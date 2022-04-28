المطار يطور عملياته المستقبلية بالاعتماد على البيانات

أثينا - أعلنت شركة سيتا، المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات، عن استكمال تنفيذ حلّ إدارة المطارات التي تتولى نشره في مطار أثينا الدولي، في خطوة تسهم بتحسين عمليات المطار وتُعزز كفاءته من حيث العمليات والتكاليف بشكل كبير. ويتيح حلّ إدارة المطارات من سيتا لمطار أثينا الدولي مشاركة البيانات التشغيلية الأساسية وإتاحة إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات التشغيلية للمطار أمام مُختلف الأطراف المعنية، بما فيها شركات الطيران والجهات الحكومية ومزودي خدمات الملاحة الجوية وغيرها، بحيث تحصل جميع هذه الجهات على نظرة موحدة على كامل بيانات المطار في الوقت الفعلي.

وتحظى الأطراف المعنية في المطار بإمكانية الاطلاع على بيانات جميع مراحل عمليات المطار، فضلاً عن الحصول على نظرة دقيقة حول كيفية تكامل مُختلف الأنشطة التي تجري ضمن المطار ومدى تأثيرها على العمليات. ويستطيع فريق العمليات في المطار، على سبيل المثال، الاطلاع على موعد إقلاع طائرة ما من وجهتها مع وضوح أكبر فيما يخص توقيت وصولها المتوقع إلى أثينا. وتفسح هذه الميزة المجال أمام المسؤولين في المطار لتخطيط عملياتهم الأرضية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تخصيص أماكن وقوف الطائرات والبوابات وغيرها من الموارد، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتجنُّب أي تأخيرات غير ضرورية.

كما يتمتع النظام بقابلية تخصيص غير مسبوقة في السوق، إذ أثبت النظام الصادر حديثاً كفاءته العالية خلال العواصف الثلجية القوية في وقت سابق من العام الجاري، وهي إحدى الوقائع غير الاعتيادية بالنسبة لأثينا والتي تطلبت تدخلاً واسع النطاق لإزالة التجمد عن الطائرات أو منع حدوثه. واستطاع فريق مطار أثينا خلال ساعات قليلة إعداد شبكة التتبع بحيث يتسنى لجميع الأطراف المعنية التخطيط لعمليات إزالة الجليد ومنع تكونه بشكل فعّال.

ومن جهة أخرى، سيضمن الاعتماد على التطبيق القائم على شبكة الويب قُدرة المطار على مخاطبة موظفيه ونشرهم مع المعدات عندما تبرز الحاجة لذلك، إلى جانب جمع البيانات الآنية بشأن المهام المُستكملة، ومشاركتها مع الأطراف المعنية. وأصبح المطار الآن أكثر استعداداً لتخطيط أنشطته الرئيسية، مثل مواعيد التأجيل، والتنسيق مع مسؤولي مراقبة الحركة الجوية لضمان تحسين المواعيد وتجنب فترات الانتظار المطولة على ممرات ومدارج الطائرات.

ويعتمد مطار أثينا الدولي حالياً على شاشات نظام عرض المعلومات من سيتا الموزعة في جميع مبانيه لتوفير المعلومات المخصصة بشأن الأسئلة المكررة لدى المسافرين، بدءاً من مواقع أكشاك بيع التذاكر وصولاً إلى أوقات التوجه نحو البوابات. وأسهمت هذه الخطوات في الارتقاء بمستوى تجربة المسافر وتحسين القدرة على التنقل في جميع أرجاء المطار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ألكسندروس أرافانيس، رئيس العمليات بمطار أثينا الدولي: "يُزودنا حلُّ إدارة المطارات من سيتا بجميع البيانات التي نحتاجها لتحسين قدرتنا على إدارة جميع جوانب العمليات في المطار. كما يسمح لنا بإعادة النظر في طريقة إدارتنا للمطار ككل. وبرغم التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، نجح

فريقنا بالتعاون مع سيتا في تنفيذ الحلِّ بشكل سريع، في خطوة عززت قدراتنا من حيث التعامل مع الأعداد المتزايدة من المسافرين بالتزامن مع تعافي قطاع السفر خلال الأشهر المقبلة".

ويُضاف إلى ذلك بأنّ المطار يمتلك الآن التكنولوجيا اللازمة لتحقيق هدفه الرئيسي في الحصول على شهادة تحسين عمليات المطارات من خلال النهج التعاوني في اتخاذ القرارات من المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول).

ومن جانبه، قال سيرجيو كوليلا، رئيس شركة سيتا للتكنولوجيا في أوروبا: "يُعزز حلُّ إدارة المطارات من سيتا من الإمكانات التعاونية من خلال تزويد جميع الأطراف المعنية في المطار بنظرة موحدة وشاملة لجميع أرجاء المطار بما يُسهم في تعزيز عملية اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأسلس وأكثر دراية. وتتسم هذه الميزة بأهميتها البالغة من حيث إنجاز عمليات أكثر كفاءة واستدامة سواءً خلال الجائحة أو بمجرد تعافي الحركة الجوية ونموها".

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حول شركة "سيتا"

تعتبر "سيتا" مزود حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الطيران، وتقدم خدماتها للمطارات وشركات الطيران والحكومات، بما يحقق السلاسة والأمان والاستدامة خلال النقل الجوي.

وتسهم حلول "سيتا" في تحقيق مستويات كفاءة عمليات أعلى في أكثر من ألف مطار مع ضمان المحافظة على اتصال أكثر من 2500 عميل على 18 ألف طائرة على المستوى العالمي.

وتوفر الشركة حلول لإدارة الحدود لأكثر من 70 حكومة بما يحقق التوازن بين أمان الحدود وسلاسة عمليات السفر. إن شبكتنا العالمية متوفرة في كافة بقاع الأرض وتصل 60% من تبادلات بيانات ضمن مجتمع قطاع النقل الجوي.

وهي شركة مملوكة بشكلٍ كامل من قبل القطاع، ولذلك، فهي تعمل على تأمين احتياجات جميع العاملين في القطاع. وهي واحدة من أكثر الشركات العالمية تنوعاً، إذ تخدم أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وتتضمن الشركات الفرعية من "سيتا" والمشاريع المشتركة: "FOR AIRCRAFT SITA" و"Aviareto" و"CHAMP Cargosystems" للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.sita.aero