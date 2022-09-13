المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي يحدد أربعة مجالات رئيسة لتعزيز استثماراته فيها خلال العام القادم

أعلنت شركة سيتا، المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، اليوم عن إطلاق برنامج شراكة يهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين، وخاصة مع إطلاقها لنهج جديد لتعزيز النمو.

ومن خلال منصة الشريك الجديدة (Launchpad)، حددت سيتا أربعة مجالات رئيسة تهدف إلى بناء شراكات جديدة فيها، هي الهوية الرقمية والتحليلات متقدمة وإدارة البيانات والأمن والسلامة في المطارات ومصادر الطاقة البديلة المستدامة. وحددت سيتا هذه المجالات لكونها تشكل استجابة للمتطلبات المتغيرة التي يشهدها قطاع السفر الجوي اليوم، إضافة إلى أنها حققت فيها خطوات ملموسة على صعيد التطوير والابتكار.

على مدار العامين الماضيين، واجهت شركات الطيران والمطارات العديد من التحديات الكبيرة، إضافة إلى حدوث تغيرات في سلوكيات المسافرين، مما جعل القطاع بحاجة ملحة إلى تكييف عملياته مع هذه التغيرات، مثل ارتفاع أسعار الوقود وتقلباتها الحادة بالتزامن مع الوقت الذي يطلب فيه المسافرين الحصول خلال سفرهم على ذات التجربة الرقمية التي باتت اليوم تهيمن على جميع جوانب حياتنا اليوم.

في إطار استجابتها لهذا الطلب، تعمل سيتا على تسريع وتيرة استثماراتها في الحلول الجديدة التي توفر طرقاً أكثر ذكاء للعمل بالاعتماد على التقنيات الموجودة سابقاً والجديدة. كما تتطلع سيتا في ذات الوقت إلى التعاون مع مجموعة من الشركاء من داخل وخارج قطاع النقل الجوي، وذاك بهدف الارتقاء بخبرات سيتا وتعزيز الابتكار وتجربة حلول مستدامة جديدة في عملياتها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة سيتا: "نحن في سيتا ملتزمون بحفز نمو قطاع النقل الجوي عبر التقنيات والحلول الذكية. لذا عملنا على دراسة السوق بعناية، وعلى أساس ذلك قمنا بتحديد المجالات الرئيسة التي يمكننا من خلالها إحداث تأثير أكبر ومساعدة عملائنا على إنجاز وإدارة عملياتهم بشكل أكثر ذكاء. لدينا حالياً برنامج قوي للاستثمار والابتكار لدعم هذه المجالات التي تُعتبر من المجالات الأساسية لتحقيق النمو بالنسبة لسيتا. ولتسريع الجهود المبذولة في إطار هذا البرنامج، ندعو أن ينضم إلينا شركاء جدد في هذه المجالات الأربعة حتى نتمكن سوية من إعادة رسم ملامح قطاع النقل الجوي".

لمعرفة المزيد حول الشراكة مع سيتا، زوروا موقعنا الإلكتروني: www.sita.aero/sita-launchpad

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