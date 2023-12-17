أعلنت شركة سيتا عن تعيين ستيفان شافنر وسيرجي نيفستروييف نائبين أولين للرئيس لشؤون المطارات والخدمات العالمية، على الترتيب. ويعزز شافنر ونيفستروييف قدرات فرق العمل بالشركة بفضل رصيدهما الواسع من الخبرات الإدارية في قطاعات السفر والنقل وتكنولوجيا النقل.

ويتولى شافنر مسؤولية إعادة رسم ملامح محفظة المطارات لدى سيتا لتلبية الطلب المتزايد على حلول التحول الرقمي والأتمتة، علماً أنّ الشركة الرائدة تمتلك حضوراً واسعاً يغطي ما يزيد عن ألف مطار حول العالم. وشغل شافنر قبل انضمامه إلى سيتا منصب الرئيس التنفيذي لشركة تاتشلس بيومتريك سيستمز إي جي؛ حيث كان مسؤولاً عن إعداد الشركة لطرح حلولها في السوق العالمية وتعزيز توسعها الجغرافي وبناء شراكاتها العالمية وعلاقاتها مع المستثمرين على حد سواء.

ومن جانبه سيُشرف نيفستروييف على الإدارة اليومية للبنية التحتية الحيوية لشركة سيتا لدى حوالي 2,500 شركة طيران ومطار وشركة المناولة الأرضية وغيرهم من العملاء المعنيين. كما سيلعب دوراً محورياً في تحوّل سيتا من خلال تحسين واقع تكنولوجيا المعلومات لدى الشركة. ويستلم نيفستروييف المنصب الجديد بعد العمل لفترة طويلة في قطاع الطيران لدى مجموعة أكسنتشر العالمية، مع تركيز خاص على الاستراتيجية والتحول وتجربة العميل وتنفيذ المشاريع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة سيتا: "يسرني أن أرحب بكلٍّ من شافنر ونيفستروييف ضمن فريق الإدارة التنفيذية. يتمتع كُلٌّ منهما برصيد واسع من الخبرات في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاعات السفر والنقل وتكنولوجيا المعلومات العالمية. وأتطلع للتعرف على ما سيُقدمان من تصورات جديدة وقيّمة لصياغة استراتيجية النمو عبر اثنتين من أبرز ركائز الأعمال لدينا: بما فيها عروض المطارات ومنهجيتنا الخاصة بتجربة العميل".

ومن ناحيته، قال ستيفان شافنر: "يسرني الانضمام إلى سيتا، الشريك العريق صاحب الابتكارات البارزة في قطاع النقل الجوي. يتزايد استثمار المطارات في الحلول التكنولوجية لتحسين تجربة المسافر وتبسيط عملياتها. وسيكون دعم هذا الطلب بالحلول المبتكرة محور تركيزنا الرئيسي خلال عام 2024 وما بعده".

وبدوره، قال سيرجي نيفستروييف: "نرى في تجربة العميل عالية الجودة أحد العناصر الرئيسية للقيمة التي نقدمها لعملائنا. تعتمد علينا المطارات وشركات الطيران حول العالم لضمان قوة وموثوقية بنيتها التحتية بشكل يومي. وآمل في هذه المرحلة التحولية أن تساهم خبرتي بخصوص التعقيدات المحيطة بتنفيذ المشاريع واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في إعادة صياغة إدارة الخدمات لدى سيتا وتحسين الأدوات اللازمة لدعم هذه المساعي".

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-انتهى-