحات تبقى على المدى الطويل دون القلق من الحاجة للتصليحات المتكررة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تيمور فاليتوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى سيتلر: "نعتقد في سيتلر أن المنازل تعكس ذوق ساكنيها. ونجحنا في كسب شهرة واسعة بصفتنا شركة رائدة في القطاع من خلال التزامنا الدائم بتقديم أعلى درجات التميز مع الانتباه لأدق التفاصيل التي يرغب بها العملاء. ويظهر ذلك واضحاً من خلال تعاوننا مع نخبة المصممين، حيث نسعى لتحويل أحلام العملاء إلى حقيقة من خلال تصميم مساحات سكنية ملهمة ومميزة".

ويبرز تصميم المطبخ، في منتصف المساحة السكنية، كتحفة فنية تحفز الإبداع لابتكار أشهى الوصفات وقضاء أحلى الأوقات. ويحرص مصممو سيتلر على اختيار وتوزيع المفروشات بطريقة مميزة تضفي على المساحات مزيداً من السحر والألق، بما ينسجم مع الذوق الرفيع لسكان المنزل. ويؤكد كل تفصيل من تفاصيل المنزل على التزام سيتلر بابتكار مساحات تعكس شخصية ساكنيها وتفضيلاتهم الفريدة.

أما الحمامات، التي تم تصميمها بعناية تامة، فتتميز بتصاميم راقية تساعد على الاسترخاء مع تجهيزات متطورة ومواد فاخرة لتوفر أجواء مريحة تتيح لسكان المنزل استعادة نشاطهم وحيويتهم بعد يومٍ طويل، حيث تتضمن التصاميم العصرية جميع عناصر الراحة لتضمن أقصى درجات الهدوء والاسترخاء.

بينما تم تصميم خزانات الملابس في الشقة بحيث تكون أنيقة وعملية في نفس الوقت، بما يتيح للساكنين تنظيم ملابسهم ومقتنياتهم الخاصة بسهولة تامة. كما حرص المصممون في سيتلر على استخدام مفروشات مخصصة ترتقي بتصميم الشقة وتضمن التناغم والانسجام التام مع بقية العناصر.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://settler.ae، أو صفحة إنستاجرام settler.ae. كما يمكنكم التواصل على عنوان البريد الإلكتروني pr@settler.ae.

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حول سيتلر

تأسست سيتلر، شركة تجديد المنازل والمكاتب والمتاجر التي تتخذ من دبي مقراً لها، في عام 2021 على يد رجل الأعمال الشهير تيمور فاليتوف لتقدم خدمات ترميم وتجديد المنازل والمكاتب ومتاجر التجزئة السهلة والمريحة الأولى من نوعها باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول. ويمكن للعملاء تنزيل التطبيق بكل سهولة والبدء بالتصميم والحصول على تخمين للتكاليف ثم تعقب حالة الإصلاحات على مدار الساعة عن طريق كاميرا مباشرة في تجربة هي الأولى من نوعها في الإمارات العربية المتحدة.

ونعتقد في سيتلر أن مصمم الديكورات الداخلية هو الرفيق النموذجي خلال جميع مراحل التصميم، إذ يعد الشخص المثالي للتحكم بكامل عملية التصميم، بدءاً من الاستماع لمتطلبات العملاء واحتياجاتهم وصولاً إلى تقديم المنتج النهائي بناءً على تفضيلاتهم ورؤيتهم الشخصية.

ونقدم في سيتلر حلولاً مخصصة، حيث يحرص فريقنا على ملاءمة التكاليف بحسب متطلبات العملاء. زورونا على الموقع الإلكتروني www.settler.ae