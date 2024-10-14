جنيف- كشفت سيتا، مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، عن افتتاح مركز جديد للخدمات التقنية في كلوج نابوكا برومانيا، بهدف الاستفادة من الابتكار التقني للمساهمة في رسم ملامح مستقبل السفر الجوي. ويعزز المركز الجديد شبكة سيتا العالمية من المراكز التقنية، ويتميز بإمكانات تخوّله لعب دور محوري في معالجة التحديات الملحة التي تواجه قطاع الطيران، وذلك عن طريق تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الأثر البيئي وتقديم تجارب سفر سلسة.

وينضم مركز كلوج نابوكا إلى شبكة سيتا من المراكز التقنية في لندن بالمملكة المتحدة وليتركيني في إيرلندا ونيودلهي بالهند. ومن المقرر أن يركز على تطوير الحلول التي ترتقي بإنجاز معاملات الركاب وتقنيات السفر، من خلال لعب دور محوري في إنشاء المنصات الحديثة مثل سيتا فليكس، التي تتيح للمسافرين تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة باستخدام هواتفهم، مما يقلل أوقات الانتظار على المستوى العالمي بنسبة تصل إلى 40%. كما تخفف أداة سيتا وورلد تريسر من حوادث فقدان الحقائب بنسبة 77%، وتساهم في خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بفضل نظامها القائم على السحابة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة سيتا: "يسهم المركز التقني الجديد في كلوج نابوكا في تسريع عملية تطوير التقنيات لتلبية متطلبات المسافرين المتنامية من أجل توفير تجربة سفر أكثر سرعة وتطوراً واستدامة، في ضوء التحول الرقمي السريع الذي يشهده قطاع الطيران. ويلعب المركز دوراً محورياً في تحديث معالجة معاملات المسافرين عالمياً، مع التركيز على عمليات الأتمتة والقياس الحيوي والذكاء الاصطناعي، مما يوفر حلول سفر أكثر كفاءة وسلاسة.

وتستثمر المطارات والخطوط الجوية بشكل كبير في التكنولوجيا، حيث يبلغ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات 10.8 مليار دولار أمريكي في المطارات وحدها، بينما تنفق الخطوط الجوية حول العالم 34.5 مليار دولار أمريكي في نفس المجال، وذلك وفقاً لتقرير رؤى سيتا لتكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي لعام 2023، مما يؤكد على الحاجة الملحة إلى الابتكار. ويقود مركز سيتا في كلوج هذه الجهود من خلال المساهمة في تحويل القطاع نحو حلول الخدمة الذاتية القائمة على السحابة عن طريق الهاتف المحمول، حيث تحسن هذه الحلول من الكفاءة التشغيلية وتدعم الاستدامة.

وتعمل سيتا على زيادة قدرتها على توفير حلول الهوية الرقمية الآمنة والقابلة للتطوير والقائمة على الخصوصية، مثل معايير موافقات السفر الرقمية، وذلك من خلال تعزيز الإمكانات التقنية العالمية في المركز الجديد. ويسهم ذلك في تمكين الهيئات الحكومية والمطارات وشركات الطيران من اعتماد عمليات تحقق من الهوية في الوقت الحقيقي، وتوفير أنظمة إنجاز معاملات المسافرين، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية وتحسين تجربة الركاب.

ويعمل المركز الجديد في كلوج نابوكا على دعم استراتيجية سيتا التقنية العالمية، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي في قطاع الطيران، مما يسهم في رسم ملامح مستقبل السفر الجوي.

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