أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لاستكشاف وتقديم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رقمي موثوق في المنطقة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض "جيتكس جلوبال 2022" من قبل كل من خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة، وجيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الإمارات، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين من كلا الشركتين.

وقد أبدت الشركتان التزامهما المشترك بدعم التنمية المستدامة لمنظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات، وسيعمل الطرفان على مضافرة جهودهما من أجل تبادل المعارف لمواكبة اتجاهات الصناعة، وتصميم حلول ومنصات أمن إلكتروني متكاملة، وتوفير قيمة أكبر لمشاريع الأمن السيبراني الموجودة في البلاد. ومن خلال توظيف مواردهما الموجودة داخل وخارج دولة الإمارات، ستتمكن الشركتان من مساعدة مؤسسات القطاعين العام والخاص في ضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبراني الصارمة، والتعجيل في مسيرة نضج قدراتها الأمنية.

وفي معرض تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، قال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة: "أصبحت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما دولة الإمارات، مركزاً للابتكار الرقمي. ويأتي هذا التعاون مع شركة هواوي متوافقاً مع رسالتنا بتمكين المؤسسات بأحدث خدمات وحلول الأمن السيبراني، حيث يهدف لدعم ً القطاعين العام والخاص في الحفاظ على قدرتهما التنافسية والنمو والازدهار وسط بيئة الاقتصاد الرقمي المتنامية".

من جانبه، قال جيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الإمارات: "نعتقد بأن الأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة، وإن التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنصر رئيسي لبناء فضاء سيبراني أكثر أماناً من خلال توحيد المعايير الأمنية وجعلها أكثر شفافية. ولذلك، فنحن نقدّر الشراكات، كالتي تجمعنا مع سيبكس، لدورها في دعم جهود الحكومة بترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رقمي موثوق".

وتأتي مذكرة التفاهم هذه في وقت تسارع فيه الحكومات والشركات في دولة الإمارات لاعتماد التقنيات الجديدة، بينما تتعرض في الوقت نفسه لتهديدات سيبرانية جديدة وأكثر تطوراً.. وبالتالي فإن التخفيف من حدّة هذه المخاطر غير المسبوقة أصبح يشكل أولوية على جدول أعمال أصحاب المناصب العليا في مختلف القطاعات، حيث يسعون لتكثيف جهودهم بما يتجاوز استراتيجيات الأمن السيبراني التفاعلية.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن شركة سيبكس القابضة

سيبكس القابضة هي شركة رائدة في توفير الحلول والخدمات الفورية والمتطورة في الأمن السيبراني ومقرها أبوظبي. تعمل سيبكس، والتي تأسست في 2022، على حماية الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال حلول متخصصة تسهم في الحد من مخاطر الهجمات السيبرانية المتطورة.

نزود عملاءنا وشركاءنا بإمكانات فعالة ومتطورة لضمان التزامهم بالمعايير الصارمة للأمن السيبراني وتسريع خطواتهم نحو تحقيق النضج السيبراني.

المزيد من المعلومات متوفرة عبر: www.cpx.net

عن شركة هواوي

تأسست "هواوي" سنة 1987، وهي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 195,000 موظفاً، يخدمون ما يزيد عن 3 مليارات شخص من حول العالم.

وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل. ولهذه الغاية، نعمل على توفير الاتصالات على أوسع نطاق، ونشجع الوصول المتكافئ إلى الشبكات، لتصل السحابة والذكاء الاصطناعي إلى مختلف أصقاع الأرض، بحيث تتوفر القدرات الحاسوبية الفائقة حيث تكون هناك حاجة ماسة إليها، ونحرص على بناء منصات رقمية لمساعدة مختلف الصناعات والمؤسسات على أن تكون أكثر مرونة وكفاءة وحيوية، لنعيد تعريف تجربة المستخدم من خلال الذكاء الاصطناعي، ونجعلها أكثر تخصصاً للناس في مختلف جوانب حياتهم، سواء كان ذلك داخل المنزل أو في المكاتب أو أثناء التنقل.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع هواوي www.huawei.com أو متابعتنا عبر:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

https://www.youtube.com/Huawei