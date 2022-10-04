حل شبكات الاتصال العريضة المعرّفة بالبرمجيات يجمع بين خبرات سيتا وحلول فيرسا الرائدة لتعزيز أمان الشبكات

جنيف- أعلنت شركة سيتا اليوم عن إبرامها شراكة جديدة مع فيرسا نتووركس، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الوصول الآمن (SASE)، لإطلاق سيتا كونكت جو (SITA Connect Go)، أحد الحلول الحديثة متعددة المستخدمين للشبكات العريضة المعرّفة بالبرمجيات (SD-WAN) والمصمم خصيصاً لقطاع النقل الجوي.

وتجمع الشراكة أفضل ما لدى الشركتان لتطوير هذا الحل المبتكر، إذ تحمل سيتا خبرةً طويلة تعود لعشرات السنين في تطوير حلول الاتصال لقطاع النقل الجوي وتوفير التقنيات المبتكرة للمطارات وشركات القطاع. وبدورها حققت فيرسا نتووركس، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً لها، مكانةً رائدة ومتنامية في تقديم خدمات الوصول الآمن (SASE) وشبكات الاتصال الآمنة العريضة المعرّفة بالبرمجيات (SD-WAN)، والتي صنّفتها جارتنز ضمن أفضل ثلاث شركات في تزويد هذه الخدمات في العالم.

وطوّرت الشركتان نظام "سيتا كونكت جو" القائم على البرمجيات، والذي يتيح لمجموعة من شركات الطيران، ومزودي خدمات المناولة الأرضية ومستخدمين آخرين، وصولاً آمناً إلى نفس البنية التحتية الافتراضية الموجودة في المطارات وفي السحابة، موفراً بذلك قدرات اتصال أكثر مرونةً وقابليةً للتطوير، مع مزايا مبتكرة تدعم تحوّل قطاع الطيران نحو الأنظمة متعددة تقنيات الحوسبة السحابية.

ويعزز "حل سيتا كونكت جو" الجديد القدرات العالية التي توفرها شبكات الاتصال من سيتا، والتي تربط بين أكثر من 600 مطار و750 وجهةً في جميع أنحاء العالم. كما يدعم منصة AirportHub المشتركة التي تضمن لشركات الطيران أداء اتصال مميزاً، مع وصولٍ سريع وسهل إلى مختلف أنظمة المطارات وتطبيقاتها. وبذلك يتيح الحل، المدعوم بتقنيات فيرسا، لشركات الطيران تعديل مسار الرحلات بسرعة واستخدام البنية التحتية المشتركة للمطارات دون الحاجة لإطلاق أي استثمارات ضخمة.

ويضمن حل "سيتا كونكت جو" أعلى درجات الأمن السيبراني، حيث يتميز تصميمه بحماية متعددة الطبقات مدعومةً بشبكة قائمة على التقنيات السحابية ومزايا أمنية عديدة لحماية المستخدمين أينما كانوا. كما يتميّز

الحل القائم على البرمجيات بقدرته على مواكبة متطلبات القطاع المتغيّرة باستمرار، مما يتيح للمستخدمين سهولة التأقلم مع الوظائف الجديدة دون الحاجة لإجراء تحديثات كبيرة وعالية التكلفة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارتن سميلي، نائب الرئيس الأول في سيتا للاتصالات وتبادل البيانات: "انطلاقاً من مكانة سيتا الرائدة في القطاع ودورها في تسهيل عمليات تبادل أكثر من 60% من بيانات القطاع، نفخر بإطلاق الجيل الجديد من تقنيات الشبكات المعرّفة بالبرمجيات، في الوقت الذي تواجه شركات الطيران اليوم بيئةً اقتصادية متقلّبة تتطلّب منهم التأقلم مع ارتفاع وانخفاض أعداد المسافرين وتغيّر وجهاتهم. ولذلك توجّهنا للتعاون مع شركة فيرسا وحلولها الرائدة والقادرة على مواكبة المتطلبات المعقدة للقطاع. كما نتطلع إلى تزويد عملائنا بالمزايا العديدة التي تحملها هذه الشراكة".

وبدوره، قال هيكتور أفالوس، نائب رئيس قسم الخدمات المُدارة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيرسا نتووركس: "يُسعدنا التعاون مع سيتا لمواكبة احتياجات الاتصال المتزايدة في قطاع النقل الجوي، حيث تحتاج الجهات المعنية في القطاع إلى تعزيز قدرات الاتصال والمرونة والموثوقية وحماية الشبكات، مع تحوّل مشهد السفر العالمي. لذا عملنا على تصميم الحل الجديد ليناسب هذه المتطلبات تحديداً ويرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران".

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حول شركة "سيتا"

تعتبر "سيتا" مزود حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الطيران، وتقدم خدماتها للمطارات وشركات الطيران والحكومات، بما يحقق السلاسة والأمان والاستدامة خلال النقل الجوي. وتسهم حلول "سيتا" في تحقيق مستويات كفاءة عمليات أعلى في أكثر من ألف مطار مع ضمان المحافظة على اتصال أكثر من 2500 عميل على 17 ألف طائرة على المستوى العالمي. وتوفر الشركة حلول لإدارة الحدود لأكثر من 70 حكومة بما يحقق التوازن بين أمان الحدود وسلاسة عمليات السفر. إن شبكتنا العالمية متوفرة في كافة بقاع الأرض وتصل 60% من تبادلات بيانات ضمن مجتمع قطاع النقل الجوي. وهي شركة مملوكة بشكلٍ كامل من قبل القطاع، ولذلك، فهي تعمل على تأمين احتياجات جميع العاملين في القطاع. وهي واحدة من أكثر الشركات العالمية تنوعاً، إذ تخدم أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتتضمن الشركات الفرعية من "سيتا" والمشاريع المشتركة: " SITAFOR AIRCRAFT" و"Aviareto" و"CHAMP Cargosystems" للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.sita.aero

حول شركة فيرسا

تجمع شركة فيرسا نتووركس، الرائدة في تقديم مزايا خدمة الوصول الآمن (SASE)، في حلولها جميع جوانب الحماية المعززة وقدرات الاتصال المتطورة وشبكات الاتصال الآمنة واسعة النطاق القائمة على البرمجيات (SD-WAN) وقابلية تعدد المستخدمين. كما تحرص الشركة على إجراء تحليلات مفصّلة للعمليات ضمن السحابة وفي مواقع العمل، مما يضمن توفير مزايا خدمة الوصول الآمن (SASE) بما يناسب متطلبات مختلف مزوديّ الخدمات والشركات على جميع المستويات، وذلك عن طريق خدمات فيرسا تايتان السحابية المبسّطة والمصممة لإدارة تكنولوجيا المعلومات اللينة. وتتولى الشركة إدارة شبكات آلاف العملاء ومئات آلاف المواقع في جميع أنحاء العالم، مع تعزيز مستوى حمايتها وتطوير سحاباتها. وتعتمد فيرسا نتووركس، باعتبارها شركةً خاصة، على التمويل من مجموعة شركات، بما فيهم سيكويا كابيتال ومايفيلد وأرتيس فنتشرز وفيريزون فنتشرز وكومكاست فنتشرز وليبرتي جلوبال فنتشرز وبرينسفيل كابيتال وآر بي إس فنتشرز وتريانجل بيك بارتنرز. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني networks.com-https://www.versa ومتابعة حساب فيرسا نتووركس على تويتر عبر versanetworks@